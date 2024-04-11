Уникальная и неуязвимая: как создавали гиперзвуковую ракету «Циркон»

Противокорабельная крылатая ракета «Циркон» (3М22) стала достойным аргументом в международных геополитических спорах. Боеголовки стартуют с кораблей, подводных лодок, береговых пусковых установок, летя с гиперзвуковой скоростью 9 Махов (11 025 км/ч). Современные системы ПРО не способны их перехватить. Ракеты с дальностью действия свыше 1000 км эффективно поражают надводные и наземные цели. Точные данные о новейшей ракете «Циркон» засекречены, некоторые имеют ориентировочный характер. Но многое уже известно.

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Рождение ракеты «Циркон»

Идея создания гиперзвукового оружия зародилась еще во времена Второй мировой войны. После ее окончания разработки продолжились, чему способствовала гонка вооружений. Еще в 1950-х годах в США начали конструировать крылатую ракету X-20, но в 1960-х программа была свернута. В Советском Союзе с 1970-х велись работы по созданию ракеты Х-90. Она должна была преодолевать расстояние 3500 км на высоте до 20 км, иметь крейсирую скорость 5 Махов (около 6000 км/ч). А в 1980-м на испытаниях опытный образец поставил рекорд, достигнув 13-14 скоростей звука (более 16 000 км/ч).

Однако ни одна из сторон не преуспела в гонке сверхзвуковых крылатых ракет до 1990-х годов. Приоритет отдавался баллистическим ракетам. А после распада социалистической державы отечественные разработки крылатой ракеты Х-90 и вовсе были прекращены. Российские исследования в области гиперзвукового оружия возобновились лишь в новом веке. Сегодня данным вопросом занимаются не только в Российской Федерации и Соединенных Штатах Америки, но и в Китайской Народной Республике.

В России Военно-промышленная корпорация «Научно-производственное объединение машиностроения» стала разработчиком новейшей крылатой ракеты, способной развивать скорость, более чем в пять раз превышающую скорость звука. Именно поэтому она называется гиперзвуковой (её «сестры», разгоняющиеся быстрее скорости звука, но меньше 5 Махов, называются сверхзвуковыми). Она получила название «Циркон» (3M22), восходящее к наименованию одного из минералов.

В 2016 году была успешно проведена дебютная серия испытаний. Первые образцы развивали скорость до 5-6 Махов. Дальность поражения не превышала 500 км. Следующая партия, которая появилась в 2017 году, стала быстрее, со скоростным пределом до 8 Махов. Максимальное расстояние полета увеличилось до 1000 км. В 2020 году состоялся первый пуск этой ракеты с морского носителя – с фрегата «Адмирал Горшков».

В результате доработок «Циркон» обрел скорость 9 Махов (около 11025 км/ч), что значительно выше, чем у других отечественных и зарубежных противокорабельных ракет. Он стал первой в мире серийной крылатой гиперзвуковой ракетой (до него на гиперзвуке летали лишь баллистические ракеты). Так, ее американская конкурентка – разрабатываемая и, по данным на 2023 год, еще не принятая на вооружение гиперзвуковая крылатая ракета X-51 – согласно проекту, должна иметь скорость до 7 Махов.

Государственный контракт на производство «Циркона» был подписан в августе 2021 года. 4 января 2023-го боеголовка была принята на вооружение. Ее планируется поставить на замену сверхзвуковой ракеты П-700 «Гранит», получившей в кодификации НАТО название «Кораблекрушение». Последняя, как и «Циркон», была разработана специалистами корпорации «НПО машиностроения», поступила на службу родине еще в 1983 году, но имеет более скромные характеристики: летает на дальность до 550–625 км со скоростью 2,5 Маха.

Новейшее оружие предназначено исключительно для Вооруженных сил Российской Федерации. Министерство обороны России не планирует его поставлять своим заграничным партнерам. Дело в том, что ввиду мощных боевых и летных характеристик (в частности, дальности стрельбы свыше 300 км), а также возможности оснащения ядерным боезарядом эти ракеты не подлежат экспорту, согласно международным соглашениям.

Ракета и ее носители

«Циркон» подходит для работы по стационарным и движущимся, надводным и наземным объектам. Возможны одиночные выстрелы и групповые залпы. Одна ракета способна уничтожить целый авианосец, а также суда других классов: корабли-амфибии, фрегаты, крейсеры, минные тральщики. В числе ее «жертв» могут быть военные, инфраструктурные и другие объекты. Высокая пробивная способность подходит для стрельбы по многоэтажным зданиям и неглубоким бункерам. Осколочные боевые части поражают живую силу противника.

Универсальную ракету можно запускать с береговых стартовых комплексов, подводных и надводных кораблей. В качестве носителей данного вооружения подходят фрегаты проекта 22350, эскадренные миноносцы проекта 23560 «Лидер», крейсеры проекта 1144 «Орлан», подлодки 885(М) «Ясень», модернизированные атомоходы 949АМ «Антей». 4 января 2023 года самым первым из них вышел на боевое дежурство фрегат «Адмирал Горшков», вооруженный новыми крылатыми ракетами.

Диаметр «Циркона» равен 50–55 см, длина – 8,5–9,5 м. Боевая часть весит 300–400 кг. Возможно использование фугасных и ядерных зарядов. В производстве используется технология «Стелс»: специальное покрытие поглощает излучение радиолокационных средств обороны, что делает ракету незаметной на радарах. Инерциальные системы навигации корректируют направление полета, скорость, высоту. Сверхточные головки самонаведения обеспечивают прямые попадания боевых частей во вражеские объекты.

Партии высокоточного оружия поступают к местам дислокации носителей в закрытых контейнерах. Ракеты размещаются в вертикальных пусковых установках универсального корабельного стрельбового комплекса 3С14, рассчитанных на два, четыре или восемь боеприпасов и предназначенных для таких противокорабельных ракет, как «Калибр», «Оникс» (экспортный вариант – «Яхонт»), «Циркон».

Универсальные пусковые установки 3С14 имеют несколько модификаций. Находящиеся под палубами комплекты 3С-14Э монтируют в специальных внутренних погребах. Для контейнерных установок 3С-14КЭ, вмещающих четыре боеголовки, не требуются специально оборудованные хранилища. Наклонные палубные пусковые 3С-14ПЭ (на две ракеты) предназначены для закрепления на палубах. Скоро большинство носителей оборудуют новейшими УКСК-М вместо установок 3С14.

Как происходит пуск ракеты «Циркон»

Изначально специальный обтекатель закрывает носовую часть ракеты, где расположен воздухозаборник маршевого прямоточного воздушно-реактивного двигателя (до появления «Циркона» считалось, что установка прямоточного двигателя на крылатой ракете невозможна). Обтекатель служит для защиты снаряда при движении в воде при запуске с подлодки и поворота ракеты после вертикального пуска с надводного носителя.

При пуске стартовая часть двигателя, расположенная на первой ступени, выводит ракету из пусковой установки и обеспечивает преодоление толщи воды при старте с подводного корабля или подъем на высоту при запуске с надводного судна. Затем твердотопливные маршевые двигатели ориентации поворачивают ракету горизонтально по направлению к цели. Обтекатель снимается и отводится в сторону. Начинает работу маршевая часть первой твердотопливной ступени, разгоняющая ракету до гиперзвука. Затем первая разгонная ступень отбрасывается.

Далее полет «Циркона» обеспечивается прямоточным воздушно-реактивным двигателем. Максимальную скорость 9 Махов снаряд развивает на средних участках полетной траектории на высоте 30–40 км.

Такая полетная высота выбрана из-за минимального сопротивления воздуха в этой зоне, благодаря чему увеличиваются скорость и дистанция полета ракеты. Летящая боеголовка маневрирует по горизонтали и вертикали. Вкупе с технологией малозаметности и гиперзвуковой скоростью это делает ее неуязвимой для современных систем ПРО.

При приближении к земле из-за повышения сопротивления воздуха 3М22 несколько замедляется, но по-прежнему летит на гиперзвуковой скорости. При столкновении с целью мощный кинетический импульс ракеты, мчащейся в несколько раз быстрее звука, преумножает действие боевой части. В настоящее время по своим характеристикам «Циркон» не имеет аналогов, являясь самой быстрой и неуловимой крылатой ракетой в мире. Эксперты отмечают, что эта разработка не менее чем на 10 лет опередила зарубежные средства противоракетной и противовоздушной обороны.

Применение в военных действиях

Новейшие «Цирконы» уже прошли боевое крещение. В 2024 году данными крылатыми ракетами были нанесены массированные удары по украинским вооруженным силам и военно-промышленным объектам. Согласно сообщениям Минобороны РФ, достигнуты все ударные цели. Высокоточное оружие большой дальности применялось для поражения зданий, сооружений, полигонов, складов с беспилотными летательными аппаратами, мест дислокации иностранных наемников и пр.

Крылатые ракеты «Циркон», способные нести ядерные боеголовки и размещаемые на надводных, подводных и береговых носителях, – это противовес политике «внезапного обезоруживающего удара». Даже если вероятный противник сумеет нейтрализовать наземные пусковые шахты стратегических сил, удар возмездия по вражеской территории будет нанесен с моря или из-под воды. Это мощное оружие идеально подходит для поражения флотов, центров принятия решений, наземных складов, опорных пунктов и других важных целей.