Как на Руси хоронили умерших «неправильной» смертью

На Руси умерших хоронили не только на кладбищах. Тем, кто умер «неправильный смертью», находили место в общих могилах, которые называли гноищами.

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Могилы для особенных

К умершим «неправильной смертью» наши предки относили самоубийц, убитых, утонувших, замёрзших на улице, некрещёных и тех, кто скончался без покаяния. Считалось, что на этих людях лежит грех, а поэтому их «земля не примет». Если хоронить умерших «неправильной» смертью на кладбищах вместе со всеми, то душа может не найти покоя и превратиться в злого духа.

В XV веке в России появились «убогие дома», которые представляли собой сараи или амбары с глубокими ямами. В них-то и сваливали трупы. При этом при избавлении от покойника запрещалось проводить какие-либо православные обряды, хотя церковь и выступала против таких различий. В итоге всё-таки удалось добиться того, что «убогие дома» или «божедомки» «прикреплялись» к какой-либо церкви или монастырю. Через некоторое время на отпевание усопших со служением панихиды всё же «выделили» два дня. Это происходило на Семик (четверг седьмой недели после Пасхи) и на Покров. В эпоху Средневековья в Москве в Китай-город стали свозить все неопознанные тела. Туда и направлялись родственники, которые потеряли близких. Если же тело никто не опознавал, то оно отправлялось в общую могилу.

Вместе со всеми

В гноищах часто хоронили жертв эпидемий. Делалось это не из-за какого-то особого отношения, а из прагматизма. Вспышки оспы, чумы, холеры опустошали русские города, а поэтому от трупов заражённых пытались избавляться как можно скорее – чтобы минимизировать опасность распространения вируса.

Умерших просто вывозили за пределы города, сваливали в ямы, а потом наспех засыпали землёй. Так появились могильники, которые могут быть опасными даже спустя много веков. Не особо церемонились с теми, кто погиб от голода в неурожайные годы. Это и понятно – едва ли оставшиеся в живых окружающие люди не страдали от отсутствия пищи. А в общей могиле на Пискаревском кладбище во время блокады Ленинграда были захоронены сотни тысяч людей. Кроме того, известно, что в XX веке в некоторых странах такая же участь ждала погибших в результате землетрясений и других стихийных бедствий.