Названа причина самого мощного гамма-всплеска за всю историю наблюдений

Наиболее сильный и яркий гамма-всплеск за весь период наблюдений произошел в результате коллапса массивной звезды. Об этом заявила международная группа исследователей во главе с астрофизиками из Северо-Западного университета (США).

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Зафиксированный взрыв получил обозначение (GRB) GRB 221009A, также известный как BOAT. Он произошел примерно в 2,4 миллиарда световых лет от Земли и продолжался более пяти минут. Данные о нем были получены в октябре 2022 года одновременно несколькими обсерваториями.

«Когда мы получили подтверждения того, что гамма-всплеск возник в результате коллапса массивной звезды, это дало нам возможность проверить гипотезу о том, как формируются некоторые из самых тяжелых элементов во Вселенной. Но мы не увидели следов тяжелых элементов. Это позволяет предположить, что чрезвычайно энергичные гамма-всплески, такие как BOAT, не производят тяжелые элементы. Но это не означает, что все гамма-всплески не производят такие элементы», – рассказал Питер Бланшар, ведущий автор исследования, опубликованного в журнале Nature Astronomy.

Ранее ученые зафиксировали необычную вспышку на поверхности Юпитера. Космическое явление было зарегистрировано еще 29 августа, оно случилось в районе рыжих полос газового гиганта.