Как пройдет «Бессмертный полк» в 2024 году в России: история акции, новые форматы

Акция в честь Дня Победы «Бессмертный полк» в 2024 году пройдет в нескольких форматах. Россияне смогут подключиться к флешмобу в соцсетях, увидеть трансляции на центральных улицах городов или присоединиться к торжественным автопробегам. При этом традиционное шествие «Бессмертного полка» вновь отменили. «Лента.ру» рассказывает, как появилось движение, почему оно стало таким популярным и как участвовать в акции в 2024 году.

© Пелагия Тихонова / АГН «Москва»

Что такое «Бессмертный полк»

«Бессмертный полк» — массовая народная акция в честь Дня Победы, которая проходит в городах и селах России с 2012 года.

Первый и основной формат акции — шествие в колонне. Все желающие приходят с фотографиями предков — жертв и героев Великой Отечественной войны и таким образом как бы формируют «живой» полк. Организованной колонной они движутся по главным улицам российских городов и сел.

Шествия «Бессмертного полка» устраивают в России и за границей

Другие форматы акции:

Онлайн-шествие — фото загружают на сайт, откуда потом идет трансляция. Ее ведут на разных онлайн-платформах и городских экранах.

— фото загружают на сайт, откуда потом идет трансляция. Ее ведут на разных онлайн-платформах и городских экранах. Народная летопись — размещение историй о предках на сайте, где собирают народный архив об участниках войны.

— размещение историй о предках на сайте, где собирают народный архив об участниках войны. Флешмоб в соцсетях — участники меняют аватарки на фотографии фронтовиков и выкладывают посты про них.

— участники меняют аватарки на фотографии фронтовиков и выкладывают посты про них. Офлайн-флешмоб — участники выставляют снимки там, где их увидят другие люди, например, в окнах автомобилей и на одежде.

— участники выставляют снимки там, где их увидят другие люди, например, в окнах автомобилей и на одежде. «Стена памяти» — стенды внутри зданий, где размещают фотографии фронтовиков.

Как пройдет в 2024 году

Отмена шествия

В 2024 году обычное шествие отменили. Решение объяснили мерами безопасности, о чем рассказала сопредседатель центрального штаба движения «Бессмертный полк России» Елена Цунаева.

Однако полностью отказываться от проведения акции не стали: она перейдет в интернет. Так «Бессмертный полк» уже проходил три раза: в 2020 и 2021 годах из-за коронавируса и в 2023 году из-за угрозы безопасности в связи со специальной военной операцией (СВО).

1-12 мая проходит «Бессмертный полк» в 2024 году

«Если бы не перевод в онлайн-формат, акция не состоялась бы вовсе, поэтому ее существование хотя бы в интернете позволяет людям выразить солидарность и почтить память героев. Конечно, онлайн не может полностью заменить традиционное шествие, так как он не способен передать атмосферу единения и солидарности, которая возникает во время массового мероприятия», — рассказала «Ленте.ру» учредитель фонда «Русская земля», член Совета по делам национальностей при правительстве Москвы Анна Данилова.

Новые форматы

Организаторы предложили попробовать новые форматы акции — например, установить снимки предков на машинах, поставить на аватарку в соцсетях, носить на одежде или бейдже. Также россиянам предложили подключиться к флешмобам в соцсетях. Для этого нужно опубликовать фото и рассказ о своем родственнике с хештегом #нашБессмертныйПолк.

Кроме того, портреты «Бессмертного полка» покажут на фасадах зданий и уличных экранах, а также по телевидению. Причем некоторые каналы запустят трансляцию параллельно с основными передачами — встроенным «окном».

Организаторы также предложили создать «Стену памяти» в школах, вузах, детсадах и на предприятиях. Это место, где каждый желающий сможет прикрепить фотографию ветерана. Для школьников пройдут мероприятия на линейках и занятиях. Например, 6 мая «Разговоры о важном» начнутся с темы «Бессмертного полка».

В России запланировали автопробеги «Бессмертный автополк». Один их них уже проехал по Ленинградской области в первый день мая.

Как принять участие

Нужно подготовить фотографию — оформить ее по шаблону, который предлагают организаторы в онлайн-конструкторе на сайте или в чат-боте в Telegram.

В шаблоне нужно указать имя, годы жизни и воинское звание предка. Если звания не было, в последнем поле также можно указать, что родственник был тружеником тыла, ребенком войны и так далее. Можно добавить стикер — например, «Битва на Курской дуге», «Оборона Ленинграда» или «Узник нацистских лагерей».

Если нет фотографии, шаблон можно оформить без нее

Получившуюся картинку следует выложить в соцсетях с хештегом #нашБессмертныйПолк, поставить на аватар либо распечатать и установить там, где ее увидят другие люди. Одна из идей организаторов — распечатать футболки с фото и носить их в первые недели мая.

История акции «Бессмертный полк»

Патриотические шествия

В 2007 году житель Тюмени председатель областного совета ветеранов Геннадий Иванов и его знакомые Новосибирске, Казани, Кемерово и других городах.

Похожая акция прошла в 2010 и 2011 годах в Москве на Поклонной горе. Она называлась «Герои Победы — наши прадеды, деды».

«Бессмертный полк» появился в Томске

Движение «Бессмертный полк» Сергея Лапенкова, Сергея Колотовкина и Игоря Дмитриева. Авторы сформулировали устав движения с его основными принципами: «Бессмертный полк» — добровольная инициатива, она исходит от людей, без привязки к политике и коммерции. А главное — участвовать в акции бесплатно может любой человек.

Журналисты предложили томичам принять участие в шествии в 2012 году и взять с собой таблички со снимками воевавших родственников. Первый «Бессмертный полк» транслировали по местному телевидению.

6 тысяч человек прошли с «Бессмертным полком» в Томске в 2012 году

Движение сразу стало популярным: уже на следующий год оно Казахстана и Украины. Координатором шествия мог стать любой желающий — требовалось лишь подать заявку на сайте «Бессмертного полка».

Народная популярность

Движение зарегистрировали в Минюсте в начале 2014 года. К акции подключились полмиллиона участников, в том числе из Белоруссии и Израиля.

В 2015 году — на 70-й юбилей Победы — акция «Бессмертный полк» вошла в федеральную программу по подготовке к празднику. Она стала обширнее и прошла в Азербайджане, Эстонии, Норвегии, Австрии, США, Германии. В московском шествии участвовал президент РФ Владимир Путин.

4 млн человек поучаствовали в «Бессмертном полку» в 2015 году

В том же году 5 октября зарегистрировали «Бессмертный полк России». Организацией шествий в дальнейшем занимался именно он.

Почему работают два сайта «Бессмертного полка»? «Бессмертный полк», основанный в Томске, зарегистрирован как межрегиональное движение. Сейчас его сайт moypolk.ru работает как архив с народной летописью. Там хранится 900 тысяч имен. Также на сайте работают волонтеры из Центра поисковой работы. «Бессмертный полк России» зарегистрирован как общероссийское движение, начавшееся с акции Геннадия Иванова в 2007 году. Именно «Бессмертный полк России» устраивает шествия и флешмобы. На сайте polkrf.ru публикуют информацию об акции, там же можно подготовить снимок для таблички. У движения есть Центральный штаб, исполком, а партнерами на сайте указаны Минобороны, Минпросвещения, крупные ветеранские организации.

В последующие годы движение набирало популярность. В 2018 году в колонне в Москве Сербии Александр Вучич и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

По подсчетам штаба «Бессмертного полка России», в 2019 году в акции участвовали не менее 10 миллионов человек.

Во время пандемии

В 2020 и 2021 годах в стране действовали ограничительные меры из-за COVID-19. Массовые мероприятия проводить было опасно из-за риска заражения. Поэтому вместо шествия проходил «Бессмертный полк онлайн»: снимки загружали на сайт, а затем их показывали в процессе трансляции.

Первое онлайн-шествие в 2020 году собрало 3 миллиона участников и 25 миллионов зрителей. Его показывали 20 часов

После начала СВО

Последнее шествие «Бессмертного полка» на 9 Мая в России состоялось в 2022 году. В нем участвовали 12 миллионов человек из разных регионов страны.

В 2023 году акция снова прошла в интернете. Из-за продолжающейся СВО традиционное шествие отменили — по словам Елены Цунаевой, из-за угроз атак со стороны Украины на российские регионы, в том числе на Крым. Пресс-служба Кремля также объясняла это мерами предосторожности.

По данным «Бессмертного полка России», к 2024 году движение распространилось на все континенты, в нем работают 89 отделений в регионах страны и больше 200 координаторов за рубежом.

Акция стала «уникальным общенациональным явлением», отметила в разговоре с «Лентой.ру» член комиссии по направлению «Культура» Госсовета РФ, директор центра содействия патриотическому и духовно-нравственному воспитанию «Семья и Родина» Наталья Локтева.

Это светлая традиция, как и сам День Победы. Между ними уже практически стоит знак равенства, и у многих 9 Мая ассоциируется именно с «Бессмертным полком», а не только с парадом и салютом. К мероприятию готовятся семьями, от мала до велика. Это поистине семейный праздник, - Наталья Локтева, член комиссии по направлению «Культура» Госсовета РФ

Почему «Бессмертный полк» так популярен

Движение стало особенно популярно в России с 2015 года, когда на акции начали приходить миллионы людей. На это есть несколько причин.

Участвовать просто

Чтобы присоединиться к шествию, не нужно регистрироваться — достаточно лишь прийти на место сбора. Готовиться тоже не нужно, только распечатать фотографию и наклеить на табличку. В последние годы с подготовкой таблички помогают, например, в центрах госуслуг.

Акция доступна всем людям, независимо от дохода, возраста и социального положения

Идея близка людям

По мнению Анны Даниловой, популярность «Бессмертного полка» связана с тем, что его идея близка россиянам, ведь события тех лет затронули весь СССР. У многих есть родные, которые воевали, трудились в тылу или росли в годы Великой Отечественной войны. «Бессмертный полк» позволяет вспомнить о них, поделиться их историями и почувствовать причастность к их подвигу.

«Идея акции в том, чтобы вспомнить свои корни, своих героев, почтить память. Люди гордятся своим прошлым, потому что понимают — их настоящее выковано поступками предыдущих поколений. Принять участие в акции — значит поблагодарить наших героических предков», — подчеркнула она.

Чувство единства

День Победы — народный российский праздник, и гражданам важно понимать, что другие люди разделяют их культуру, ценности, историческую память. Массовые шествия в городах наглядно показывают, что у россиян общая история и их многое связывает. В этом плане «Бессмертный полк» помогает почувствовать единство с соотечественниками, указала в разговоре с «Лентой.ру» психолог Екатерина Каталина.

«Осознание того, что множество соседей, коллег, родственников в День Победы собираются вместе и делятся историями своих предков, очень вдохновляет и объединяет. Участие в акции позволяет почувствовать, что история страны — это не что-то отдаленное, это непосредственно наша история: судьбы простых семей, которые жили, любили, верили, сражались и все вместе добились долгожданной Победы», — отметила она.

Каталина добавила, что многим людям важен именно процесс шествия — он придает событию особую торжественность, делает его более заметным, приносит гораздо более выраженное чувство единства. Но онлайн-формат тоже помогает выражать эмоции.

Праздник для всей семьи

В России сложилась традиция участвовать в «Бессмертному полку» семьями, сразу тремя поколениями — с бабушками, дедушками, родителями и детьми. Это помогает больше узнать о своих предках и сохранить семейную историю.

Кого-то акция вдохновила найти новые сведения о родственниках, павших или пропавших без вести в военные годы. Благодаря «Бессмертному полку» люди начали изучать свою генеалогию и даже решили связаться с родными, с которыми прежде не были знакомы.