«Чудо на кукурузном поле»: как российские летчики спасли 226 человек

В России снова авиа-чудо, и снова вместо мягкой посадки на воду – жесткая в открытом поле. Утром 12 сентября пассажирский самолет незапланированно приземлился вблизи населенного пункта Каменка – на первой удобной равнине. Это ЧП напомнило многим другой аналогичной аварии, которое прозвали «Кукурузное чудо». Что между этими происшествиями общее?

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Что известно о посадке под Новосибирском?

Следовавший из Сочи в Омск самолет «Уральских авиалиний» А320-200 со 159 пассажирами на борту совершил экстренную посадку на грунт в сельской местности. К счастью, обошлось без пострадавших – за медицинской помощью никто не обратился, всех, кто находился на борту, разместили в ближайшем населенном пункте. Как следует из записи переговоров экипажа, решение об приземлении было принято после «потери гидравлики». Для самолета это то же самое, что потеря крови для человека, объяснил в разговоре с РБК летчик-испытатель Виктор Заболотский.

«Это один из элементов системы, который управляет всеми системами силовыми. И шасси, и закрылки, и различные механизмы — все это жидкость, масло, которая позволяет использовать гидросистема для того, чтобы управлять. Поэтому потеря этой жидкости говорит о том, что управлять самолетом просто невозможно», — сказал авиаэксперт.

Однако, видимо, в данном конкретном случае речь шла о частичном отказе системы, что позволило летчикам удачно посадить самолет. Дальнейшие обстоятельства происшествия еще будут уточняться.

Аварийная посадка под Жуковским

Утро 15 августа 2019 года. Опять самолет «Уральских авиалиний», опять Airbus – только на этот раз не 320, а 321. Через несколько секунд после вылета из аэропорта Жуковский борт столкнулся со стаей чаек, повредив оба двигателя. Тяга снизилась до значения ниже тяги одного исправного двигателя в режиме взлета – самолету просто не хватало высоты, чтобы уйти на второй круг и совершить посадку в воздушной гавани. Экипаж корабля принимает, возможно, единственно верное решение решение – садиться на кукурузное поле за пределами аэропорта. В результате жесткой посадки самолёт получил повреждения, из-за которых был списан и разделан на металлолом. Но главное, что все находившиеся на его борту 233 человека (226 пассажиров и 7 членов экипажа) выжили, хотя 74 из них получили травмы различной степени тяжести.

Можно сказать, что это ЧП стало историческим – во многом благодаря фразе бортпроводника Дмитрия Ивлицкого, позднее расшифрованную: «Идем правее, на солнце, вдоль рядов кукурузы».

Про пилотов – Дамира Юсупова и Георгия Мурзина – даже сняли фильм, а президент Владимир Путин наградил их званиями Героев России. Остальные члены команды были награждены орденом Мужества. Такую высокую оценку экипаж получил, как считается, благодаря слаженным действиям. Глава Росавиации Александр Нерадько, комментируя происшествие, отмечал, что пилоты грамотно убрали шасси и выбрали место для посадки, выключили двигатели и приземлили самолет. Правда, дальнейшие точки зрения на ситуацию разошлись. Так, заслуженный лётчик-испытатель Александр Гарнаев подчеркнул после, что следы на поле говорили, наоборот, о том, что шасси у самолета не были убраны, а двигатели не были выключены и остановились только потому, что «нажрались кукурузы и земли», а самолет и вовсе «никто не сажал».

Эксперт предположил, что везение — это единственная причина, по которой самолёту удалось уцелеть. В 2022 году, спустя три года после аварии, было завершено расследование Межгосударственного авиационного комитета, но окончательный отчет так и не был официально опубликован. Однако в появившихся после сообщениях СМИ утверждалось, что в документе говорится о неуравновешенном психоэмоциональном состоянии пилотов, ряде ошибок в принятых ими решениях, явных признаках дезорганизации и непоследовательности их действий.