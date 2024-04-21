План «Чариотир»: как США готовились бомбить СССР ядерным оружием

В 1945-1949 гг. США удерживали монопольное положение страны, обладающей ядерным оружием. В этот период Пентагон составил несколько планов, предполагавших ядерное уничтожение СССР. Один из них назывался Charioteer (по-английски «возничий» или «воин на боевой колеснице») – по-видимому, подразумевалось, что он «вывезет» Америку в новый мир без «советской угрозы».

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«Подорвать мощь коммунистических сил»

В начале 1948 года просоветские силы укрепились по всему миру. В Чехословакии произошёл коммунистический переворот, социалистические режимы оформились также в Венгрии и Румынии, армия Мао Цзэдуна одерживала победы над «Гоминьданом» в Центральном Китае. В этих условиях правительство Гарри Трумэна решило уточнить приоритеты внешней политики Соединённых Штатов. В марте собрался Совет национальной безопасности США, который поставил задачу «разгрома сил мирового коммунизма, руководимого Советами».

«Соединённые Штаты должны взять на себя ведущую роль в организации всемирного контрнаступления с целью мобилизации и укрепления наших собственных сил, а также в подрыве мощи коммунистических сил», – говорилось в принятом документе (цитируется по книге профессора Академии военных наук Владимира Белоуса «США: Ядерные когти ястребов»).

Конкретные очертания эти тезисы приобрели в виде плана «Чариотир», разработанного специалистами Пентагона.

30 дней бомбардировок

По сравнению с составленным в декабре 1945 года планом «Тоталити», «Чариотир» был более «кровожадным». Если составители «Тоталити» готовы были ограничиться сбросом 20-30 ядерных бомб на 20 советских городов, то «Чариотир» уже предполагал атаку на 70 населённых пунктов СССР. В ходе первого этапа операции американцы планировали обрушить на головы советских граждан 133 ядерные бомбы. Обе столицы в этом случае были бы выжжены «под корень» – Москву предполагалось уничтожить восемью бомбами, а Ленинград – семью.

Согласно плану, уничтожению подлежали «правительственные, политические и административные центры, промышленные города и избранные предприятия нефтеочистительной промышленности». Удар планировалось нанести внезапно, без объявления войны. В течение месяца бомбардировки предполагалось вести, используя базы в Англии и Западном полушарии (Гавайи, Гренландия, Тихий океан). Но и этого вашингтонским стратегам показалось мало – на втором этапе операции они планировали сбросить ещё 200 атомных бомб и 250 тысяч тонн обычной взрывчатки.

«В плане Charioteer подчёркивалась важность атомной атаки. Это стало ядром американской стратегии, и специалисты по планированию были убеждены, что только атомная война может решить конфликт с Россией. Сокращение сил и бюджетов убедили авторов плана в том, что эффективная защита на передовых позициях в Европе невозможна», — отмечает историк Стивен Росс в книге «Американские военные планы».

В некоторых источниках называется точная дата предполагавшегося начала бомбардировок – 1 апреля 1949 года.

Обуздание «ястребов»

Развитием идей «Чариотира» стали принятый в том же 1948 году план «Флитвуд» и оперативный план «САК-ЕВП 1-4а». Дело дошло уже до стадии раздачи навигационных карт экипажам самолётов, которым предстояло лететь в Советский Союза. В конце 1948 года появился ещё один план «Сизал» – почти полная копия «Чариотира». Одним словом, вариантов у американцев было много, хотя основные параметры атаки совпадали. В 1949 году появился «Дропшот» – подробнейший масштабный комплексный план ведения войны против СССР. Однако, как известно, ни один из планов не был реализован. И дело, вероятно, вовсе не в «миролюбивой» политике Гарри Трумэна, который в своё время заявлял о готовности помочь Гитлеру в войне против СССР.

Подготовка нападения заняла больше времени, чем ожидалось, так что к моменту гипотетического начала операции уже было известно об успешном завершении Курчатовского проекта. Поэтому в случае нападения американцы столкнулись бы с ответным ядерным ударом. Хотя планы глобальной войны продолжали составляться и в последующие десятилетия, реальные шансы их претворения в жизнь уже были не столь велики, как в конце 1940-х годов.