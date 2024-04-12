Какие блюда любили советские вожди

О торжественных приемах, которые устраивали главы советского государства для гостей, ходят легенды. Даже в самые непростые для СССР моменты к столу подавали блюда и напитки, поражавшие видавших виды гурманов. Но сами вожди в повседневной жизни были не слишком притязательны в пище. Большинство из них любили простую и вкусную еду, которую могли себе позволить рядовые граждане. Какие кулинарные пристрастия имели Ленин, Сталин, Хрущев и другие лидеры СССР?

«Жаркое по-шушенски» и другие пристрастия Ильича

Владимир Ильич Ленин предпочитал домашнюю еду. Даже со своей супругой Надеждой Крупской он познакомился на сходке большевиков, для которой она напекла блинов. После этого вождь мирового пролетариата начал захаживать к ней в гости, на пироги.

Когда Ленин жил в ссылке в Шушенском, то любил дичь. А еще раз в две недели для ссыльного резали барана. Овощи к столу Ильич получал с огорода, расположенного возле его дома. Особенно любил он блюдо, которое сам назвал «жаркое по-шушенски». Оно состояло из мяса, картофеля и специально подобранных приправ. Когда Ильич жил в Европе, он часто посещал кафе. Там он заказывал себе пиво, а к нему — малосольную рыбу. Из России родня присылала в Цюрих и Лондон посылки с балыками и икрой. Ленин очень любил волжские деликатесы, к которым привык с детства.

Последние годы жизни вождь не мог наслаждаться любимыми блюдами. Состояние здоровья заставило его сесть на строгую диету. В столовой Кремля Владимиру Ильичу подавали супы и жидкие каши.

Сталинский шашлык и «замороженные» щи

Иосиф Виссарионович Сталин, как истинный представитель Кавказа, любил шашлык. При этом, если позволяло время, он предпочитал собственноручно резать и мариновать мясо. Для шашлыка по-сталински требовалось особое мясо. Для вождя выращивали ягнят, которых разделывали под наблюдением врача.

Сталин требовал, чтобы разделка проходила точно, как хирургическая операция. Мясники не должны были повредить внутренности, так как в этом случае всю тушу забраковывали. Мясо выдерживали сутки в холодильнике и лишь после этого оно годилось для шашлыка. Готовое блюдо перед подачей на стол непременно посыпали сушеным барбарисом.

В Кремле Сталин часто заказывал рыбу: сельдь, рыбца и нельму. Последнюю он ел по-северному: замороженную рыбу строгал на тонкие полоски ножом и посыпал солью. Консервированные продукты, а также колбасы и ветчина к столу вождя никогда не подавали. А вот овощи, зелень и птица были всегда. Особой любовью Сталина пользовалась тушеная индюшачья печень. Не прочь был «отец народа» побаловать себя борщом, хашем и щами.

Специально для Иосифа Виссарионовича кремлевские повара готовили особые «замороженные» щи. Сначала варили на бульоне из нескольких сортов мяса суп из квашеной капусты. Его замораживали на 12-15 часов, а затем плавно поднимали температуру, доводя ее постепенно до кипения. Конечно же, слабостью вождя были хорошие грузинские вина. Он отлично в них разбирался и лично выбирал тот или иной сорт к приходу гостей.

Поесть Сталин любил, а вот запаха готовящейся еды не переносил. Поэтому во всех резиденциях вождя кухня находилась вдали от жилых комнат и рабочего кабинета.

Хрущевские сухарики

Никита Сергеевич Хрущев предпочитал простую домашнюю кухню. На завтрак генсеку и его семье готовили кашу, картофельное пюре с куриными котлетами и оладьи. Хрущев был любителем перекусов в течение дня. При этом он не был слишком оригинален и всегда обходился ржаными сухариками. Тарелку с кусочками подсушенного черного хлеба можно было увидеть даже в кабинете главы государства.

Любил Никита Сергеевич также и молочные продукты, особенно творог и простоквашу. Любимым его десертом было мороженое. В доме Хрущева царил строгий распорядок. Ужинала семья в 7 часов вечера, а после этого можно было исключительно кефир. В обед генсек старался обходиться без жирного. На его столе были борщ, охотничий кулеш, уха или деревенская похлебка с мясом, пшеном и картофелем. На второе — вареники с творогом, квашеной капустой или вишней, пельмени или пироги. Личная повариха Хрущева вспоминала, что он любил кровяную колбасу, а также вырезку, запеченную с грибами или черносливом.

Некоторые современники утверждают, что на Пасху Хрущев никогда не отказывался от крашеных яиц и куличей. Это многих удивляло, ведь в СССР к подобным христианским блюдам относились отрицательно. Настоящей слабостью советского лидера были экзотические фрукты.

Кубинский лидер Фидель Кастро, приезжая с визитом в Москву, привозил несколько больших корзин с тропическими гостинцами.

«Вредная» кухня Брежнева

Любимым блюдом Леонида Ильича Брежнева была яичница с салом, приготовленная на чугунной сковороде. Как и Сталин, этот генсек был ценителем шашлыка и хорошего вина. Иногда заказывал чебуреки. Но состояние здоровья Брежнева не позволяло ему в полной мере наслаждаться калорийной жирной кухней. Любимые блюда Леонид Ильич заказывал нечасто, но ел с особым удовольствием.

С возрастом у Брежнева начались проблемы с зубами. Он просил поваров готовить так, чтобы не приходилось долго жевать. В связи с этим в меню появились клюквенный кисель, картофельное пюре и котлеты из несколько раз прокрученного мяса со сливками. Кстати, котлеты Леонид Ильич предпочитал есть холодными. Среди любимых супов генерального секретаря стоит отметить борщ и легкий картофельный суп на заправке из растертого сала с укропом и чесноком.

Выезжая на охоту, Брежнев сам варил кулеш — густую мясную похлебку, которой угощал всех присутствующих. Иногда вождь себя неважно чувствовал и тогда тихонько выливал супы, которые для него готовили.

Супруга Брежнева Виктория Петровна умела и любила готовить. Она делала несколько видов вареников и даже консервацию. «Царское» варенье из вишни с орехами, приготовленное женой первого человека страны, было по мнению многих восхитительным. Для гостей Виктория Петровна готовила «колдуны» из картофеля и мясного фарша.

Любитель сыров Горбачев

Последний советский лидер Михаил Сергеевич Горбачев тоже не был ценителем кулинарных изысков. На завтрак он предпочитал овсяную кашу из цельного овса или гречку. Также на столе всегда была икра и сыры. Да, с сырами у первого и последнего президента СССР были особые взаимоотношения. Долгое время Горбачев был к ним равнодушен. Но после нескольких визитов во Францию он пристрастился к элитным сортам и потом ел сыр всегда с удовольствием.

Повара, обслуживавшие Горбачева, говорили, что в обед он чаще всего заказывал гречку с телятиной или баранину с овощами. Еще одной особенностью питания главы государства было употребление большого количества хлеба. А вот к алкоголю Михаил Сергеевич был равнодушен.