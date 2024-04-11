Как закончилась история самого большого нацистского концлагеря в Крыму

В ночь с 10 на 11 апреля 1944 года фашисты и их пособники расстреляли последних узников концлагеря "Красный" на окраине Симферополя. Сам лагерь сожгли, вошедшие части Красной армии застали на месте бараков лишь дымящиеся головешки. Так закончилась история этого страшного места. По разным данным, за два с половиной года существования лагеря в нем было уничтожено от 6500 до 15000 мирных советских граждан и военнопленных.

© Крымское духовенство на месте расстрела концлагеря с/х "Красный". 70-е гг.

Лагерь возник на месте советского птицеводческого совхоза "Красный" еще осенью 1941 года. Первые военнопленные попали сюда в ноябре, а полномасштабно он начал функционировать с лета 1942 года.

Согласно заключению комиссии по расследованию, в лагере проводилось массовое уничтожение узников путем истязаний, расстрелов, отравления газом в специально оборудованных автомобилях ("душегубках"), сожжения на кострах, сбрасывания в колодец живыми.

Одними из последних, 10 апреля 1944 года, на месте массовых расстрелов лагеря были казнены подпольщики группы "Сокол" - актеры и сотрудники Крымского академического театра имени М. Горького. Уже во второй половине апреля 1944 года началась эксгумация тел, опознание и перезахоронение жертв массовых казней. Вот как описывал эти события один из очевидцев:

"На раскопках этой братской могилы присутствовали сотни людей. Раскапывали пленные немцы. Слой за слоем. Укладывали на поле. Кого опознавали - увозили хоронить. Опознали и всех работников театра. Добросмыслов был очень худой, изможденный, в нижней сорочке, Александра Федоровна (Перегонец) - в желтой кофточке и коричневой юбке, обувь снята. Все были расстреляны в затылок, только одному Добросмыслову, который, видно, обернулся и крикнул что-то в лицо врагам, пуля вошла спереди и раздробила челюсть, а Барышев в последний момент смог выдернуть руки из проволоки и обнял Савватеева, так они вместе и лежали".

В 1970-1971 годах органами госбезопасности Украины были разысканы и привлечены к уголовной ответственности по части первой статьи 56 УК УССР "Государственная измена" бывшие служащие 152-го шуцманшафтбатальона - Теймук Ходжаметов, Абкадар Абжелилов, Шевкет Салаватов, Якуб Куртвелиев, Семен Парасотченко и Николай Кулик.

Дело рассматривала выездная сессия военного трибунала Краснознаменного Киевского военного округа. Ходжаметов, Абжелилов, Салаватов, Куртвелиев и Парасотченко были приговорены к расстрелу, а Кулик - к 15 годам исправительно-трудовых лагерей. Новый судебный процесс состоялся в 1974 году. Тогда на скамье подсудимых оказались Шихая Асанов, Нарсула Мензатов и Энвер Менаметов.

Первый памятник жертвам на территории совхоза был установлен в 1950-е годы. 28 ноября 2012 года депутаты Верховного Совета Крыма приняли Постановление об объявлении бывшего концлагеря историческим памятником местного значения.

После перехода Крыма к Российской Федерации 8 мая 2015 года, спустя 70 лет после окончания Великой Отечественной войны, был открыт мемориал узникам концлагеря "Красный", посвященный всем жертвам нацистов и их пособников в Крыму.