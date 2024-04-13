Кто все же создавал «сокровища предков». Человек явно не мог

В исторической науке очередной крупный скандал – честных учёных заставляют отказываться от своих открытий потому, что они не вписываются в «официальные» теории. Впрочем, это не более чем «корпоративные разборки», малоинтересные простому народу во всех странах мира. В последнее время у людей накопилась критическая масса фактов, свидетельствующих о том, что академические историки всех стран нагло лгут – никакой веры им уже нет.

Гунунг-Паданг – огромная пирамида высотой около 100 метров, расположенная в Индонезии на острове Ява. Давным-давно признана полностью рукотворным объектом, местное национальное достояние. Колоссальный террасированный земляной холм облицован огромным количеством гранитных блоков, суммарный вес которых исчисляется несметными миллионами тонн. Загадочное сооружение, которое построил непонятно кто, неизвестно зачем и неясно когда.

Впрочем, по последнему вопросу ответ нашли – в промежутке между 15-м и 25-м тысячелетием до нашей эры. Учёные произвели радиоуглеродный анализ биологических объектов, найденных под плитами облицовки, и по ним установили дату строительства. Хотя она, конечно, может быть и больше. Ведь не факт, что эти блоки положили сразу, сооружение могли укрепить ими и значительно поздней.

Тем не менее, 17-27 тысяч лет назад – это сильно. По данному поводу была подготовлена и опубликована научная статья, где сооружение расписали в подробностях, поведали о методиках и результатах исследований. Всё очень серьёзно и крайне обстоятельно, с массой интереснейших деталей. И сделали вывод: строили это не мифические первобытные люди с палкой-копалкой и суковатой дубиной, а некая высокоразвитая цивилизация.

Что, в общем-то, совершенно логично. Работа с такими объёмами грунта, а также добыча, обработка и перемещение колоссальных масс крепчайшего камня непосильна даже нам, с нашими кранами, бульдозерами и грузовиками. Ибо там, в горах, вся эта машинерия совершенно бесполезна. Хотя даже на равнине всё равно не справимся.

Что же касается ручного труда, то это просто не смешно. К тому же места всегда были и есть очень слабо заселённые, махать палкой-копалкой просто некому. Не говоря уже о том, что гранит можно взять только хорошей сталью. Посему – некая высокоразвитая цивилизация, без вариантов.

Мировая историческая общественность возилась – налицо посягательство на «каноны». Согласно им в те времена все древние люди как раз бегали с палками-копалками и дубинами, стали у них точно не было. Бронзы и простого «болотного» железа – тоже.

«Не стоило это публиковать. Не удивлюсь, если статью снимут», – возмущался археолог из Университета Южного Коннектикута Бил Фарли.

Сняли. Американское издательство «John Wiley & Sons», которое выпускает вроде как независимый научный международный журнал Archaeological Prospection («Археологичнская разведка»), под давлением «научной общественности» отозвало публикацию. Ибо нечего публиковать тут всякую ересь.

В первую очередь, конечно, в голову приходит «бытовая» версия — сугубо экономическая. Ведь если получается, что все теории древней истории человечества нужно пересматривать, то автоматически стоит гнать мешалкой по известном месту и профессоров-академиков, которые её писали. Причём припомнив им все подтасовки, замалчивание и уничтожение фактов, и прочие преступления. То есть даже не просто гнать, а сажать – переквалифицировать из историков-археологов в землекопов и ассенизаторов. Чтобы ударным трудом отрабатывали свои прегрешения.

Но не всё так просто. Действительно, шкурный интерес никто не отменял, и за свои тёплые местечки жулики от лженауки держатся руками и ногами. Точнее, даже зубами. Тем не менее, проблема гораздо серьёзней, в целом дело, по сути, сугубо политическое. Отмена «классической» исторической последовательности с первобытно-общинным строем, рабовладельческим обществом, феодализмом, а потом и капитализмом автоматически обнуляет и все лживые законы развития нашей цивилизации, которые начинают пихать в головы людей ещё в школе. Причём во всех странах мира.

С этим самым «пиханием» сейчас конкретные проблемы, так как помимо «официальных» исследователей появилось куча независимых. Которые как Индиана Джонс смело лезут во все заброшенные места нашей планеты, рискуя жизнью исследуют древние руины дабы рассказать людям правду. По большей части они не высказывают никаких версий, просто снимают видео и показывают их людям. Такой подход эффективней всего.

А на видео такое… Хорошо различимые следы инструментов, которые не имеют ничего общего с пресловутым молотком и зубилом. Это гигантские пилы, отхватывающие куски скалы сразу в несколько метров длины и весом в десятки и сотни тонн. Это мощные буры, которые, судя по следам в отверстиях, входили в гранит как в масло. Некие фрезерные станки, вырезавшие в камне тончайшие СТАНДАРТНЫЕ узоры, и прочие чудеса технологий. Нам до сих пор недоступные.

«Сын сейчас изучает в школе историю древнего мира, параллельно смотрит видео в интернете и задаёт мне вопросы. Ведь в учебнике одно, на видео — совсем другое! Сам смотрю и поражаюсь, но против фактов не попрёшь. Что мне ему ответить? Впрочем, он и так всё уже понимает, спрашивает другое. А именно почему нам там нагло лгут? Что мне ему ответить я не знаю», – рассказывает программист Дмитрий.

По-хорошему, все учебники древней (и не только) истории стоит отправить на помойку, однако пока всё идёт в совсем ином направлении. И история с запрещённой научной статьёй наглядное тому подтверждение.

«Это – фейк, его можно показывать. Судя по всему, тут хорошо потрудились реставраторы, всё это просто не могло сохраниться с древних времён, по большей части это новодел. Но как раз он отлично вписывается в теории о том, что всё строили рабы, вручную», – описывает руины так называемой «Трои» известный исследователь Максим Гаубец.

Трою, как известно, «нашёл» известный жулик Генрих Шлиман. Или её тогда просто построили заново? «Древние сокровища» для него сделали ювелиры из Одессы, сей факт давно известен. Именно поэтому никто и никогда не производил анализ металла, из которого состоит «клад Приама». В общем, сплошной фейк.

А рядом, в той же Турции или соседнем Ливане, огромные мегалитические сооружения и скульптуры, сделанные с непостижимой красотой и точностью. Там, в Юго-Восточной Азии, таковых тоже хватает, Гунунг-Паданг – лишь один из них. Есть гораздо более величественные комплексы, тот же Нан-Мадол или Ангкор-Ват.

И везде – десятки и сотни миллионов тонн филигранно обработанного камня… Или, наоборот, грубо необработанного, но тогда его вообще невообразимое количество.

Причём повсюду – страшные разрушения. У так называемых «храмов», «стадионов», «амфитеатров», «мавзолеев» и «терм» – истинное назначение древних сооружений нам неизвестно – вырваны целые куски. Титанические блоки валяются рядом, многие буквально разорваны на куски какой-то страшной силой. То есть была война, о которой нам почему-то не говорят.

В памяти человечества сохранились воспоминания о некоем «золотом веке», когда отсутствовали войны, все честно трудились, никто не спекулировал и не воровал, и поэтому у людей было счастье. Есть не менее смутные воспоминания о «войне богов», когда этот чудесный рай на Земле был разрушен.

Судя по всему, некие силы – возможно, наследники тех, кто устроил ту глобальную бойню – не хотят, чтобы люди о ней узнали, и сделали выводы. Им интересней всего, чтобы человеки были совсем одичалыми, какими мы были ещё 200-300 лет назад. Когда отсутствовала наука и от лука со стрелами ушли только вчера. Иванами, родства не помнящими.