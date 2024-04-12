Приметы и поверья на 12 апреля: что нельзя делать в день Ивана Лествичника

В этот день по народному календарю вспоминают христианского богослова и философа Ивана Лествичника – игумена Синайского монастыря, жившего на рубеже VI и VII веков. Он является автором «Лествицы» – руководства к нравственному самосовершенствованию. Другое название этого дня – Беды с домовым. Если верить преданиям, 12 апреля наступало время разгула нечистых сил.

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Запрещалось в этот день покидать свой дом. Поэтому если вы собираетесь куда-то пойти, в гости, на работу или даже на прогулку, то следует пересмотреть свои планы. Особенно это касается незнакомых мест. На Руси даже домашний скот загоняли в хлев и не пускали никуда весь день. Если молодожены пойдут в гости к родственникам либо родителям, то сильно поругаются. Но даже если вы остались дома – это не повод закатывать вечеринку и громко веселиться. Лучше займитесь домашними делами.

Совет хозяйкам: попробуйте приготовить выпечку нестандартной формы, например, в виде лестницы. Она символизирует путь в высший мир и связь живых и мертвых. Каждый член семьи обязан съесть это угощение, чтобы улучшить здоровье и привлечь удачу. А еще попробуйте задобрить Домового. Он все-таки защитник дома и заслужил вкусное угощение. Это могут быть сладости или печенье, так вы проявите благодарность и уважение к нему. Откажитесь от черной одежды в пользу более светлой. Иначе вы можете притянуть злые силы и проблемы. Если не можете отказаться от черного, то разбавьте одежду яркими цветами и аксессуарами. В общении следует избегать споров. Даже небольшое недопонимание может закончиться ссорой. Есть риск потерять друга и нажить себе врагов. По этой же причине не рекомендуется сплетничать и хвастаться.

Если 12 апреля вы увидите, как зацвели одуванчики, значит лето будет очень коротким, а точнее холодным. А вот появление на улицах желтобрюхих пчел наоборот обещает жару и солнце. Дождь не всегда предвестник плохого. В день Ивана Лествичника – это признак богатого урожая осенью. Добрым знаком в старину считалось увидеть 12 апреля первую ласточку. Тому, кто заприметит эту птицу, во всем будет везти.