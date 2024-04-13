Обмен женами у эскимосов: в чем суть этого обычая

Один из самых странных эскимосских обычаев – «ареодярекпут», во время которого принято меняться жёнами, имеет древние корни. Но его существование не просто дань традициям, а скорее даже необходимость. И вот по каким причинам.

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Шанс на потомство

Эскимосы живут в довольно суровых природных условиях. Их быт также нельзя назвать благоустроенным. Женщинам то и дело приходится поднимать тяжести, много времени проводить на холоде. Не удивительно, что такой образ жизни приводил к проблемам со здоровьем, среди которых было бесплодие. Но представить эскимосскую семью без потомства нельзя. Так уж сложилось исторически. Именно поэтому у эскимосов и появился так называемый прокат жён. Дети, рождённые от «одолженных» женщин, воспитываются в семье законного мужа и имеют такие же права как родные. Впрочем, в эскимосском обществе такое понятие как «незаконнорожденный ребёнок» отсутствует. Они рады появлению любого малыша, вне зависимости от генетического родства.

Такое отношение к детям объясняется легендой. Согласно эскимосскому поверью, человека после смерти ждёт встреча со старушкой, которая обязательно поинтересуется у умершего, есть ли у него дети. При положительном ответе покойник отправляется в иглу, где его ждут ранее ушедшие из жизни родственниками. В противном случае бессмертная бабушка топит своего собеседника в бездонном ледяном озере.

Папины дочки

Мысль одолжить свою жену другому мужчине может посетить эскимоса в том случае, если жена постоянно рожает девочек. Да-да, иногда желание иметь наследника бывает таким сильным! Сильны у эскимосов и традиции гостеприимства. Хозяин в знак уважения к гостю разрешал ему переспать со своей женой. Женщина же должна была приложить все усилия для того, чтобы у неё после такой ночи непременно родился ребёнок. Кроме того, обменивались жёнами и эскимосы из разных поселений. Такой обмен способствовал укреплению межпоселенческих связей. Чем больше товарищей по жене было у главы семейства, тем более влиятельным он выглядел в глазах соплеменников. Следующая причина для обмена жёнами. Эскимосы часто вместе с жёнами отправлялись на многодневную охоту. Если же спутница жизни по причине состояния здоровья не могла составить мужу компанию, то он мог «арендовать» даму у приятеля. После такого турне законный супруг встречал путешественницу с особыми почестями, если понимал – она беременна.