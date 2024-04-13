Какие вещи запрещено было делать беременным русским женщинам

Рождение человека – сакральный процесс, окутанный тайной. Поэтому у русских со временем сложился родильный этикет. Согласно его нормам, беременной женщине многое запрещалось.

Шум и гам

Представительница прекрасного пола, ждущая ребёнка, не могла громко разговаривать, петь, смеяться и уж тем более ругаться. Кроме того, девушкам категорически запрещалось оглядываться на окрики. Исключение делалось только в том случае, если беременная была уверена – её окликает знакомый человек. Наши предки верили, что женщина в положении уязвима перед происками нечистой силы. Злым духам довольно просто её «заморочить». Так появилось правило – звать беременных тихо и непременно три раза.

Кричать будущие матери не могли даже во время родов. Шуметь позволялось лишь тем, кто находится в эти чудесные мгновения в непосредственной близости. Кстати, кричали и отцы. Мужчины, желающие, чтобы на свет появился наследник, бегали вокруг дома и отчаянно вопили.

К этому моменту в доме должна царить чистота, а все имеющиеся в жилище корыта переворачивали вверх дном. Роженица же готовилась рожать с распущенными волосами и непременно в белой косынке.

Если же процесс затягивался, то начинали кричать «Пожар!». Малограмотные крестьяне полагали, что младенец услышит их крики, и роды быстрее завершатся. Ещё один странный обычай – посещать накануне родов дом, в котором находится покойник. Считалось, что после такого визита предстоящие роды будут лёгкими.

Первый крик

Большое значение придавалось и первому крику новорожденного. Если ребёнок вёл себя тихо, то присутствующие при родах обязательно старались заставить его издавать звуки.

«Живой кричит, а умерший молчит», – говорили на Руси.

Рассказывать окружающим людям о том, кто появился на свет: мальчик или девочка, а также упоминать имя, запрещалось. Данной информацией можно делиться только после того как ребёнка крестили в церкви.

Многие из перечисленных требований после распространения на Руси христианства перестали быть обязательными. На смену суевериям пришла молитва Пресвятой Богородице, которую читали сама роженица, её родственники и повитуха.