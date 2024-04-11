Как большевики подавили Кронштадтский мятеж

В середине марта 1921 года большевики подавили Кронштадтский мятеж. Восставшие против действующей власти моряки хотели уверенности в завтрашнем дне, свободной торговли и лучших условий жизни. Коммунисты же совершенно справедливо опасались – пример революционных матросов мог многим показаться заразительным, а поэтому поспешили с недовольными разобраться.

Без права на ошибку

К моменту начала восстания матросы чувствовали себя гораздо лучше, нежели другие категории населения молодого государства. Для сравнения – их паёк был в два раза больше, чем у питерских рабочих. Но, так как большая часть моряков происходила из крестьян, их не устраивала политика военного коммунизма, подразумевающая экспроприацию и запрет свободной торговли.

В Петрограде на выраженные в радикальной форме недовольства отреагировали незамедлительно и ввели осадное положение. Договариваться с мятежниками никто не планировал, но большевики пообещали сохранить жизнь тем, кто добровольно сдастся. Далее город с помощью самолётов был буквально засыпан листовками с лаконичным текстом: «Сдавайтесь! Иначе будете перестреляны как куропатки. Троцкий». Не подействовало. Пришлось переходить к решительным мерам.

В тот период Михаил Тухачевский возглавлял 7-ую армию и после польского провала уже не имел права на ошибку. Действовал он жёстко и безапелляционно. Тогда же планировалось апробировать ноу-хау Михаила Николаевича – химические снаряды. Но планы пришлось скорректировать из-за сильного тумана.

Цель оправдывает средства

Первый штурм крепости не принёс успеха. Мятежники наглядно продемонстрировали, что намерены стоять до последнего. Итоговый же штурм, начавшийся 17 марта, стал одним из самых кровавых эпизодов в истории молодого социалистического государства. Бригада Рейтера, первая ворвавшаяся в крепость, поредела на треть, а Невельской полк потерял один из батальонов.

Несмотря на многочисленные жертвы, восстание всё-таки было подавлено. Длительных разбирательств не последовало. Бунтарей ждало вполне очевидное для 20-х годов наказание: 2103 человека расстреляли, 6459 отправили на Соловки. А так как мятеж большевики приписали раскрытой ЧК летом 1921 года Петроградской боевой организации, то пострадали ещё и родственники участников восстания – их репрессировали.

Досталось и примерно половине гражданских жителей Кронштадта. Около 10 тысяч человек выселили как неблагонадёжных, а ещё примерно восемь тысяч человек ушли по льду в Финляндию.