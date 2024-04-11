«Мальчик для битья». Когда-то это звучало гордо

Выражение «мальчик для битья» всегда звучит пренебрежительно. В этом нет ничего странного, ведь так называют того, кто отдувается за чужие ошибки и проступки. Но когда-то в Англии многие мечтали носить этот гордый титул, гарантировавший безбедную жизнь и статус в обществе.

В 16-17 веках при английском королевском дворе существовала должность «мальчик для битья». В его обязанности входило получать телесные наказания, причитающиеся принцу — наследнику престола. Ввели такую вакансию после того, как король стал главой англиканской церкви и наместником Бога на Земле. Святость монарха распространялась и на его отпрысков. Принцев и принцесс мог ругать и наказывать только король. Но так как у монарха редко находилось время для таких пустяков, экзекуции проводили учителя и наставники, над специально нанятым мальчиком.

Воспитательный момент был налицо — принц, наблюдая страдания ни в чем неповинного ровесника, должен был проникнуться состраданием и больше не шалить. Мотивация для избалованного королевского отпрыска так себе. Тем не менее желающих побыть «мальчиком для битья» было огромное количество.

Аристократические семьи были счастливы, когда одного из их детей забирали ко двору. Чаще всего именно дети дворян состояли при принце. Но случалось и так, что в компаньоны королевскому ребенку выбирали мальчика из простой семьи.

Почему все хотели стать «мальчиками для битья»

«Мальчик для битья» получал множество всевозможных привилегий и бонусов. Он рос рядом с принцем, почти с самого рождения, вместе с ним ел и играл. Между наследником и пажом почти всегда зарождались хорошие дружеские отношения. Став королем, монарх не забывал своего постоянного напарника по играм, получавшего за него «на орехи». Как минимум король устраивал своему другу детства безбедную жизнь.

Бывало и так, что вчерашний «мальчик для битья» становился аристократом. Так произошло с Вильямом Мюрреем, принимавшим телесные наказания вместо будущего короля Карла I (1600- 1649). Вильяму — выходцу из простой семьи, был пожалован титул первого графа Мэнсфилда и подарены земли.

О детях, заменявших принца под розгами и тумаками, заговорили во второй половине 19 века после выхода книги Марка Твена «Король и нищий». Само выражение «мальчик для битья» пошло в свет с легкой руки американского классика литературы. Сейчас оно трактуется как «без вины виноватый».

Не менее, а может, и более престижно было также состоять при королевских наследниках кормилицей. В этом случае королевское расположение распространялось на саму женщину и всех ее детей.