Народный календарь. Как избежать наказания от водяного 16 апреля
Согласно народному календарю, 16 апреля — день Никиты Водопола. Православная церковь вспоминает святого Никиту Исповедника, защитника слабых — детей, больных — и пребывающих в подавленном состоянии.
Запреты этого дня связаны с бережным отношением к водным ресурсам. Запрещено умываться проточной водой, иначе удача отвернется. Нельзя шуметь на берегу реки, озера, моря — водяной накажет. В этот день лучше не проливать воду на стол, иначе при принятии важного решения можно допустить серьезную ошибку.
Приметы погоды:
Не пройдет на Никиту лед — весь весенний улов на нет сойдет.
Если ночью ясно, то возможны заморозки.
Днем жарко, а ночью прохладно — к хорошей погоде.
На восходе солнце красного цвета — к перемене погоды.
Именины отмечают: Никита, Мартин, Феодосия.