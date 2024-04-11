Смертельное кино: как советские актеры погибали на съемках

Съемочная площадка фильма — место повышенной опасности, где актёр иногда рискует своей жизнью. Самым известным случаем гибели на съемках стала смерть актера и режиссера Сергея Бодрова в 2002 году, попавшего под ледяную лавину в Кармадонском ущелье. Трагедии подобного рода происходили и в советском кино.

© Евгений Урбанский

Александр Чекаевский

В 1963 году в поселке Кейла-Йоа в Эстонии попал под колеса поезда и погиб актер Александр Чекаевский. Трагедия случилась в период съемок фильма Григория Козинцева «Гамлет». Зрителю 58-летний артист «Ленфильма» был известен по лентам «Тринадцать» Михаила Ромма, «Белеет парус одинокий» Владимира Легошина, «Шахтеры» Сергея Юткевича и другим.

Евгений Урбанский

Славу актеру Евгению Урбанскому принесли роли в фильмах «Коммунист» и «Чистое небо». Последней работой любимца советских женщин стала картина «Директор» Алексея Салтыкова. Съемки велись в пустыне Кызылкум поблизости от Бухары.

5 ноября 1965 года снималась сцена, в которой автомобиль должен был подлететь на песочном бархане, как на трамплине, после чего приземлиться на колеса. Евгений Урбанский никогда не пользовался услугами дублеров, поэтому управлял машиной он сам. Кроме того, актер был настоящим перфекционистом. Решив, что отснятые кадры никуда не годятся, Урбанский захотел сделать еще один дубль. Но автомобиль опрокинулся, и при ударе у водителя переломился шейный позвонок. Актер скончался по дороге в больницу. Впоследствии жена Урбанского Дзидра Ритенберг вспоминала, что он словно бы предчувствовал свою смерть. Однажды, когда актер остался в одиночестве, ему даже показалось, что он умер. А посмотрев с вертолета на бархан, с которого предстояло прыгать, Урбанский сказал, что это его могила.

«Так ты упал в пустыне, Женька, как победитель, а не жертва. И так же вдаль-наискосок тянулись руки к совершенству — к недостижимому блаженству, хватая пальцами песок...», — написал Евгений Евтушенко в стихотворении «Баллада о совершенстве», посвященном памяти Урбанского.

Инна Бурдученко

Украинская актриса, Инна Бурдученко умерла в 1960 году в возрасте 21 года от ожогов, полученных на съемках. По сюжету фильма «Цветок на камне» ее героиня, комсомолка, должна была вынести знамя из охваченного огнем барака. Но постройка оказалась чересчур хрупкой и обрушилась на девушку. Отскочить от падающей балки Бурдученко не успела, так как каблук ее туфли застрял между досками пола. Больше двух недель актриса, у которой обгорело 78% кожи, провела в больнице Донецка, но усилия врачей не принесли результата.

Некоторые восприняли случившееся с Бурдученко как небесную кару, поскольку ранее она прославилась ролью в кассовом антирелигиозном фильме «Иванна», который посмотрели 30 млн зрителей. Ходили слухи, что папа Римский предал данную ленту анафеме. Суд признал режиссера «Цветка на камне» Анатолия Слесаренко виновным в смерти актрисы, и он провел 2 года в тюрьме.

Микаэла Дроздовская

Актриса Микаэла Дроздовская, в отличие от Инны Бурдученко, успела сыграть гораздо больше ролей. Однако их смерти оказались похожи. В ноябре 1978 года 41-летняя Дроздовская приехала на съемки в город Орджоникидзе. Пока другие члены съемочной группы находились в городе, актриса спала в неотапливаемом доме, включив для обогрева осветительные прожекторы. Когда загорелось одеяло, Дроздовская не смогла быстро выбраться из-за отравления угарным газом. У нее были сильно обожжены ноги, и через неделю мучений актриса скончалась в московской больнице.

Зрители запомнили Дроздовскую как жену потерпевшего Папишвили в «Мимино», модистку из «Бега» и Машу из фильма «Дайте жалобную книгу».

Юрий Гусев

Последним погибшим на съемках в советский период актером стал Юрий Гусев. Он сыграл более чем в сотне картин, в том числе в таких известных сериалах, как «Вечный зов» (роль Петра Зубова) и «Долгая дорога в дюнах». 19 января 1991 года в Ташкенте, где снимался очередной фильм, 54-летний актер крайне неудачно упал. Ударившись головой, Гусев получил перелом основания черепа и мгновенно умер.