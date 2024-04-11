Секретный альбом лунной программы пустили с молотка в Петербурге

Альбом унифицированных логических плат комплекса Н1 стал одним из лотов, разыгранных Санкт-Петербургским отделением аукционного дома "Литфонд" в ходе первой сессии, посвященной Дню космонавтики. Всего на торгах были представлены более 100 лотов космической тематики, а стартовая цена секретного альбома составляла 20 тысяч рублей.

В описании к лоту сказано, что альбом находится в хорошем состоянии, а ценности и оригинальности ему придают пометки, сделанные владельцем карандашом. Альбом был предназначен исключительно для служебного пользования.

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"H-1 или H1 - советская ракета-носитель сверхтяжелого класса, - говорится в описании. - Разрабатывалась с начала 1960-х годов в ОКБ-1 под руководством Сергея Королева, а после его смерти - под руководством Василия Мишина. Первоначально предназначалась для вывода на околоземную орбиту тяжелой (75 тонн) орбитальной станции с перспективой обеспечения сборки тяжелого межпланетного корабля для полетов к Венере и Марсу".

Программа Н1 была форсирована, когда СССР включился в "лунную гонку" с США. Обе страны стремились первыми высадить человека на поверхность Луны и вернуть его обратно. Благодаря "лунной гонке" программа Н1 стала носителем для экспедиционного космического корабля Л3 в комплексе Н1-Л3 советской лунно-посадочной пилотируемой программы. Вся пилотируемая лунная программа, включая носитель Н-1, была строго засекречена и стала достоянием общественности только в 1989 году.

Из других любопытных лотов можно отметить макет советской межпланетной автоматической станции "Луна-16", впервые доставившей лунный грунт на Землю. Он был изготовлен НПО им. С.А. Лавочкина в 1970-е годы из белого металла, алюминия и дерева. Подобные предметы были штучными и поэтому редки. Они изготавливались на предприятиях ракетно-космической отрасли и предназначались для вручения высокопоставленным руководителям предприятий отрасли и партийно-правительственного аппарата.

Еще одним интересным лотом стала легендарная "Хрущевская подвеска", изготовленная в честь первой жесткой посадки АМС "Луна-2" на Луну. На Московском монетном дворе было отчеканено всего несколько таких экземпляров, специально к визиту Никиты Хрущева в США в 1959 году.

Памятный знак был изготовлен из золота, один из них был подарен американскому президенту Дуайту Эйзенхауэру. Но часть тиража была изготовлена из стали (символизирующей металл вымпелов, доставленных на Луну) в двух вариантах: на заколке - для гражданских лиц, на винте - для военных.

В данном случае на торги был выставлен экземпляр в очень редком исполнении на винте. Среди коллекционеров знак называли "Хрущевской подвеской" и еще в СССР он был мечтой многих из них.