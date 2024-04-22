Беспокойные соседи: как Россия воевала с Китаем

Россия и Китай соседствуют на Дальнем Востоке более трех столетий. Большую часть этого времени страны и культуры конфликтовали из-за территорий, ресурсов и амбиций, но, как ни странно, до масштабной войны никогда дело не доходило. А вот военные конфликты между Россией и Китаем случались и о нескольких из них, наиболее существенных, мы хотим вам рассказать.

Конфликты из-за Албазина

Первые казацкие отряды, отправленные царем Алексеем Михайловичем исследовать Восточную Сибирь, достигли берегов реки Амур в 1650 году. Именно здесь и произошла первая встреча двух очень разных цивилизаций и первое их противостояние. До этого на Руси китайцев уже видели: они пришли вместе с монголами, но особо интереса к ним не было, а также не было тесных контактов с представителями этого народа.

В 17 веке русским пришлось столкнуться с Китаем на почве государственных интересов. Племена дауров, населявшие Забайкалье и берега Амура, издавна платили дань китайским императорам и появление казачьих отрядов этих в местах в Пекине восприняли как вторжение на свою территорию.

Казаки особо не деликатничали — они налаживали связи с дружелюбными местными жителями, а враждебных принуждали к сотрудничеству силой. В их планы даже входило пленение «князя Богдая» и доставка его царю в качестве презента. Тогда русские еще не знали, что под именем Богдая даурцы знали могущественного китайского монарха, владевшего огромной империей.

Почти тридцать лет казаки участвовали в стычках с китайскими и маньчжурскими отрядами, но первыми серьезными военными действиями стала осада крепости Албазин. Острог, построенный русскими колонистами как опорный пункт, защищал гарнизон из 500 человек. Именно им и пришлось в 1685 году защищать его от пятитысячной китайской армии.

Почти половина китайского воинства полегла во время осады, но Албазин взять так и не удалось.Крепость была оставлена гарнизоном добровольно, так как россияне опасались, что без подмоги с родины не выдержат второй попытки китайцев заполучить крепость. С оружием и развернутыми знаменами казаки оставили Албазин, который тут же был разрушен врагом.

© Крепость Албазин. План конца 17 века

Всего через год русские вернулись на это место и заново отстроили крепость, сделав ее еще более неприступной. Реакция империи не заставила себя долго ждать и под стенами острога снова появились китайские войска. И опять была яростная осада, в ходе которой противник снова понес огромные потери. Албазин опять выстоял и покидать его уже никто не собирался. Но китайцы получили таки крепость политическим путем, после заключения Нерчинского договора 1689 года.

Казаки оставили острог, который китайцы тут же привычно сравняли с землей. Больше Албазин не отстраивали — но китайцы долго еще помнили о двух позорных осадах, показавших очевидное преимущество русского оружия, отваги и дисциплины.

Война боксеров

Всегда находившийся на пике технического и научного прогресса, к концу 19 века Китай внезапно оказался в мировых аутсайдерах. Этим не преминули воспользоваться японцы, европейцы и американцы, которые нещадно эксплуатировали Поднебесную, беззастенчиво используя ее природные и человеческие ресурсы.

Такая политика вылилась в 1899 году в серьезное восстание, участники которого называли себя ихэтуанями (боксерами). Первым делом мятежники начали резать проевропейских чиновников и самих эксплуататоров, превративших их родину в нищую полуколонию. У власти в это время была безвольная императрица Цыси, которая не могла определиться и занимала то сторону повстанцев, то угнетателей.

© Российская кавалерия в Пекине

В начале лета ихэтуани осадили Посольский квартал в Пекине, где находились дипломатические миссии многих стран. Этот шаг привел к началу полномасштабной интервенции в Китай. Был сформирован Альянс, в который вошли США, Великобритания, Франция, Австро-Венгрия, Италия, а также Российская, Германская и Японская империи.

Войска Альянса очень быстро одержали ряд побед над плохо вооруженной и непрофессиональной китайской армией повстанцев и заняли Пекин. После этого войска победителей прошли парадом через Запретный город — древнюю резиденцию китайских монархов, нанеся тем самым серьезное оскорбление императрице.

Страсти вокруг КВЖД

В 1895 году Китай потерпел поражение в войне с Японией и власти страны стали очень сговорчивыми. Благодаря этому российским дипломатам удалось заключить договор на аренду Ляодунского полуострова, где вырос знаменитый Порт-Артур. С Российской империей эту отдаленную военно-морскую базу связал, проходящая через всю Маньчжурию, Китайско-Восточная железная дорога (КВЖД).

Увеличение влияния России в регионе привело к военному противостоянию с Японией, начавшемуся в 1904 году и завершившемся для русских поражением. Но еще раньше году на строительные объекты КВЖД напали ихэтуани, которые разрушали построенные участки магистрали, громили строительные городки и убивали инженеров и рабочих.

От повстанцев пришлось спасаться в Харбине — русском городе, основанном в 1898 году. Ихэтуани и присоединившиеся к ним цинские войска общим числом более 8 тысяч человек осадили город. 3-тысячный гарнизон с 27 июня по 21 июля 1900 года успешно отбивался от атакующих, пока из России шла военная помощь.

В Петербурге особо подчеркнули, что ввод войск на китайскую территорию не связан с оккупацией и не является военной агрессией. Целью армии было лишь освобождение граждан России из осажденного Харбина. В тот раз все закончилось благополучно и в 1902 году в Пекине еще раз официально подтвердили права россиян на аренду Порт-Артура и строительство КВЖД.

Конфликт вокруг железной дороги снова разгорелся спустя четверть века, уже при советской власти. В договоре 1924 года между СССР и Китаем было закреплено право на совместное использование стальной магистрали. Но китайцы оказались плохими партнерами и с ними постоянно происходили конфликты.

Нередко инициаторами стычек становились белоэмигранты, которых было немало в Харбине. Пекин нанимал их как специалистов со своей стороны для эксплуатации КВЖД, а эти люди люто ненавидели советскую Россию. В 1928 году партия Гоминьдан Чан Кайши захватила власть в Поднебесной и китайские войска начали захват железной дороги.

Советские инженеры и служащие арестовывались, а на их места назначались китайцы или белоэмигранты. В октябре–декабре 1929 года началась военная операция советских войск и отряды Китайской Республики, орудовавшие в районе КВЖД были частично уничтожены, а частично рассеяны. Но железную дорогу удержать все равно не удалось и в 1935 году ее продали японскому марионеточному государству Маньчжоу-Го.

Советско-китайский раскол

Так историки называют дипломатический конфликт между КНР и СССР, начавшийся в конце 1950-х годов. Пик конфликта пришелся на 1969 год, при этом окончанием конфликта считается конец 1980-х. Конфликт сопровождался расколом международного коммунистического движения. Критика Сталина в докладе Хрущева в конце XX съезда КПСС, новый советский курс на экономическое развитие при политике «мирного сосуществования» с капиталистическими странами вызвали недовольство Мао Цзэдуна как противоречащие идее «ленинского меча» и всей коммунистической идеологии. Политика Хрущева была названа ревизионистской, а ее сторонники в КПК (Лю Шаоци и другие) подверглись репрессиям в годы «культурной революции».

© Китайский плакат периода советско-китайского раскола

«Великая война идей между Китаем и СССР» (так конфликт называли в КНР) была начата Мао Цзэдуном с тем, чтобы укрепить свою власть в КНР. В ходе конфликта китайцы требовали от СССР передать Китаю Монголию, требовали разрешение на создание атомной бомбы, «утраченные территории» и другое.

Остров Даманский

Последнее серьезное противостояние между СССР и Китаем произошло в 1969 году из-за безлюдного острова Даманский (Чжэньбао), расположенного на реке Уссури и принадлежащего СССР. Китайцы считали остров своим и, не обращая внимание на советских пограничников, выпасали на нем скот и устраивали покосы. Советским солдатам приходилось буквально выталкивать наглецов с острова и это продолжалось годами.

© Рукопашный бой на Даманском

Но в марте 1969 года противостояние привело к военному конфликту. Китайцы, задействовав отряды общей численностью около 2500 человек, совершили попытку силового захвата Даманского. Им противостояли всего 300 советских пограничников при поддержке нескольких единиц бронетехники.

Исход сражения решили установки залпового огня БМ-21 «Град», из которых по острову и китайскому берегу было выпущено 720 реактивных снарядов. По официальным данным, в боях за Даманский погибли 58 советских пограничников и 68 китайцев. Есть и другая информация, согласно которой противник потерял более 800 солдат и офицеров. Остров по обоюдному согласию был признан ничейным, но 19 мая 1991 года его передали официально под юрисдикцию КНР.