Чем отличается пятая неделя Великого поста, связанная с покаянием

В 2024 году пятая неделя Великого поста у православных христиан приходится на период с 15 по 21 апреля. Пятая седмица называется неделей Преподобной Марии Египетской. Она покаялась за свои грехи. Что можно и нельзя делать на пятой неделе Великого поста — в материале URA.RU.

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Духовное значение

Пятая неделя посвящена преподобной Марии Египетской, символизирующей глубокое покаяние и обращение к Богу. Ее жизненный путь напоминает о возможности искупления грехов и обретения духовного возрождения через веру и молитву. Ранее она была блудницей, однако вовремя одумалась. Последние 47 лет жизни она провела в молитвах в пустыне.

Особенности недели

Святая Мария Египетская. Пример покаяния и аскетизма жившей в молитвах в пустыне.

«Мариино стояние». Покаянное богослужение с многочисленными земными поклонами, особенно значимое у старообрядцев.

Питание. Монахи ограничиваются одним-двумя приемами пищи в день, миряне — три-четыре раза. Людям с тяжелым трудом, беременным, кормящим, детям, старикам и больным разрешается более щадящий режим.

Поддержка. Священник и врач помогают верующим пройти через испытания поста.

Разрешенные продукты. Каши, грибы, бобовые, овощи, фрукты, ягоды, морские водоросли, лаваши, макароны без животных компонентов, семечки, орехи, сухофрукты, постные сладости.

Что нельзя делать

Запрещается употребление скоромной пищи (от древнерусского, скором — «жир, масло»), включая мясо, молочные продукты, яйца и спиртное. Церковь осуждает всякое недоброе поведение и рекомендует избегать светских развлечений.

Питание на пятой неделе

Православные придерживаются строгого режима питания: «сухоядение» в понедельник, среду и пятницу; тушеные и вареные блюда во вторник и четверг; горячая еда с растительным маслом в субботу и воскресенье.

Важные моменты пятой недели

Строгость. Пост на этой неделе аналогичен предыдущим, но допускается некоторое ослабление в день «Марииного стояния».

Богослужения. Особые службы с покаянными молитвами и чтением Великого покаянного канона Андрея Критского. Служба в субботу называется «Похвалы Пресвятой Богородицы».

На пятой седмице в храмах проходят особые богослужения — продолжительные, сопровождающиеся множеством покаянных молитв и земных поклонов. Эти церковные службы называют «самыми великопостными».