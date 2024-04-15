Неизвестная роль Ольги Чеховой: была ли «советской шпионкой» любимая актриса фюрера

Любимая актриса фюрера наверняка знала о близком нападении Германии, а вот мы крайне мало знаем о "советской шпионке"

© Ольга Чехова

Это имя нечасто вспоминают в ряду советских разведчиков, которые предупреждали Москву о готовящемся блицкриге. Хотя Ольга Чехова - государственная актриса рейха, любимица фюрера - наверняка била тревогу. Уж ей-то, вращавшейся среди адольфов и герингов, было не знать: над ее любимой страной нависла угроза...

В списках не значилась

Из сотни фильмов, где она мило обольщала, фривольничала, показывала точеную свою фигурку и так нравилась фрицам и их коричневым главарям, у нас в прокате, по-моему, не было ни одного. Но Ольга Константиновна Чехова, урожденная Книппер, 1897 года рождения, из обрусевших немцев, в последние годы набирает все большую популярность. Звучит ее короткая, великим Антоном Павловичем прославленная фамилия - и сразу начинаются гадания: так была ли любимица Гитлера, государственная актриса Третьего рейха советской шпионкой?

На все официальные запросы, как и на письма родственников, отечественная разведка выдает решительное "нет". Каких-либо сведений о том, что Ольга Чехова была агентом НКВД, не обнаружено. Ни единого документального свидетельства. Точка.

Зато есть телесериалы и сотни статей, где утверждается: была советской шпионкой и еще какой! А генерал Павел Анатольевич Судоплатов, уважаемый в разведке за то, что ликвидировал одного из главных украинских националистов Коновальца, пишет в своих мемуарах: Чехова являлась нашим многолетним агентом.

Чтобы понять, каким образом две параллельные лыжни сходятся, давайте отвлечемся от бесполезных споров на заданную тему. И просто изучим биографию Ольги Константиновны, сопоставим абсолютно реальные факты и попытаемся сделать вывод.

© Немецкая афиша фильма с Ольгой Чеховой

Жест Луначарского

В семье обрусевшего немца, инженера Константина Книппера, счастливо росли трое детишек - Ада, уже известная нам Ольга и Лев. Ада не имеет отношения к теме нашего исследования, а вот на Ольге и Лео (так в семье звали Льва) остановлюсь поподробнее.

Ольга, красавица, умница и всеобщая любимица, интересовалась театром. Потому и отпустили ее в Москву - к родной отцовской сестре тете Оле, уже тогда прославленной актрисе МХАТ Ольге Леонардовне Книппер-Чеховой, жене Антона Павловича. Тетка пристроила племянницу в одну из мхатовских студий. Правда, до подмостков великого театра та не добралась. Зато вышла замуж за молодого, талантливого и запойного актера Михаила Чехова - племянника великого писателя. Насколько ей дорога была эта фамилия, можно судить по одной детали: когда Адольф Гитлер в знак расположения предложил ей поменять фамилию Чехова на исконно немецкую Книппер, актриса, не побоявшись, отказалась.

Маленький подвиг даже на фоне других ее отважных деяний...

Вот одно из них: выезд в Германию с малолетней дочерью и без пьяницы-мужа, с которым она, несмотря на всю свою любовь к нему, развелась. Есть версия, будто за кордон Чехову отправил сам Ян Берзин - глава военной разведки, который напутствовал в Китай великого разведчика Зорге. Но и этому нет ни единого документального подтверждения. Она не училась искусству шифровки, способам обнаружения и ухода от слежки и прочим разведывательным премудростям. Просто в 1920 году ее тетя - боготворимая в Стране Советов актриса Ольга Леонардовна Книппер-Чехова - обратилась с просьбой к наркому просвещения Луначарскому. И тот, большой мастер на небольшие добрые дела, согласовал с кем надо отъезд безвестной актрисы за границу - всего на полтора месяца.

Но они растянулись на всю долгую жизнь.

Загадочная встреча

Неважнецкий на первых порах немецкий не мешал сниматься в кино - оно ведь было немым. Фрау Ольга нравилась режиссерам работоспособностью, умением быстро сходиться и ладить со всеми - от кинозвезд до гримерш. А еще приверженностью театральным методам Константина Сергеевича Станиславского, носителями которых были и тетя, и бывший муж. И пошло, и поехало! Фильм за фильмом превращал ее в любимицу Германии. А когда кино заговорило, выяснилось, что русская немка сумела избавиться от дурного произношения. Для актера - случай редчайший.

Возможно, в пору творческого становления и состоялась ее встреча с братом Левой, которого лечил в доме Книпперов еще сам доктор Антон Павлович Чехов.

В детстве Лео чудом избавился от туберкулеза. Рос здоровым, крепким, пошел в армию, а когда началась Гражданская, волею судьбы молодой офицер остался в строю - на юге у белых. Потом вернулся в Москву, стал сочинять музыку. Но какие бы легенды потом ни придумывал, "белогвардейский" факт из своей сложной биографии выкинуть уже не мог.

Крепкий, хорошо тренированный альпинист и теннисист да еще и говоривший на немецком был замечен разведкой. Не тогда ли прозвучало предложение, от которого не откажешься, - выехать за рубеж? Тем более и повод очевидный - с незалеченным туберкулезом можно было бороться только в Германии. Не тогда ли состоялась и встреча с сестрой, уже становившейся любимицей нации? И ее братская вербовка по заданию Центра? Ведь какой неожиданный подарок для советской разведки!

Но даже в самых смелых мечтах, думаю, разработчикам вероятной операции не могло привидеться, что Чехова подружится с актрисой по фамилии Геринг и ее мужем. И что ее представят Гитлеру, которому она так понравится, что еще миг и бесноватый предпочел бы "эту русскую" Еве Браун. Фюрер даст понять настойчивому Геббельсу, что Чехову нельзя преследовать, как, впрочем, и соблазнять ее циничными предложениями сожительства...

На приеме фюрер усадил Ольгу Чехову в первый ряд. На следующий день газеты вышли с фотографиями красавицы Чеховой и сидящим рядом Гитлером. И всё всем стало ясно.

© Ольгу Чехову обожали немецкие солдаты

Убить Гитлера

Иметь такого агента - мечта любой разведки. Быть столь близко, так "подобраться" к фашистской верхушке мало кому удавалось. Но что сделала Ольга Чехова для СССР?

Могу лишь строить догадки.

Вот еще неподтвержденные данные: на Чехову работали сразу три радистки, между собой никак не связанные - это об объеме информации, которую она передавала. А в конце войны ее разоблачило гестапо, уже арестовали личного шофера, должна была попасть в лапы Гиммлера и сама кинозвезда. Но Гитлер не позволил...

Но вернемся к брату Льву, который вернулся из Германии и продолжал жить в СССР. Писать музыку, выступать на концертах... Когда грянула война и немец добрался до нынешних Химок, Лев Книппер был готов выполнить свой патриотический долг. И это уже никакая не гипотеза. По приказу разведки Лев Константинович вместе с женой Мариной Гаековной должен был в случае взятия фашистами Москвы оставаться в городе. Войти в доверие (при помощи сестры?) к верхушке, подобраться к Гитлеру и его уничтожить. Самоубийственная акция.

Немца погнали от Москвы. Книппер остался жив. Снова писал музыку. И готовил учеников - только не музыкантов, а диверсантов. И тут тоже можно многое домыслить. Ведь идея устранить Гитлера не покидала Сталина. В Германию чудом пробрался боевик Миклашевский, боксер из театральной семьи. Если верить Судоплатову, ему с помощью Чеховой предстояло ликвидировать Гитлера. Но затем Сталин приказ свой отменил: если операция состоится, немецкая верхушка может договориться с союзниками и двинуть против нас. Что в итоге? Боевик Миклашевский со сталинским приказом был. Акт возмездия не состоялся.

И какова во всем этом роль Чеховой?

Задание Берии

А ее в апреле 1945 года доставили самолетом в Москву; так переправляли в СССР многих резидентов. Поселили в удобной квартирке, выхода из которой, правда, не было. Не допрашивали, а мирно беседовали, обсуждая эпизоды ее бурной жизни. Сохранились протоколы, но открытий и сенсаций в них - ноль. А вскоре на самолете же бывшую государственную актрису рейха доставили обратно в Германию, помогли с жильем, с продуктами. Когда Ольга Константиновна захотела уехать в зону западной оккупации, беспрекословно разрешили. Она продолжала, как ни в чем не бывало, сниматься в кино. Вчерашняя гитлеровская приспешница...

Как свидетельствует полковник и писательница Зоя Воскресенская-Рыбкина, ее буквально сорвали с отдыха, отправив в Германию. Задача - встретиться с Ольгой Чеховой. Та должна была выполнить задание товарища Берии, который собирался слить две Германии в единое государство. Чеховой поручили прозондировать, как отнесутся к такому предложению западные немцы во главе с канцлером Аденауэром. Вскоре Рыбкина доложила по ВЧ Судоплатову: встреча с Чеховой прошла нормально. И тут же получила ошеломивший ее приказ: возвращаться домой на первом же военном самолете.

Это в Москве арестовали Берию, и все его планы по объединению заклеймили предательством.

Полагаю, на этом миссия Чеховой завершилась. Она по-прежнему снималась в кино, со временем занялась бизнесом (собственная линия женских товаров).

Спокойно добравшись до старости, Ольга Константиновна Чехова (оперативный псевдоним Мелинда - тоже документально не подтвержденный) скончалась в 1980 году.

Так была или не была? Судить об этом вам, проницательный читатель.

P.S. В 1971 году я сдавал госэкзамены в московском инязе. Французский принимала строгая, восточного типа женщина. Услышав мою фамилию, она вдруг радостно улыбнулась. И вдруг спросила: "Вы наверняка сын Михаила Николаевича Долгополова? Очень похожи". Я растерянно кивнул. "Передайте привет папе". Я впал в ступор: "От кого?". Дама улыбнулась: "От Книппер. Ваш отец хорошо знаком с композитором Львом Книппер, моим мужем".

Дома всегда суровый отец, выслушав мой рассказ, заметил: "Ты хоть знаешь, кто это?". Нет, композитора Книппера я никогда не слышал. "Все-таки какой же ты неуч", - вздохнул отец. И начал, как обычно, насвистывать мелодию. Я узнал "Полюшко-поле".