Мужчина купил живую акулу в ресторане и выпустил ее на волю

Мужчина приобрел в китайском ресторане живую акулу и отпустил ее в море, чтобы поплавать рядом с ней. Произошла эта история в Таиланде.

23-летний инструктор по подводному плаванию Виктор Сэлмон рассказал, что во время полного погружения мечтал увидеть акулу, но ни разу у него это не удавалось. Именно поэтому он принял решение отправиться в ресторан, где продают еду из акул.

Сотрудник ресторана пошел навстречу экстремалу и продал акулу в живом виде за низкую цену – всего 700 батов (около 2 тысяч рублей).

По мнению экстремала, он спас рыбу, которая доживала в ресторане ужасные дни, прежде чем оказаться у кого-то в тарелке. Мужчина привез ее на берег и отпустил в Сиамский залив, говорится в материале The Independent.

Ранее биолог предупредил, что в Египте начался сезон акул. Чтобы не стать жертвой хищницы, нужно выбирать отели, где пляже оснащены сетями. После 17 часов вечера в воду заходить не рекомендуется.