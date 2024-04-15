На какие подлости готовы спортсменки ради высоких достижений

Первое, что приходит в голову, когда вспоминаешь о фигурном катании — красивые и необычные костюмы, энергичные движения на коньках и прекрасные женские формы. Однако немногие знают, что происходит за кулисами одного из самых красочных видов спорта.

Как раз недавно фигуристка Анна Фролова рассказала, как в 11-12 лет в её конек воткнули булавку.

Ногу я не поранила в конечном итоге. А булавку мама заметила, вытащила её, и всё. Она была воткнута в носок стельки. Наверное, спасло то, что в детстве мы всегда брали коньки с запасом и, видимо, пальцы просто не достали до булавки, — поделилась спортсменка.

Она также уточнила, что тогда никто не стал разбираться в этой ситуации. Однако сама Анна была в шоке от того, что такое может произойти. С этого момента, как утверждает фигуристка, она внимательнее относится к своему инвентарю.

Подкинуть что-то в конки — стандартная практика среди соперниц в фигурном катании. Это может быть и иголка, и стекло, и канцелярская кнопка. Ведь, поранив стопу, фигуристка не сможет точно на протяжении нескольких дней нормально катать программу. А именно время является ключевым фактором в спорте: пока одна пропускает тренировку на льду, другая может привлечь внимание тренера и повысить шансы попасть на крупные турниры. Из-за этого многие спортсмены носят коньки с собой.

Советская фигуристка, трёхкратная олимпийская чемпионка в парном катании (1972, 1976, 1980) Ирина Роднина не раз делилась, что был случай, когда ей подкинули в ботинки стекло от битой лампочки на чемпионате СССР. Роднину спасло лишь то, что она ботинок не с левой ноги надевала, а с правой.

Кроме того, распространённой практикой является откручивание лезвий на коньках. Однако в нынешних реалиях это не так-то просто, как лет 30 назад. Однако юные фигуристки, одержимые страстью к победе и ревностью к успеху соперниц, умудряются, пока никто не видит, портить коньки конкуренток: расшатывают лезвия, ломают их крепление, тупят острие и нарушают ровную поверхность коньков.

Известная спортсменка Тоня Хардинг также в своё время пострадала от расшатанного конька. Ей даже пришлось остановить программу и попросить судей предоставить возможность перекатать номер в других коньках. Снимки её стопы в повреждённом коньке на судейском столе облетели в 90-е годы весь мир.

Конечно, не все фигуристки так подло поступают по отношению к конкурентам. Большинство на самом деле не прибегают к таким изощрённым методам по устранению соперниц и честно сражаются за свое место на пьедестале. Однако всё-таки случаи до сих пор сохраняются.

Например, двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева утверждала, что единственный подобный случай, когда спортсменки друг другу подбрасывают стекло в коньки конкуренток, был продемонстрирован в фильме «Тоня против всех» об американской фигуристке Тоне Хардинг. Сейчас, как утверждает Евгения, соперники с уважением относятся друг к другу.