Падение «крепости фюрера»: как Красная армия освободила Одессу от нацистов

Ровно 80 лет назад, 10 апреля 1944 года, солдаты Красной армии за один день освободили Одессу от немецко-фашистских войск. Взятие города было одной из ключевых целей советского командования в ходе весеннего наступления на юге Украины. Порт, расположенный на берегу Черного моря, был хорошо укреплен нацистами. Они превратили город в «крепость фюрера» — так Одессу называли в вермахте. В силу политических причин нацисты собирались защищать ее до последнего военного, однако стремительное наступление советских войск сорвало эти планы. О том, как Одесса перешла под контроль Красной армии, — в материале NEWS.ru.

© РИА Новости / Бойцы Красной армии на улицах освобожденной ими Одессы

Зачем Красная армия шла к границе с Румынией

Весной 1944 года Ставка Верховного Главнокомандования поставила перед 3-м Украинским фронтом (3-й УФ) амбициозную задачу — освободить все Черноморское побережье СССР к западу от Херсона и выйти на госграницу с Румынией.

В исторической энциклопедии Минобороны России говорится о том, что после катастрофического поражения и огромных потерь фашистов, а также их союзников под Сталинградом, где находились в том числе румыны, в румынском обществе началось политическое брожение. В королевском дворе стали сомневаться в необходимости участия в войне против СССР. Приближение советских войск к границе страны могло привести к свержению фашистского режима Иона Антонеску. Румыния вышла бы из войны, ее примеру могла последовать и Болгария.

Подготовка нацистов к обороне Одессы

Нацисты соорудили перед Одессой четыре полосы обороны, заминировали передний край, а также укрепили западные берега заливов. Мосты и переправы через лиманы были разрушены. Немцам и румынам, чьи войска размещались в городе, помогала погода. Советской армии нужно было наступать в условиях сильной распутицы. Дорог, по сути, не существовало, вместо них была сплошная грязь.

Одессу и подступы к ней обороняла 6-я армия вермахта («армия мстителей»). После поражения одноименных войск в Сталинграде по распоряжению Адольфа Гитлера были созданы новые подразделения. По задумке фюрера эта «вечная 6-я армия» должна была жестоко отомстить Москве за поражение своей предшественницы.

Кроме того, под Одессой находились солдаты румынской 3-й армии, поскольку город был столицей румынской оккупационной зоны. Как и под Сталинградом, румыны было вооружены хуже, чем немцы, что в итоге сыграло на руку солдатам Красной армии. Всего на этой части южного фланга советско-германского фронта противник сосредоточил около 350 тысяч человек, более 3200 орудий и минометов, а также около 160 танков и самоходных орудий.

«Советский блицкриг»

Задача 470-тысячной советской группировки состояла в том, чтобы выйти на границу с Румынией, быстро развить наступление на Тирасполь и Кишинев, а также форсировать Днестр и Буг.

Кроме того, военные Красной армии должны были захватить оккупированные нацистами порты на Черном море. Во-первых, это нужно было сделать для того, чтобы не оставлять в тылу центры обороны. Во-вторых, чтобы исключить снабжение группировок немцев и румын, которых советское командование собиралось разгромить в ходе новой операции. В-третьих, захват портов — это господство на Черном море, что означало облегчение будущих десантных операций на Балканах, контроль за Дунаем и блокаду нефтяных месторождений Румынии, критически важных для рейха.

Наступление Красной армии началось 26 марта. Основой удар был нанесен на правом фланге 3-го УФ, где советские военные столкнулись с ожесточенным сопротивлением оборонявшихся дивизий вермахта. Первые два дня форсирование Южного Буга шло не слишком удачно, поскольку нацисты отражали атаки. По этой причине Красная армия нанесла удар южнее, расширяя ранее захваченные плацдармы на западном берегу.

28 марта началось быстрое отступление немецких и румынских войск. В тот же день после героического десанта капитана Ольшанского (военная операция, проведенная 26 марта 384-м отдельным батальоном морской пехоты) был захвачен город Николаев, один из важнейших черноморских портов. Параллельно с этим в полосе наступления 37-й и 57-й советских армий командующий 3-м УФ генерал Родион Малиновский ввел в бой конно-механизированную группу (КМГ) генерала Иссы Плиева.

Целью КМГ было захватить станцию Раздольная — важный железнодорожный узел в полосе обороны немецких войск. Его взятие перерезало бы нацистам дорогу на Тирасполь. Советские войска намеревались рассечь немецкие и румынские формирования и добить их по-отдельности в «котлах».

Германское командование сделало выводы из успехов Красной армии на фронте и стало еще быстрее отводить войска. Темпы наступления в полосе 57-й и 37-й армий, которые, по донесению штаба 3-го УФ в Ставку, были почти что нулевыми, на деле составляли минимум пять километров ежедневно. Южнее, где наступали 5-я ударная, 6-я общевойсковая, 8-я гвардейская армии и КМГ Плиева, темпы наступления составляли от 10 до 35 километров в день.

Группа Плиева продемонстрировала под Одессой «советский блицкриг». Ее наступление происходило в условиях постоянных атак немецких пикирующих бомбардировщиков Ю-88. Однако нацистам не удалось остановить прорыв советской моторизованной группы к северу от Одессы.

В ходе наступления на станцию Раздольная КМГ оторвалась от других советских войск. 4 апреля Плиев захватил станцию, перерезав железную дорогу Одесса — Тирасполь. Вражеская группировка была рассечена надвое. Одна часть в составе более 10 дивизий стала отступать в сторону Тирасполя. Другая, в состав которой входили шесть дивизий вермахта, оказалась окружена под Одессой.

Удар Плиева по селу Страсбург (нынешний Кучурган) фактически создал неплотную полосу окружения вокруг оборонявшихся в Одессе немецких и румынских войск. Несмотря на то что город был объявлен «крепостью фюрера», нацисты не собирались в нем погибать. Дивизии пошли на прорыв. Двум из них удалось прорваться через неплотные порядки советских войск. Они стали стремительно уходить в сторону Тирасполя, избегая любых боев с силами Красной армии.

© Бойцы Кубанского казачьего корпуса генерала Плиева конвоируют сдавшихся в плен немецких и румынских оккупантов

Оставшиеся немецкие формирования отступили в Одессу. В Германии было решено снабжать одесский гарнизон вермахта по морю. Но к тому моменту одесский порт уже вовсю бомбила советская авиация. К блокаде города приступил Черноморский флот, чья авиация ежедневно топила в порту баржи и суда с эвакуировавшимися немцами. До взятия Одессы советским военным морякам удалось потопить до 30 кораблей и судов противника.

Штурм Одессы

Пока КМГ Плиева заходила в город с тыла, пытаясь не дать выйти окруженным немцам, несколько армий 3-го Украинского фронта штурмовали укрепления на пути к Одессе.

С 1 по 10 апреля наступление происходило по примерно одному и тому же сценарию. Советские дивизии обнаруживали в полосе атаки лиман. Немцы и румыны закреплялись на его западном берегу. Передний край лимана был заминирован, мосты разрушены, броды и пространство перед ним простреливались. Авиация люфтваффе (Военно-воздушных сил Германии) подвергала наступавшие советские силы ожесточенным атакам.

В ответ советская артиллерия наносила удары по переднему краю укреплений на лимане, а штурмовая авиация совершала налеты на позиции нацистов. Советская пехота под ураганным огнем противника вброд и вплавь переправлялась на берег, пытаясь захватить плацдарм. Военные инженеры чинили разрушенные мосты и наводили переправы для продвижения техники. Солдаты вручную перетаскивали артиллерию через распутицу и частично пересохшие лиманы.

Красная армия штурмовала и захватывала один за другим немецкие укрепления на Днепровском, Днестровском, Тилигульском, Кучурганском и других лиманах. 9 апреля 86-я гвардейская и еще три стрелковые дивизии 5-й ударной армии освободили северные пригороды Одессы и отбили один из районов города Пересыпь.

Командование фронтом поставило задачу перед всеми армиями, участвовавшими в наступлении на Одессу, овладеть городом 10 апреля. В ночь перед общим штурмом подпольщики Одессы помешали немцам взорвать Хаджибейскую дамбу. Попытка нацистов затопить часть районов Одессы, чтобы затормозить советское наступление, была сорвана.

Бои советских частей с немцами начались ночью и продолжались все утро 10 апреля. К 12 часам дня 5-я ударная, 6-я, 8-я гвардейская армии и КМГ 3-го УФ освободили Одессу от оккупантов. К 15 часам город был полностью очищен от остатков немецких и румынских войск. Немногим из них удалость бежать из города.

В 20 часов вечера 10 апреля 1944 года в Москве по распоряжению Верховного главнокомандующего Иосифа Сталина начался салют в честь освобождения Одессы. Всего за время Одесской наступательной операции безвозвратные потери Красной армии составили около семи тысяч человек, а у противника — более 27 тысяч. Еще более 10 тысяч нацистских военных попали в советский плен.