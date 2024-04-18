Какую татуировку всю жизнь скрывал Вячеслав Тихонов

На роль Штирлица Вячеслав Тихонов был утвержден в 1970 году, сама же работа над картиной «17 мгновений весны» началась в 1971-м. Съемки киноленты проходили в Москве и Риге, а также в Грузии и ГДР. Именно на германской земле, как пишет Федор Раззаков в своей книге «Красавцы советского кино», с Тихоновым произошел курьезный случай. Как-то раз актер решил отправиться со съемочной площадки в гостиницу прямо в эсэсовской форме. Берлинцы, приняв Тихонова за фашиста, задержали его и намеревались сопроводить в ближайший полицейский участок. Однако на помощь к Вячеславу Васильевичу подоспели коллеги. Они-то все и объяснили бдительным немцам.

Впрочем, проблем во время работы над фильмом хватало и без жителей Берлина. Одной из них стали руки исполнителя роли Штирлица, которые показывать в кадре точно не стоило. Именно поэтому, как утверждает Ольга Чередниченко, автор издания «Прибалтика: Рига, Таллин, Вильнюс», если того требовал сценарий, крупным планом снимали руки дублера — Феликса Ростоцкого. Кстати, он же «писал» за актера Евгения Евстигнеева, который воплотил на экране образ профессора Вернера Плейшнера, телеграммы. Дело в том, что у Евстигнеева был неважный почерк. А вот руки Вячеслава Тихонова не подходили совсем по другой причине.

Слава без девушки

Эта самая «причина» появилась на руке Вячеслава Тихонова еще в годы Великой Отечественной войны. Тогда, когда на Советский Союз напала фашистская Германия, будущему актеру исполнилось всего 13 лет. Недавний школьник поступил в ремесленное училище. Получив профессию токаря, Вячеслав Васильевич был направлен на работу на военный завод. Но перед этим, как утверждает Михаил Захарчук, автор книги «Вячеслав Тихонов. Тот, который остался», однокашники Тихонова решили отметить окончание училища весьма оригинальным способом – набить на руках татуировки.

Татуировки были для выпускников не только символом взрослой жизни, но и определенною данью моде. По словам Тихонова, наколками на теле в то время мог похвастать чуть ли не каждый второй. Кроме того, юные токари условились, что запечатлеют на коже имена своих любимых девушек, благодаря чему все они узнали о тайных зазнобах друг друга. Только у Вячеслава Васильевича объекта желания не оказалось, поэтому он сделал татуировку со своим именем «Слава». Тихонов вскоре пожалел о своем поступке, но вытравить надпись ему так и не удалось.

Князь Болконский и безотцовщина

Во взрослой жизни татуировка причиняла Вячеславу Тихонову немало неудобств. Буквы приходилось постоянно замазывать гримом. Но это только для некрупных планов. Когда же руки Тихонова попадали в кадр так, что их можно было разглядеть, режиссеры выкручивались как могли. Так, Людмила Соколова, автор издания «Великие советские фильмы. 100 фильмов, ставших легендами», пишет о том, что на съемках киноэпопеи «Война и мир» руки Вячеслава Васильевича, который исполнял роль Андрея Болконского, «спрятали» под перчатками.

С таким, как выражался сам Тихонов, «украшением» артисту довелось сыграть двух князей, не говоря уже о других персонажах, которым татуировки тоже были ни к чему. Впрочем, Вячеславу Васильевичу наколка тоже не нравилась: он считал ее следствием безотцовщины, распространившейся в военные годы. «Нельзя было не сделать наколку: не хочешь – значит, чужак» — писал Тихонов в своих мемуарах «Вячеслав Тихонов. Последний рыцарь экрана».