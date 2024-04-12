«Драка! Бей быстро, бей сильно!»: как завязалось самое кровавое в истории студенческое побоище

В студенческой среде драка — вполне обычное явление. Что поделать, дело-то молодое — поспорили, подрались и помирились, а затем снова идут по аудиториям грызть вместе гранит науки. Но так это происходит в наши дни. В Средневековье и нравы были другими и студенты более суровыми. Одна из студенческих драк, произошедшая в 14 столетии в Великобритании, была настолько масштабной, что вошла в историю.

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10 февраля 1355 года в Оксфорде началась масштабная студенческая драка, а точнее побоище, которое стоило жизни без малого сотне подданных короля. Это печальное событие в университетском городе помнят и оно даже увековечено памятным знаком на месте, где разворачивались события.

© Оксфордский университет

К середине 14 века Оксфорд представлял собой образец уникального симбиоза. Здесь на небольшой площади уживались горожане, студенты из разных концов Европы и солидный профессорский коллектив. Каждый был занят своим делом — ученые мужи стремились вдолбить в головы студентам науки, сами студенты пытались почерпнуть из кладезя их мудрости, а местные жители были рады, что масса приезжих оставляет в их лавках и тавернах звонкое золото.

Как обитатели университетского кампуса, так и жители славного Оксфорда, были совсем не дураки выпить. А, как известно, где алкоголь — там рано или поздно жди неприятностей. Стоит отметить, что конфликты между студентами и горожанами иногда случались, но обычно все заканчивалось разбитыми носами и порванными сюртуками.

© В Средние века студенты пользовались дурной славой

Трагедия произошла в День святой Схоластики Нурсийской в популярной, благодаря низким ценам, таверне «Свиндлсток». Несколько студентов, из которых история сохранила имена Роджера де Честерфилда и Уолтера Шпрингехеуса, пришли в заведение, расположенное в самом центре города, чтобы почтить память уважаемой святой. Немного выпив, компания начала возмущаться качеством поданного алкоголя и закуски. Особенно агрессивно себя вели именно Роджер и Уолтер, которые пошли на прямой конфликт с владельцем таверны Джоном Кройденом. В ходе спора в хозяина «Свиндлсток» полетели бокалы и все, что было под руками у распоясавшихся юнцов.

© Побоище в Оксфорде. Открытка начала 20 века

Адекватные посетители растащили начинавшуюся драку и компанию пьяных студентов выставили за двери заведения. На этом история могла бы и закончиться, если бы инцидент не получил огласку и не дошел до мэра Оксфорда. Чиновник не удовлетворился объяснениями ректората и потребовал выдачи хулиганов для суда и примерного наказания.

Важно упомянуть, что без позволения ректора привлечь к ответственности студентов на законных правах не получалось. В те времена учащиеся университета подчинялись лишь его законам и юрисдикция городских властей на них не распространялась. Ректор отказал посланнику мэра и в этот момент все опять могло прекратиться. Но, к сожалению, студенты, почуяв надежный тыл университетского начальства, окончательно потеряли совесть. Виновники беспорядка в «Свиндлстоке», во главе с де Честерфилдом и Шпрингехеусом, заявились шумной гурьбой в ратушу и принялись оскорблять мэра и его помощников. Совершенно естественно, что нашлись сознательные горожане, готовые заступиться за «отцов города».

Толпа оксфордцев высыпала на улицы с дубинками и камнями, чтобы проучить наглецов. Под крики «Драка! Драка! Бей быстро, бей сильно!» жители города напали на студентов и завязалось настоящее побоище. С двух сторон постоянно прибывало подкрепление, а кроме подручных предметов в ход пошли мечи и ножи. Небольшой город превратился в настоящее поле брани, так как с каждой стороны участвовало несколько сотен человек. Драка длилась почти двое суток, не затихая ни на минуту и ее жертвами стали 93 человека.

Так как на стороне жителей города был явный численный перевес, досталось больше всего школярам. Они потеряли 63 человека убитыми, против 30 жертв со стороны горожан. Такими глупостями как подсчет раненных в те времена вообще не заморачивались — очевидно, что их было на порядок больше. Такая серьезная трагедия привела к разбирательству в высоких инстанциях, на уровне графства. Совсем неожиданно, виноватыми признали горожан во главе с мэрией, а потерпевшей стороной университет. Строго наказывать никого не стали, но присудили мэру и его помощникам выполнять особый обряд покаяния.

С тех пор каждый год, 10 февраля, мэр города и другие крупные чиновники должны были совершить «искупительную прогулку» — пройти по городу без головных уборов, а в конце оплатить университету символический штраф в 5 шиллингов и 3 пенса. То есть за каждого убитого студента, город платит всего по 1 пенни. Обычай существовал 470 лет, пока в 1825 году очередной глава Оксфорда не проигнорировал шествие и штраф.

Формально же указ о вине мэра действовал аж до 1955 года. Официальное примирение городских и университетских властей произошло также 10 февраля и сопровождалась присвоением мэру почетной ученой степени, а вице-канцлеру университета — звания почетного гражданина Оксфорда.

Здание таверны «Свиндлсток» украшало центр города до начала 18 века и было снесено из-за ветхости. В настоящее время на этом месте стоит здание банка, одну из стен которого украшает мемориальная табличка, напоминающая о некогда культовом для студентов заведении.