История мусорщика, выигравшего миллионы и оставшегося в нищете

Говорят, что люди не ценят то, что досталось им без труда. В этом есть доля правды, что наглядно показывает история британца Майкла Кэрролла. Работая простым мусорщиком, он выиграл в лотерею огромное состояние и не смог им правильно распорядиться. Бездарно потратив все деньги за несколько лет, Кэрролл снова вернулся к своей профессии.

Баловень судьбы

Майкл Кэрролл родился в 1983 году в английском городе Своффэм в семье военного и работницы консервного завода. Семья его не была благополучной — когда мальчику было чуть больше года, его отец оказался за решеткой. Когда Майклу исполнилось семь, его родители развелись.

Ребенком никто не занимался, о чем красноречиво говорит один факт из его биографии. Юный Кэрролл научился читать и писать только в 13 лет. Причем учили его не в школе, а в исправительном доме Холлсли Бэй, где он оказался из-за кражи в магазине. Проведя за решеткой несколько лет, Майкл вышел на свободу и устроился работать мусорщиком.

Очевидно, что фортуна была неравнодушна к бесшабашному парню. В 19 лет Кэрролл купил лотерейный билет, который принес ему выигрыш в размере 9,7 млн фунтов (932 млн рублей). Кажется, жизнь удалась. Даже на проценты с этих денег, положенных на банковский счет, Майкл мог жить припеваючи до конца жизни. Но юноша не сумел правильно распорядиться подарком судьбы.

Хроника «Короля гопников»

Сначала новоявленный миллионер вел себя вполне разумно. Он планировал приобрести особняк у озера, чтобы рыбачить и наслаждаться жизнью. Майкл подарил матери и сестре по миллиону фунтов, что характеризует его как неплохого человека. Но потом он сорвался и начал тратить деньги направо и налево.

Кэрролл покупал дорогие ювелирные украшения и элитные автомобили, закатывал грандиозные вечеринки и тратил большие суммы на женщин. При полном отсутствии вкуса и чувства меры Майкл вызывал у окружающих неоднозначные эмоции. Журналисты внимательно следили за его непрекращающимся кутежом, прозвав «Королем гопников» («King of Chavs»).

Очень скоро юноша был владельцем автопарка из 80 дорогих машин, нескольких дорогих особняков и невероятного количества драгоценных побрякушек. Но хуже всего было то, что Майкл почувствовал себя хозяином жизни и превратился в наглого дебошира.

В июне 2005 года его арестовала полиция за хулиганство и порчу имущества. Кэрролл катался по городу на фургоне вдребезги пьяным и стрелял по витринам и автомобилям стальными шариками от подшипников.

Он успел разбить несколько десятков стекол и изуродовать несколько авто, пока его не задержали. Суд приговорил «Короля гопников» к 240 часам исправительных работ и внушительному штрафу. Но деньги ничего не значили для Майкла, а жизнь его ничему не учила. Менее чем через год, в феврале 2006, он избил бейсбольной битой нескольких подростков. Несмотря на усилия адвокатов, суд посадил его в тюрьму на 9 месяцев.

Едва освободившись, Кэрролл снова оказался в поле зрения полиции. В этот раз он носился пьяный по улицам на своем позолоченном внедорожнике Isuzu. В быту Майкл вел себя тоже не самым лучшим образом. Он устраивал масштабные попойки с музыкой и превратил двор своего дома в настоящую свалку. Вокруг жилища парня были припаркованы 70 разбитых автомобилей и валялись горы покрышек. Все в округе были «в восторге» от такого соседа.

Но скоро красивая жизнь Майкла закончилась. Чтобы потратить огромную сумму, ему понадобилось всего несколько лет. Однажды в его дом ворвались вооруженные грабители и потребовали наличные. Их добычей стали 130 тыс. фунтов (12,5 млн рублей). Это были последние деньги Кэрролла. В 2010 году он снова пошел работать мусорщиком и занимается этим делом до сих пор.