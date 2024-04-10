Почему в средние века католическая церковь воевала с кошками

В Средневековье кошки немало пострадали от католиков. Их жгли и пытали, кидали за решетку и в костер, объявляли врагами рода человеческого и приспешниками дьявола. Как убийства кошек вызвали Черную Смерть, и как к усатым относятся в современной церкви, читайте в нашем материале.

Древние египтяне обожествляли кошек. Священным животным посвящали памятники, их изображениями украшали храмы. Но безбедная жизнь священных животных резко изменилась с приходом католицизма. Кошек объявили пособниками дьявола, а папская инквизиция нещадно преследовала домашних любимиц.

Папа Римский Григорий IX не приветствовал пытки. Поэтому еретиков сажали в тюрьмы, где ужасные условия содержания резко сокращали длительность жизни. Папа мотивировал Тевтонский орден на крестовые походы, стремясь расширить паству от Скандинавии до Псковского княжества. Как ни странно, первыми от папской инквизиции пострадали кошки.

Война католической церкви средневековья против кошек

Казалось бы, что может быть общего у католической церкви с безобидными животными. В средневековье кошек причисляли к атрибутам еретических верований. В особую немилость попали мурлыки черного цвета. Инквизиция считала их воплощением дьявольских сил. К сожалению, немецкий инквизитор и проповедник крестовых походов Конрад Марбургский не был «кошатником». Церковный инспектор испытывал крайнюю неприязнь к безобидным животным.

Ревностно исполняя волю Папы Григория IX, проповедник добыл свидетельства о причастности кошек к дьявольскому отродью. Якобы те напрямую общались с Сатаной. Конечно, нелепые признания были получены во время жесточайших пыток. В то время физическое воздействие не считалось «принуждением к даче показаний». Любые свидетельства имели законную силу.

Конрад Марбургский получил достоверное описание «сатанинской инициации людей». Жертвы инквизитора признались, что на черных мессах присутствовала огромная жаба, которая превращалась в бледнолицего человека. Чтобы достичь инициации, еретики целовали странного человека. Считалось, что дьявольский поцелуй начисто стирал из памяти церковные заповеди. В завершении инициации появлялся черный кот, которым был сам Сатана. Черная месса заканчивалась всеобщей оргией.

В крестовом походе против кошек победили крысы

Жуткие свидетельства положили начало преследования кошек, а заодно и хозяев домашних питомцев. Истребление мурлык привело к засилью крыс, которые являются переносчиком опасных болезней. В середине 1300-х годов Европу накрыла чума, истребившая более 60 миллионов человек. Ужасная пандемия не остановила охоту на кошек. Проповедники объявили, что Сатана принес чуму и призвали к более усердному истреблению кошек.

На этом беды кошек не закончились. В 1400-х годах их объявили соучастниками злых ведьм. Папа Иннокентий VIII приказал уничтожать ведьм вместе с их кошками. В средние века в Европе появился необычный праздник Kattenstoet, который все еще празднуют в современной Бельгии.

Апогеем празднования было сожжение ведьмы. Перед этим убивали ее кота, сбросив животное с колокольни. Сегодня бельгийцы сжигают соломенное чучело, а с колокольни сбрасывают игрушечную кошку.

Наши дни: кошки в Ватикане

Со временем католическая церковь оставила кошек в покое. Современные проповедники не призывают сжигать милых мурлык. Напротив, в Ватикане живет много кошек. Раньше их баловали модными нарядами. Однако рассудительный Папа Римский Франциск посчитал это лишней тратой денег.

Кстати, католическая церковь почитает Св. Антония – отшельника, покровителя одомашненных животных. В Мадриде есть церковь имени Антония Великого. День памяти сподвижника – 17 января. Ежегодно в этот день после торжественной мессы настоятель храма благословляет кошек, собак и прочую живность, которую в изобилии приносят прихожане.