Молния над джунглями: как 17-летняя девушка в одиночку выживала после авиакатастрофы

В самолет, в котором летела 17-летняя Юлиана Кепке, ударила молния. Крылатая машина буквально развалилась в воздухе, и девушка упала с трехкилометровой высоты в зеленые джунгли Перу. Она не только выжила, но и нашла в себе силы идти к людям. Путешествие Юлианы заняло 11 дней и было очень непростым. Но закончилось все хорошо, хотя многие посчитали спасение Юлианы чудом.

Юлиана Маргарет Беата Кепке родилась 10 октября 1954 года в Перу. Ее родителями были Мария фон Микулич-Радецки и Ханс-Вильгельм Кепке — ученые биологи с немецкими корнями. Детство Юлианы прошло на биологических станциях, затерянных в девственных перуанских джунглях. Именно этот факт спустя годы помог девушке выжить в безвыходной ситуации.

© Юлиана с родителями

Чтобы закончить школу, Юлиана была вынуждена переехать из домика в лесу в столицу Перу, город Лиму. Но каникулы она проводила с родителями, на биологической станции в лесу. 24 декабря 1971 года девушка с матерью сели на самолет авиакомпании Lansa в Лиме. Этот перевозчик имел неважную репутацию, так как использовал давно списанные старые самолеты.

Четырехмоторный лайнер Lockheed L-188 Electra, который поднял в воздух Юлиану и ее мать был настоящей рухлядью, собранной из частей других самолетов. И он, все же, долетел бы до точки назначения. Но за 15 минут до посадки началась сильная гроза. Самолет сильно трясло и в салоне началась паника. Вот как описывала обстановку сама девушка:

«Дневной свет сменяется ночью, и молнии сверкают со всех сторон. Люди ахают, когда самолет сильно трясет. Сумки, завернутые подарки и одежда падают с верхних шкафчиков. Подносы для сэндвичей взлетают в воздух, а недопитые напитки выливаются пассажирам на головы. Люди кричат и рыдают».

© Самолет Lockheed L-188 Electra

Катастрофа над джунглями

А потом в один из двигателей самолета попала молния. Для исправного воздушного судна это не проблема. Но старый «Локхид» и так еле держался в воздухе. После электрического разряда самолет начал почти вертикально падать вниз. Юлиана услышала, как мать сказала: «Теперь все кончено». Сразу после этого старое корыто развалилось в воздухе на части.

«Следующее, что я осознала, меня больше не было в салоне. Я была снаружи, на открытом воздухе. Я не покидала самолет; самолет покинул меня».

© Джунгли Перу

Юлиана запомнила только свист ветра и приближающуюся зелень джунглей, похожую на брокколи. После этого она потеряла сознание. Произошло чудо и девушка, упав с высоты 3 километров, не только не погибла, но и не получила серьезных травм. В документальном фильме Вернера Херцога «Крылья надежды» Юлиана объяснила это совпадением сразу нескольких факторов. Во-первых, была сильная буря и, вероятно, какие-то воздушные потоки двигались снизу вверх, притормозив падение. Во-вторых, девушка была пристегнута к креслу, которое оторвалось от фюзеляжа с двумя соседними. Ряд кресел при падении вращался, как крылатое семечко клена, что сильно снизило скорость. Ну, а в-третьих Юлиана упала на настоящий батут из веток и лиан.

Очнулась Кепке уже на земле. В фильме о своем чудесном спасении она говорит:

«Перед тем, как я пришла в себя после глубокого бессознательного состояния, мне снились два странных сна. Один про то, как лечу как ненормальная сквозь какое-то темное пространство. Я летела вдоль стены и слышала при этом ревущий гулкий звук. Как будто во мне самой был мотор. И я очень хотела умыться, так как чувствовала себя очень грязной. Мне казалось, что все тело облеплено болотной тиной. А потом я подумала во сне: „Это совсем просто, ты должна встать и пойти в ванную“.

И в этот момент, когда я во сне приняла это решение, я проснулась». Одна в джунглях Придя в себя, Юлиана стала оценивать ущерб, полученный при падении. Все оказалось не так плохо. У нее была сломана ключица, травмированы связки в колене и было сотрясение мозга. Также на руке и ноге оказались неглубокие рваные раны. Но самым страшным было то, что Кепке оказалась абсолютно одна в джунглях и понятия не имела, где именно.

© Маршрут Юлианы на карте

Тем не менее она быстро сообразила, что ее могут не найти, так как она упала отдельно от обломков самолета. И девушка решила выбираться самостоятельно. Идти мешали не только травмы. Во время падения Юлиана потеряла одну сандалию и очки. Девушка страдала близорукостью и без очков ей было очень трудно.

Но у нее был опыт жизни на исследовательских станциях в джунглях, а это значило многое. Сначала Юлиана нашла ручей. Она знала, что если идти вниз по его течению, непременно выйдешь к большой реке. А там где река — там люди. Девушка шла вдоль небольшого потока четыре дня. И только тогда впервые наткнулась на следы катастрофы.

Страшная находка

Она услышала хлопанье крыльев стервятника. Направившись на звук, вскоре она увидела на земле пассажирское кресло, над которым торчали вверх ноги.

«Я нашла ряд сидений, вбитых в землю. Удар, должно быть, был настолько сильным, что они вонзились в землю на три фута (91 см) вглубь. Три человека, пристегнутые ремнями к этим сиденьям, должно быть, погибли сразу».

Тела были обезображены и покрыты грязью, но одно из них, в юбке, Юлиане пришлось рассмотреть. Она боялась, что это будет ее мама, но заметила накрашенные ногти. Мария никогда ногти не красила и девушка немного успокоилась. Недалеко от кресел лежал пакет с конфетами, который Юлиана забрала с собой. Там же лежал большой рождественский пирог. Но его она побоялась трогать, так как решила, что он испортился. Позднее ей не раз пришлось об этом пожалеть. За все одиннадцать дней пути Юлиана Кепке съела только несколько конфет из пакета со сладостями. В это время года в джунглях еще не было фруктов, а ловить рыбу или мелких животных у девушки не было сил. Чтобы побороть голод, приходилось пить много воды, но в последние дни путешествия это уже не помогало.

Голодный путь

В фильме Кепке рассказывала, что ей так хотелось есть, что рассудок помутился. Она хотела поймать ядовитую лягушку и съесть ее, но, к счастью, не смогла догнать рептилию. Знания о местной фауне сильно помогали Юлиане. Она знала, что кайманы в местных водоемах мелкие и сторонятся людей. А вот пресноводных скатов в ручьях нужно бояться, так как они могут нанести шипом на хвосте серьезную травму. О том что река совсем рядом, Кепке оповестили крики птиц гоацинов. Она знала, что эти пернатые селятся только на берегу.

Выйдя к большой реке, Юлиана нашла большое бревно и поплыла вниз по ее течению. К ночи она выходила не берег, чтобы поспать и переждать дождь, который обычно начинался в сумерках. На десятый день путешествия отчаявшаяся Юлиана неожиданно нашла моторную лодку. Осмотрев берег, она обнаружила также небольшую хижину, в которой стояла канистра с бензином.

Топливом Юлиана промыла раны, в которых за время путешествия успели завестись личинки мух. Обессиленная девушка заснула в доме. Утром ее разбудили мужские голоса, показавшиеся ей ангельскими. Перуанцы, увидев гостью, испугались. Они приняли ее за речного духа, так как Юлиана была вся в грязи, а ее глаза налились кровью. Сосуды в глазах лопнули при падении с высоты, от резкого перепада давления. Но когда мужчины услышали, как непонятное существо обратилось к ним на испанском, то успокоились.

Они накормили ее и перевязали раны, а потом отвезли на моторной лодке в свою деревню. Жизнь после спасения Из поселка на санитарном самолете Юлиану доставили в больницу в Лиме. Там она встретила отца и узнала, что ее мать погибла. Люди, обнаружившие тело, сообщили, что Мария Кепке пережила падение, но была обездвижена из-за травм. Прежде чем умереть, она провела шесть ужасных дней в джунглях.

Это известие сильно повлияло на состояние Юлианы. Усугубило все поведение журналистов. Она просто преследовали девушку, пытаясь выведать какие-нибудь новые факты. Имея минимум информации, представители прессы безбожно врали. Например, немецкий еженедельник Stern рассказал, как Кепке нашла в джунглях торт и съела его. В статье она была показана как совершенно бесчувственная и глуповатая особа. Но безобразнее всего был малобюджетный фильм итальянского режиссера Джузеппе Мария Скотезе «Чудеса еще случаются». Этот «шедевр» вышел в свет в 1974 году и Кепке в нем была показана как истеричная дурочка. Позднее Юлиана призналась, что это кино было самым неприятным, что она видела после спасения.

© Юлиана Кепке возле обломков самолета во время съемок документального фильма

Юлиана Кепке окончила университет и стала ученым-биологом. В 2000 году она возглавила научную станцию в Пангуане, которой много лет руководил ее отец. В 2011 году женщина издала книгу о своих злоключениях в джунглях, которую назвала «Когда я упала с неба».