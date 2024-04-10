В Германии сотрудник музея тайно повесил свою картину в выставочном зале и был уволен. Об этом сообщает Süddeutsche Zeitung.

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51-летний мужчина, увлекающийся изобразительным искусством, работал в технической службе художественного музея в городе Мюнхен. Он имел доступ к выставочным залам в нерабочее время, поэтому однажды, когда в музее никого не было, решил тайно выставить в нем свою работу. Он пронес картину размером 60 на 120 сантиметров в учреждение и повесил ее в галерее, посвященной современному искусству. О том, что было изображено на полотне, не сообщается.

Вскоре после открытия музея работу художника-любителя обнаружили другие сотрудники. Было принято решение оставить картину до конца рабочего дня. После закрытия учреждения ее сняли со стены. Автора картины уволили. Ему также запретили появляться на территории художественного музея.

На бывшего сотрудника подали заявление об умышленной порче имущества, так как он просверлил два отверстия в выставочном зале, чтобы повесить картину. В настоящее время в отношении мужчины ведется расследование.

Ранее сообщалось, что в Италии обокрали музейный комплекс «Витториале дельи Итальяни» в городе Гардоне-Ривьера. Сумма ущерба оценивается 1,2 миллиона евро.