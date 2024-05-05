Велотурист из России на два месяца отправился в джунгли между Колумбией и Панамой

Российский велопутешественник Владимир Косаров (настоящая фамилия — Комаров) более двух месяцев выживал в джунглях Дарьенского пробела. Отправиться туда ему пришлось из-за безысходности — только так он мог добраться из Колумбии в Панаму. Об этом в воскресенье, 5 мая, Косаров рассказал журналистам.

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По его словам, он два года путешествовал с велосипедом по Латинской Америке, поэтому с собой у него была «передвижная веломастерская с домом на колесах». С собой Косаров вез палатку, спальник, одеяло, инструменты для велосипеда, технику, гаджеты и одежду. Он отметил, что мог бы добраться до Панамы на лодке, как делают многие туристы, но на это у него не было денег. Поэтому путешественник решил проложить путь через Дарьенский пробел.

Последний месяц пути оказался самым тяжелым: турист заболел малярией. Его мучил озноб. Поэтому, как только Косаров преодолел Дарьенский пробел и вышел к цивилизации, он тут же отправился в больницу, где у него успели взять кровь на анализы и поставить одну капельницу.

— Я вышел покурить, и машина миграционная приехала и в лагерь меня увезла. Мне не успели ни таблеток дать, ничего. Потом в лагере уже объяснил, но там мне только через два-три дня выдали лекарства, там меня вылечили от малярии, — приводит слова Косарова портал «Газета.ру».

В марте друзья путешественника забили тревогу: он планировал отправиться в Панаму через Дарьенский пробел и преодолеть его за пару недель, но в итоге связь с ним на тот момент оборвалась уже на два месяца. Они обратились в российское консульство за помощью.