Народный календарь. Как избежать наказания от водяного 16 апреля

Согласно народному календарю, 16 апреля — день Никиты Водопола. Православная церковь вспоминает святого Никиту Исповедника, защитника слабых — детей, больных — и пребывающих в подавленном состоянии.

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Запреты этого дня связаны с бережным отношением к водным ресурсам. Запрещено умываться проточной водой, иначе удача отвернется. Нельзя шуметь на берегу реки, озера, моря — водяной накажет. В этот день лучше не проливать воду на стол, иначе при принятии важного решения можно допустить серьезную ошибку.

Приметы погоды:

Не пройдет на Никиту лед — весь весенний улов на нет сойдет.

Если ночью ясно, то возможны заморозки.

Днем жарко, а ночью прохладно — к хорошей погоде.

На восходе солнце красного цвета — к перемене погоды.

Именины отмечают: Никита, Мартин, Феодосия.