Ижевское дело: в чем следователи обвиняли Высоцкого

О так называемом «ижевском деле», в котором был замешан Владимир Высоцкий, широкой общественности было мало что известно. Однако в артистических кругах о нем знали все. Тогда Высоцкому грозил реальный тюремный срок, но ему удалось избежать серьезного наказания.

Доходные гастроли

По данным, которые приводят в своей книге «Серебряные струны: поэты и власть», Юрий Иерусалимский и Сергей Соловьев, 1979 год начался для Владимира Высоцкого с гастролей: в январе он выступил с концертами в США, в апреле — в Канаде, потом побывал в Минске, Тбилиси, Ярославле, Ижевске. Именно последний город стал для барда роковым.

Поездку в Удмуртию для Владимира Семеновича организовали известный в те годы администратор Василий Кондаков и его коллега Гольдман. Администраторы помогали артистам иметь дополнительный доход с концертов, а не только то, что было положено по закону. Так, концертная ставка Высоцкого в последние годы жизни равнялась 18-19 рублям, а за сольный концерт из двух отделений он мог рассчитывать на 112 рублей. Однако на самом деле Владимир Семенович получал гораздо больше.

Например, тот же Гольдман, слова которого приведены в издании «Жизнь и путешествия В. Высоцкого» Марка Цыбульского, вспоминал о том, что Владимир Высоцкий мог рассчитывать на двойной гонорар: и как автор, и как исполнитель. Но были и способы попроще. Так организаторы мероприятий нередко сжигали часть проданных билетов. Именно такая схема и была реализована во время Удмурдских гастролей Высоцкого.

Свидетель на больничной койке

Все прошло гладко. Но уже осенью того же 1979 года в связи с Ижевскими концертами Владимира Высоцкого и других артистов был арестован Василий Кондаков. Высоцкого, пока в качестве свидетеля, тоже вызывали в Ижевск. Однако, если верить Федору Раззакову, автору книги «Владимир Высоцкий: козырь в тайной колоде», бард предпочел отказаться от поездки в Удмуртию.

Вот только ижевский следователь по особо важным делам по фамилии Кравец оказался очень настойчивым и сам прибыл в Москву. Одним из первых он планировал допросить близкого друга Владимира Высоцкого, Валерия Янкловича. Но сделать этого Кравецу поначалу не удалось: Высоцкий попросту выставил его из больницы, где в тот момент и находился Янклович.

Дело в том, что незадолго до приезда следователя Владимир Семенович вместе с Валерием Павловичем попали в автомобильную аварию: машина, которой управлял Высоцкий, врезалась в троллейбус. Как пишет Валерий Перевозчиков в своей книге «Правда смертного часа: Владимир Высоцкий», Кравец тогда отрапортовал наверх о том, что бард специально подстроил дорожно-транспортное происшествие для того, чтобы скрыть в больничных стенах важного свидетеля.

Дружба дружбой, а служба службой

Между тем допросить Валерия Янкловича, у которого было сотрясение мозга, Кравецу все же удалось: следователю пришлось получить для этого специальное разрешение. Впрочем, ничего существенного от Янкловича Кравец так и не добился. Однако дело об автомобильной аварии уже было передано из Госавтоинспекции в милицию. Владимир Высоцкий в панике принялся поднимать все свои связи. В какой-то момент, если верить Федору Раззакову, автору книги «Владимир Высоцкий. Я, конечно, вернусь...», бард даже пригласил полковника Кравеца к себе в гости.

Знакомая Высоцкого Оксана Афанасьева, которая присутствовала при этом визите, вспоминала пугающие шутки, которые отпускал Кравец, вроде: «Ты, Володя, у меня на дыбу пойдешь!». В общем «дружба» с Кравецом Владимиру Высоцкому не помогла.

«Ижевское дело» раскрутилось и было передано на Петровку. Но Высоцкому все равно повезло: его лишь обязали вернуть государству 2,5 тысячи рублей за концерты, которые якобы не состоялись в другом Удмурдском городе Глазове. Именно такие сведения приводит на страницах издания «Самоубийство Владимира Высоцкого. "Он умер от себя"» Борис Соколов. Впрочем, по словам Соколова, есть данные, что сумма, выплаченная Высоцким, была в 2 раза больше. Но примечательно все же другое: по утверждению журналиста Алексея Красноперова, после кончины артиста все материалы «ижевского дела» были уничтожены.