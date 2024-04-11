Разведчики, стрелки и брандеры: что представляют собой военные безэкипажные катера

Один из главных трендов в модернизации вооруженных сил ведущих стран мира – все более масштабное использование беспилотной техники. Но если в сегменте авиационных систем эта тенденция заметна уже давно, то интерес к плавающим дронам резко усилился лишь в последние пару лет.

© Профиль

Безэкипажные роботизированные плавающие средства (подводные, надводные или гибридные) – это небольшие корабли, управляемые либо оператором посредством радиосигнала, либо автономной бортовой системой. Бывают и дроны, в которых соединены оба вышеописанных варианта.

© Никола Тесла демонстрирует радиоуправляемую модель катера

Водные безэкипажные аппараты применяют в тех же случаях, что и БПЛА, то есть когда необходимо нанести удар, произвести разведку или доставить груз, не подвергая риску жизнь пилотов и по возможности с минимальными финансовыми затратами. Хотя сегодня в мире существует довольно много разнообразных водных дронов, благодаря боевым действиям на Украине основное внимание сейчас приковано к недорогим малоразмерным катерам. Причем как многократного использования, так и брандерам – оснащенным взрывчаткой лодкам, гибнущим в момент удара.

Над созданием такого рода трудился еще Никола Тесла. Он даже построил управляемый по радио прототип такого аппарата. Идея была подхвачена и развита в Германии, США, Великобритании, СССР и других странах, создавших как водные дроны-разведчики, так и брандеры.

Например, во время высадки союзников в Нормандии летом 1944-го немцы массово применяли против них катера Linse. Большое внимание взрывающимся катерам уделялось и в японском флоте. К моменту капитуляции Токио в составе его ВМС насчитывалось около 6200 катеров типа Shinyo.

США

Соединенные Штаты ведут разработку широкого ряда безэкипажных надводных судов. К примеру, американская компания Maritime Tactical Systems (MARTAC) в 2020 году объявила о разработке трех моделей водных дронов – T24 (длиной 7 м), T38 (11 м) и T50 (15 м).

Среди них наибольший интерес у американских военных вызвала модель Т-38, получившая имя Devil Ray. Катер, выполненный в виде катамарана, имеет водоизмещение 2950 кг и осадку всего 46 см. Он может развить скорость до 148 км/ч. Масса полезной нагрузки достигает 2050 кг. Devil Ray может быть оснащен аппаратурой наблюдения за надводными и подводными целями, а также легким бортовым вооружением. Кроме того, учитывая его скорость и грузоподъемность, он может также выполнять логистические функции и принимать участие в десантных операциях.

Возможности катера были продемонстрированы во время учений Digital Talon, прошедших на Ближнем Востоке осенью прошлого года. Как сообщалось, «в ходе многочисленных демонстраций T38 Devil Ray, оснащенный миниатюрным авиационным ракетным комплексом, каждый раз успешно поражал цели». При этом, чтобы не нервировать публику, уточнялось: решение о применении оружия принималось не автоматически, а оператором на берегу, в Центре робототехнических операций 59-й оперативной группы.

Израиль

Видное место среди производителей водных дронов занимает Израиль. Созданный местной компанией Elbit Systems для военно-морских сил различных стран мира безэкипажный катер Seagull представляет собой многоцелевое средство: он может быть задействован в задачах разведки и наблюдения, противолодочной обороны, радиоэлектронной борьбы и т. д.

© Тестовый запуск торпеды с израильского водного дрона Seagull

Seagull – это 12-метровый катер, изготовленный из алюминия и композитных материалов. Его силовая установка состоит из двух дизельных двигателей, обеспечивающих Seagull максимальную скорость около 60 км/ч. Катер может непрерывно находиться в море более четырех дней, работая в пилотируемом и автономном режимах. Дистанционное управление осуществляется за счет радиоканала прямой видимости или спутникового канала. Бортовая автономная навигационная система (ANS) включает в себя систему предотвращения столкновений с препятствиями, соответствующую международным нормам.

Максимальная грузоподъемность катера 2500 кг. Модульная архитектура позволяет интегрировать различное оборудование полезной нагрузки, исходя из потребности конкретной миссии, в том числе оптикоэлектронные системы наблюдения, гидролокационное и гидроакустическое оборудование, системы РЭР, РТР, РЭБ, противоминные аппараты и др.

Например, будучи оснащенным многолучевым гидролокатором бокового обзора Klein 5900, аппарат может использоваться для разминирования, в том числе проводя обнаружение, распознавание, классификацию и нейтрализацию мин на морском дне, а также привязных и плавучих мин.

Ну и, наконец, на его борту можно установить вооружение – 12,7-мм пулемет, систему запуска торпед или систему нелетального оружия.

Украина

В свете продолжающейся уже более двух лет специальной военной операции (СВО) для нас особый интерес представляют украинские водные дроны. Работы по их созданию, похоже, начались уже во время СВО. Если какие-то проекты в этой сфере имелись на Украине до начала спецоперации, то это были «гаражные» разработки.

Первые местные модели безэкипажных катеров разработаны для Службы безопасности Украины (СБУ) частной компанией совместно со специалистами Военно-морских сил страны. Результатом их усилий стало создание к июлю 2022-го модели Sea Baby. Этот катер выполнен из композитных материалов. Он способен нести целевую нагрузку массой до 850 кг, развивать скорость до 90 км/ч и преодолевать расстояние 1000 км. Первоначально был реализован ограниченный функционал «аппарата-камикадзе» с боевой частью массой до 850 кг. Дроны именно этого типа были использованы Украиной для атаки на Севастополь 16 июля 2023-го, а через день – для удара по Крымскому мосту. В течение прошлой осени несколько кораблей Черноморского флота России также пострадали от украинских атак с использованием Sea Baby.

© Украинский надводный дрон Sea Baby

К концу 2023-го катер был превращен в многофункциональную платформу, которая помимо улучшенной аппаратуры наблюдения способна также нести и вооружение, средства защиты и т. п. и использоваться для решения широкого спектра задач. Ради повышения надежности многие системы, как сообщалось, были задублированы.

Еще одним украинским брандером стал MAGURA V5, создававшийся для ГУР Украины с участием того же коллектива разработчиков, что первоначально трудился над проектом Sea Baby. Украинское правительство заявило о разработке ударного надводного беспилотника с дальностью действия до 800 км в ноябре 2022-го, а сам аппарат впервые был представлен на оборонной выставке IDEF-2023 в Турции.

Длина катера, построенного на основе гидроцикла Jet Ski, составляет 5,5 м, водоизмещение первоначально указывалось около 1 тонны, но потом, скорее всего, было увеличено. Крейсерская скорость составляет 40,7 км/ч, максимальная может достигать 77,8 км/ч. Управление осуществляется оператором посредством системы спутниковой связи Starlink.

MAGURA V5 может нести до 320 кг целевой нагрузки, основную ее долю занимает боевая часть. В отличие от катера Sea Baby, в конфигурации брандера, предназначенного больше для поражения стационарных объектов, MAGURA V5 более легок и маневрен, что делает его подходящим для охоты на подвижные цели.

С ноября прошлого года по настоящее время Украина использовала аппараты этой модели для нанесения ударов по кораблям Черноморского флота России. Ударов, увы, не всегда безуспешных.

Россия

В России во второй половине прошлого десятилетия рассматривались два основных перспективных проекта роботизированных катеров – «Искатель» от Научно-производственного предприятия «Авиационная и морская электроника» (НПП АМЭ) и Inspector Mk 2 от французской компании ECA Group. Основной задачей для них было обозначено задействование в составе комплекса противоминной обороны.

Сотрудничество с иностранным поставщиком на фоне политических противоречий постепенно сошло на нет. Про российскую платформу известно, что «Искатель» имеет меньшую размерность по сравнению с «французским претендентом» – его полное водоизмещение составляет 5,4 тонны, длина 8,4 м. Катер оснащен двумя дизельными двигателями мощностью по 220 л. с., скорость полного хода составляет 25 уз., автономность – до семи суток.

Катер может нести до 500–600 кг полезной нагрузки. Надводные объекты комплекс обнаруживает и сопровождает на дальности 5 км при помощи дистанционно-управляемой оператором круглосуточной оптико-электронной системы наблюдения. Кроме того, на борту возможно установить дополнительное гидролокационное оборудование.

Известно, что опытный образец «Искателя» прошел первые морские испытания в 2016 году. Потом он экспонировался на нескольких мероприятиях, но в итоге процесс его создания, похоже, увяз в бюрократической трясине, так и не приведя к каким-то результатам.

Очередная волна интереса к водным дронам пришла вместе с началом СВО. Тем более что противоборствующая сторона наглядно продемонстрировала эффективность этого оружия. В результате на выставке «Армия-2023» Кингисеппский машиностроительный завод (КМЗ) показал свой катер ГРК-700 «Визир». Он имеет запас хода 600 км на малых скоростях 40–50 км/ч. Однако может разогнаться и до 100 км/ч. С такой скоростью он способен преодолеть 200 км.

Катер, как сообщалось, универсален и может использоваться для разведки, патрулирования, обследования прибрежной зоны и дна, а также в качестве средства доставки грузов или десанта. Возможна и реализация ударных функций – в этом варианте катер может нести боевой модуль с крупнокалиберным пулеметом или легкие ракеты.

© Стенд Кингисеппского машиностроительного завода на форуме «Армия-2023»

При этом проработано также и симметричное по отношению к тем, что используют ВСУ, решение – катер можно преобразовать в брандер и использовать затем для уничтожения опор или пролетов мостов.

Заключение

В мире наблюдается устойчивый рост интереса к беспилотным системам, работающим в водной среде. Перечисленные выше безэкипажные катера малой размерности, разумеется, не составляют исчерпывающий список имеющихся разработок. Свои проекты реализуются в целом ряде технологически развитых стран, куда помимо упомянутых входят еще Китай, Турция, Иран и некоторые другие.

Список стран, чьи разработки занимают верхние места в мировом перечне плавающих дронов, во многом совпадает со списком стран, занимающих лидирующие позиции в части разработки авиационных беспилотников. Объясняется это тем, что многие работающие в различных средах беспилотники используют схожие подсистемы связи, разведки и наблюдения, навигации и управления. Соответственно, интерес к развитию водных дронов связывается с возможностью использовать уже имеющиеся технологические заделы, созданные технические подсистемы, или способностью комплексировать подсистемы третьих стран.

Наиболее актуальной в настоящее время является задача военного применения. И не только для стран, участвующих в конфликте на Украине. Другие государства, изучающие опыт боевых действий, плюсы и минусы задействованных в них вооружений, наверняка отметили для себя возможности плавающих роботизированных средств.

При этом, несмотря на доминирование в разработках военной повестки, нельзя не заметить возможные области использования таких катеров и на «гражданке». Перечень их довольно широк: от коммерческого и исследовательского применения до поисково-спасательных операций, мониторинга окружающей среды и многого другого. Суммарно, согласно некоторым оценкам, рынок таких систем в последние годы растет на 11,1% ежегодно и при сохранении такого темпа достигнет уровня $1,2 млрд в год к 2027-му.

Глядя на взаимодействие участников гражданского и военного сегментов беспилотной авиационной индустрии, можно с уверенностью сказать, что применение отработанной практики конверсии технологий послужит интенсификации процесса развития и в сфере беспилотников, работающих в водной среде, позволив удешевить конечные решения и открыть путь к их более широкому применению в обозримом будущем.