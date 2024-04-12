Почему в СССР до 70-х массово изучали немецкий, а не английский

Сейчас в отечественных школах изучают самые разные языки: от португальского до китайского. Но, вне всякого сомнения, лидирует по популярности английский, который преподают во всех школах страны. Это покажется странным, но до 1970-х годов этот язык международного общения был в СССР экзотикой, а в школах и вузах царил немецкий язык. Почему у нас в стране, даже после войны с нацистской Германией, этот язык усердно изучали во всех учебных заведениях? Чтобы разобраться в этом вопросе, давайте немного погрузимся в дореволюционную историю России.

Хорошо известно, что в 19 столетии самым популярным иностранным языком общения был французский. Он считался изысканным, благородным и очень поэтичным. На французском писали прекрасные романы и галантные кавалеры делали комплименты дамам своего сердца.

Вторым по значимости считался язык немецкий, который все ассоциировали с наукой. Лучшие университеты Европы были расположены в Германии и самые крупные светила математики, физики, химии и биологии рождались в этой стране. Да и литературой у немцев все было в порядке — произведения Гете и Шиллера читал каждый образованный человек. Стоит ли напоминать о том, что монархическая династия Романовых была по большей части немецкой, чем русской.

В СССР унаследовали любовь к немецкому языку, почти игнорируя французский с его сложным произношением. Немецкий был проще и главное — на нем говорили и писали классики коммунизма — Карл Маркс, Фридрих Энгельс и многие другие. В 1930-х годах Германия стала экономическим и военным союзником СССР — в страну толпами приезжали немецкие специалисты и позиции языка укрепились еще сильнее.

А на английском разговаривали рабовладельцы, колонизаторы и угнетатели, загнивающие американские капиталисты и прочие классовые враги. Этот язык преподавали в университетах будущим дипломатам, филологам и прочими специалистам, имеющим дело с англосаксами.

Вторая мировая война сильно подорвала позиции немецкого языка. Школьники категорически отказывались изучать язык немецких захватчиков, ведь смерть и боль пришли в каждую советскую семью. В школах же немецкий язык оставался основным иностранным и учителям приходилось нелегко. Детям было трудно объяснить, что язык ни при чем и все дело в людях, которые находятся у власти.

Похожая ситуация была и в других странах, затронутых войной — дети отказывались учить немецкий, а родители требовали отменить его как предмет. Постепенно в школах начал появляться английский и мир становился англоязычным. В большинстве школ СССР ученикам предоставили на выбор два и более языка.

Кроме классического тандема английский-немецкий, в советских школах преподавали также французский и, гораздо реже, испанский.

Процесс внедрения в школах английского языка был очень медленным, ведь филологов с его знанием было сравнительно мало. В итоге язык Шекспира и Марка Твена начал себя чувствовать наравне с немецким только в 1970-х, когда исчез дефицит учителей и появились отлаженные методики изучения и хорошие учебники.

В годы Перестройки россияне полностью определились и английский стал лидировать по популярности с большим отрывом от других языков. Сейчас в большинстве школ страны, как и раньше, предлагают на выбор английский и еще один европейский язык или даже китайский. Нужно сказать, что сейчас молодежь меньше интересуется немецким, чем языком перспективного дальневосточного соседа.