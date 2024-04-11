Турист фотографировал океан, был смыт волной и не выжил

Турист из Чехии фотографировал океан на испанском острове Тенерифе, был смыт волной и не выжил. Об этом сообщается в официальном аккаунте Координационного центра по чрезвычайным ситуациям правительства Канарских островов в соцсети X, на публикацию обратило внимание издание Murcia Today.

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Инцидент произошел 10 апреля, в городе Пуэрто-де-ла-Крус. 53-летний путешественник упал в воду во время фотографирования разбивающихся о берег волн.

Мужчину достал из воды спасательный вертолет. На земле врач и медсестра из муниципалитета Ла-Гуанча попытались реанимировать иностранца, но им это не удалось.

В феврале отдыхающего в Сочи туриста смыло огромной волной в море. Он делал селфи на краю волнореза во время сильного шторма.