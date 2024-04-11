Как казаки основали Краснодар

Помимо Москвы и Санкт-Петербурга центром притяжения в России стал Краснодар и его край. Практически вся страна имеет довольно суровый климат, а здесь можно найти долгожданное тепло без резких перепадов. Поэтому значение города все более растет и, похоже, мы наблюдаем новый этап в его развитии. А первый начался 231 год назад, когда казаки выбрали место для своей столицы.

© Краснодар // vk.com

Стоит сразу сказать, что вокруг точной даты основания Екатеринодара, а Краснодаром он станет лишь 7 декабря 1920 года, среди историков и краеведов до сих пор идут баталии. Сомнений не вызывает только год – 1793. А вот дальше спорят какой именно день стоит брать за точку отсчета.

Это может быть и момент, когда войсковому городу решено было дать имя Екатеринодар, а кто-то полагает, что надо брать за основу разрешение властей на строительство. Поэтому День города отмечают в четвертое воскресенье сентября, то есть тоже дата плавающая и просто удобная для празднования.

Но очень многие полагают, и с ними согласны календари исторических дат, что датой основания стоит считать решение казаков о выборе места для главного города и фактическое поселение. Впервые в письменном источнике об этом упоминается 9 июня 1793 года.

В этот день атаман Захарий Чепега в местечке Карасунский кут объявил казакам, что намерен основать постоянное поселение на реке Кубан – в то время название произносили в мужском роде и без мягкого знака. После чего был отправлен рапорт губернатору Таврической области (губернией она станет лишь в начале XIXвека) Семену Жигулину с просьбой признать это поселение войсковым градом.

Это особый вид казачьего поселения, гражданским городом Екатеринодар станет лишь во второй половине XIXвека. Под рапортом, как и полагается, стоит точная дата – 9 июня.

© Казачий фестиваль в Краснодаре

На Кубани казаки появились за год до этих событий. После ликвидации Запорожской Сечи, казаки, которые оказались верны России, были преобразованы в Черноморское войско. Но своей постоянной земли не имели. Они показали себя прекрасными воинами, о боевых качествах высоко отзывались А. Суворов и Г. Потемкин. Последний стал их покровителем.

Но после его смерти казаки оказались в «подвешенном» положении, поскольку не имели постоянной земли для поселения. И тогда они обратились к императрице Екатерине II с просьбой выделить им только что отвоеванные у османов земли на Кубани. Та согласилась и передала им в «вечное владение» на условиях несения пограничной службы.

Собственно, для казаков это было основным занятием, они и появились на Руси в свое время именно как пограничная стража. Поэтому прибыв на Кубань в сентябре 1792 года предпринимают меры для выполнения этого условия. А заодно и обозначения границ расселения.

Перезимовав на Ейской косе, где были запасы провианта для уставших казаков, в мае 1793 года кошевой атаман и первое лицо войска Захарий Чепега берет половину прибывшего отряда, 1011 человек, и отправляется к реке Кубани. Там он дает команду полковнику Кузьме Белому двигаться вдоль реки и каждые 10 верст ставить пограничные посты с 50 казаками. А затем, с оставшимися людьми расположиться ровно посредине образовавшейся линии – «дабы с обеих сторон от кордонных старшин поскорее рапорты… доходить могли».

Выполнив это поручение, Белый со 169 казаками прибывает в кордон Ореховатый, который был посредине. Это место, также известное как Карасунский кут, было весьма удобным, его в свое время, будучи командиром Кубанского корпуса, также выбирал Суворов для организации одного их укреплений-«фельдшанцев».

© Памятник Захарию Чепеге

В начале июня сюда же прибывает Захарий Чепега, где и пишет 9 июня тот самый рапорт Жигулину. А через несколько дней отправляет письмо своему соратнику и второму лицу, войсковому судье Антону Головатому – тому самому, который ездил к Екатерине Великой просить кубанские земли. В письме он поздравил его с прибытием на Тамань и сообщил, что находится в Карасунском куте, которое «сыскал под войсковой град».

А вот имя Екатеринодар появляется позже самого основания города. Долгое время считалось, что оно было принято на казачьем круге 15 августа. Так было написано в статье в газете «Русский инвалид» в № 97-98 от 1829 года со ссылкой на участника круга. Но до самой поздней осени оно нигде не встречается, как нет и упоминаний о казачьем круге именно 15 августа. И лишь 29 октября в одном из писем Головатого сообщается, что он прибыл в Екатеринодар. Это первое упоминание города под таким названием, а дальше оно становится уже общеупотребимым.

Зато нет никаких сомнений почему город получил такое название – оно говорит само за себя. Ведь императрица Екатерина II не просто определила место для поселения бывших запорожцев, а пошла дальше и отдала им своим указом земли в вечное пользование. Таким образом оградила от всяких поползновений любых бюрократов в будущем. Это был поистине царский дар.