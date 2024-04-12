Как в январе 1941 года генерал Жуков «разгромил» Красную армию

Напряженность на международной арене росла с середины 1930-х гг. После 1939 г. осталось только две крупные державы – Третий Рейх и Советский Союз. Было ясно, что рано или поздно столкновение их неизбежно, вопрос лишь в том, кто именно начнет конфликт и когда. В этих условиях состояние Красной армии вызывало у руководства СССР беспокойство, особенно после неудач Зимней войны против Финляндии.

В апреле-мае 1940 г., разбирая результаты кампании, Главный военный совет Красной армии признал, что к столкновению с более серьезным противником армии нужно еще готовиться и готовиться. Нарком обороны СССР, маршал Клим Ворошилов отметил, что «у нас там дело оказалось слабо, плохо организованным».

Война вскрыла недостатки в вооружении, обмундировании, обучении, дисциплине и, что не менее важно, в управлении войсками и взаимодействии различных родов оружия. В общем, не хватало хороших полководцев, способных к сложнейшей оперативной работе. Чтобы исправить это, потренировать высший командный состав и лучше представить, как может развиваться возможное столкновение с Германией, в декабре 1940 - январе 1941 гг. были устроены крупные военные оперативно-стратегические игры на картах.

На игры был приглашен и генерал армии Георгий Жуков, хорошо показавший себя в советско-японском конфликте у Халхин-Гола, тогда командующий войсками Киевского особого военного округа. . Кроме него, участвовали советские военачальники Дмитрий Павлов, Федор Кузнецов, Григорий Кулик и другие.

Как пишет историк Алексей Исаев в биографии полководца в книге «Георгий Жуков: последний довод короля», именно эти учения открыли будущему Маршалу Победы дорогу «к вершинам военной иерархии».

На учениях разрабатывались возможные варианты развертывания и действий Красной армии в войне с немцами. Ставились задачи: «дать практику высшему командованию в организации и планировании фронтовой и армейской операции, ее боевом и материальном обеспечении на всю глубину; в управлении операцией, организации и обеспечении взаимодействия вооруженных сил и родов войск и управления тылом».

В первую очередь отыгрывалось отражение немецкого нападения на границу и контрнаступления Красной армии. Жуков при этом должен был противостоять действиям Павлова и Кузнецова и «играть за немцев». Он играл успешнее, так как лучше был подготовлен в оперативном отношении – более умело выбирал тактические приемы и маневры для окружения неприятеля. Игры проводились на основании вводных данных – известной информации о составе и возможностях вермахта и Красной армии и о текущей оперативной обстановке.

Жуков заставил Красную армию остановить наступление в Восточной Пруссии, короткими ударами истощая ее, а затем нанес при помощи накопленных резервов мощные фланговые удары по войскам Павлова, таким образом разбив их, достигнув оперативной победы и преимущества для дальнейших боевых действий. И это несмотря на то, что силы красноармейцев, которых в игре называли «восточными» и обозначали на карте красным цветом, превосходили силы «западных» (синих) на четверть, и в три раза превосходили их по танкам! Единственное, в чем «войска» Жукова имели небольшой перевес – это противотанковые ружья и навыки их полководца.

В дальнейшем он мог бы и вовсе разгромить «восточных». Полководец использовал развитую дорожную сеть в приграничной полосе и, маневрируя, удерживал важнейшие позиции. В результате он не только защитил Восточную Пруссию и не дал разбить свою группировку, но и создал угрозу окружения 20 стрелковых дивизий и 4 танковых бригад красноармейцев. На этом игра была прекращена. «Восточные» проиграли.

Сталин был недоволен таким результатом игры. Стало ясно, что война, если основной ее театр развернется на Северо-Западе, может принять затяжной характер и даже плохо закончиться. Хотя игры лишь отчасти и весьма условно отражают реальную обстановку во время войны, многое оказалось не только показательным и повлияло на следующие полгода подготовки к войне, но и пророчески точным. Во многом немцы действовали в оперативном плане так, как предвидел Жуков. Правда, катастрофа 1941 г. зашла намного дальше. Но в этот раз Жуков был на стороне «красных». Сталин оценил его умение командовать, продемонстрированное во время январских игр, и доверял Жукову важнейшие операции Великой Отечественной войны.