Что нашли археологи под храмом-пирамидой майя

Найденные захоронения в храме майя на территории памятника Мораль-Реформа в Мексике подтверждают давнюю теорию о практике человеческих жертвоприношений у этой древней цивилизации. Исследование было проведено Национальным институтом антропологии и истории (INAH).

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Старинные захоронения

Во время археологических работ у основания храма-пирамиды майя были обнаружены пять человеческих захоронений. Предварительное исследование показало, что останки принадлежали молодым мужчинам с различными стоматологическими патологиями. Захоронения датированы поздним классическим периодом майя (600-900 гг. н.э.).

Человеческие жертвоприношения

Лабораторный анализ, проведенный с привлечением антропологов и судмедэкспертов, подтвердил, что как минимум два человека из найденных пяти были обезглавлены и принесены в жертву. Это открытие подтверждает теорию о практике человеческих жертвоприношений у майя, для чего использовались пирамиды, имевшие для племени религиозно-сакральное значение.

Дальнейшие раскопки позволили обнаружить еще 13 могил у подножия храма, останкам которых пока только предстоит пройти анализ. Предварительный осмотр также указал на следы возможного их обезглавливания. Черепа были найдены на глубине до 12 метров под южной лестницей пирамиды.

Морфологический анализ пяти черепов позволил определить, что все они принадлежали мужчинам. Двум из них было от 17 до 25 лет, двум — от 33 до 45 лет, а еще один умер в возрасте 25-35 лет. Возраст был оценен по степени износа зубов.

Неопределенный статус

Интересно отметить, что у всех пятерых мужчин черепа были искусственно деформированы, что считалось признаком высокого социального статуса у народов Мезоамерики. Только на двух черепах обнаружены горизонтальные порезы, свидетельствующие о том, что этих людей обезглавили при помощи острого предмета. Однако неизвестно, была ли эта травма причиной их смерти или их обезглавили уже после кончины.

С другой стороны, изучение зубов показало, что все пятеро мужчин питались в основном кукурузой, их рацион питания был скудным с раннего детства. Что не свойственно для представителей племени, обладавших привилегированным положением. Возможно, поселение уже находилось в упадке и даже люди с высоким социальным статусом страдали от голода и однообразного рациона. Некоторые захоронения также сохранили следы красного пигмента, что может указывать на использование ритуальных красок при погребении.