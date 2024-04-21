Приметы и поверья на 21 апреля: что нельзя делать в день Родиона Ледолома

21 апреля по народному календарю отмечается день Родиона Ледолома. Считается, что в этот день вскрываются реки, а солнце и месяц впервые встречаются после долгой зимы. Православные чтят память апостолов Родиона (Иродиона), Агава, Асинкрита, Руфа, Флегонта, Ерма и иже с ними.

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Согласно поверьям, именно 21 апреля зима окончательно покидает землю. Поэтому, уходя из дома, наши предки обязательно ей кланялись – иначе зима обидится и нашлет новые морозы, погубит урожай.

На Родиона нельзя было убираться, чтобы не потревожить домового. Кроме того, запрещалось ходить на рыбалку или охоту – была велика вероятность вернуться с пустыми руками.

21 апреля в деревнях начинали пахать землю под овес, но не каждый год. Считалось, что приступать к работам следует лишь тогда, когда проснулись лягушки, береза распустилась, а кроты начали выбрасывать землю из нор. Если ком земли, взятый в руку, не рассыпался – пахать было рано.

Накануне по народному дню отмечался Акулинин день. Считалось, что в этот день в водоемах просыпаются русалки.