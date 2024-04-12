1666 год: как начался церковный раскол на Руси

Российское историческое общество (РИО) обнародовало архивное дело из 232 листов, которое представляет собой рукописи без указания автора и названия и включает в себя копии реальных исторических источников. Среди них имеются документы о проведении церковных соборов 1666 года, положивших начало знаменитому Расколу.

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"Дело о рукописи без указания автора и названия…" хранится в фондах Российского государственного исторического архива (РГИА). Вероятно, эти рукописи были подготовлены для публикации в одном из самых масштабных многотомных изданий Императорского Русского исторического общества. В деле сохранились копии исторических источников о проведении Церковного Собора 1 и 5 декабря 1666 года.

"Оба архивных источника относятся, предположительно, к подготовительному этапу подготовки "Сборника Императорского Русского исторического общества", - пояснили в РИО. - Копии исторических источников объединены вопросами, которые в них поднимаются. В них рассматривается ход заседаний Церковного Собора 1666 года, излагаются основные позиции выступавших на нем исторических деятелей и принятые в итоге решения".

Большой Московский собор 1666-1667 годов стал самым представительным по числу участников за всю предшествующую историю Русской Церкви. Опубликованные документы относятся к его второму этапу, который проходил в период с 28 ноября 1666 года по февраль 1667 года. На этом этапе в заседаниях участвовали как русские, так и греческие духовные лица.

Церковный Собор был созван в связи с углублением старообрядческого раскола, возникновение которого историки связывают с реформами патриарха Никона. Изначально они преследовали цель сближения русской церковной обрядности с греческой. Однако реформы не были приняты старообрядцами, считавшими, что православные обряды у греков были искажены под гнетом турецкого султана и давлением католической пропаганды.

В феврале 1666 года по грамотам государя в Москву съехались все русские архиереи и видные представители духовенства, и на этом этапе участники главное внимание уделили разработке мер по прекращению раскола. Однако в ходе обсуждения возник вопрос о том, достоверны ли используемые в греческих церквях рукописные и печатные богослужебные книги.

Участники Собора также задались вопросом о том, являются ли православными греческие патриархи Константинопольский, Александрийский, Антиохийский и Иерусалимский. К началу Собора в Москву были привезены из ссылки и старообрядцы, выступавшие против реформы, в том числе протопоп Аввакум.

Второй этап Собора в ноябре 1666 года в Москве начался с торжественной встречи Александрийского и Антиохийского патриархов. А всего в его работе приняли участие 12 зарубежных архиереев. Собор был открыт 28 ноября в государевой столовой палате.

Первым делом было решено рассмотреть вопрос о судьбе патриарха Никона, настаивавшего на том, что только Константинопольский патриарх может судить его. Состоялось четыре судебных заседания, в том числе 1 и 5 декабря 1666 года, о которых и рассказывается в опубликованных документах.

По решению Собора Никон был лишен патриаршего и священного сана и сослан в Ферапонтов монастырь.