История и традиции: как в России празднуют День рыбака

Ежегодно во второе воскресенье июля тысячи людей по всей России отмечают профессиональный праздник всех рыбаков. В этот день проводятся торжественные мероприятия, рыбные базары, спортивные состязания по рыбной ловле и дегустация ухи. Все об истории и традициях этого праздника — в материале «Ленты.ру».

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Рыболовство — важнейшая и неотъемлемая часть жизни каждого общества в любой точке земного шара еще с доисторической эпохи. Подтверждение этому можно найти даже в Библии — четверо из 12 учеников Христа были рыбаками.

Сегодня рыбная промышленность также широко развита — она обеспечивает ценными продуктами питания многие регионы, а в некоторых странах рыба и морепродукты составляют большую часть экспорта. Кроме того, рыболовство в промышленных масштабах позволяет производить и перерабатывать такой ценный ресурс, как рыбий жир.

В число крупнейших в мире поставщиков рыбы входит и Россия — только в 2022 году поставки рыбы в Европу достигли 198,8 тысячи тонн.

Дата Дня рыбака

В 2024 году День рыбака выпадает на 14 июля. Этот день не является нерабочим, но поскольку праздник выпадает на воскресенье, будет обычный выходной.

История праздника

День рыбака не следует путать с другим похожим праздником, Всемирным днем рыболовства, который ежегодно отмечается по всему миру 27 июня. Летом 1984 года в Италии прошла Международная конференция по регулированию и развитию рыболовства, где было принято решение назначить 27 июня Всемирным днем рыбной ловли. Идею поддержали и в других странах. А вот на территории Советского Союза День рыбака появился раньше.

Впервые в СССР День рыбака широко отметили в Мурманске 21 июня 1964 года

Дата была выбрана неслучайным образом — именно в этот день в 1920 году, после освобождения Архангельска и Мурманска от военной интервенции, рыболовный траулер «Зубатка» под командованием капитана Федора Михайловича Михова вышел в свой первый промысловый рейс в Баренцево море.

Мурманск был и остается важной точкой на карте российского рыболовецкого промысла, поэтому власти города предложили сделать праздник всесоюзным. Инициативу поддержали — в мае 1965 года вышел Указ Президиума Верховного Совета СССР, согласно которому в знак признания высокого значения рыболовства и рыбной промышленности был учрежден профессиональный праздник всех рыбаков.

День рыбака стало принято отмечать каждое второе воскресенье июля. Эта традиция сохранилась в России после распада СССР и дошла до наших дней. В 2023 году в России праздник выпадает на 9 июля

День рыболовства отмечается для содействия улучшению и сохранению рыбной промышленности. Этот праздник предназначен для укрепления надежных связей между рыболовецкими сообществами, поставщиками, компаниями по переработке рыбы, государственными и коммерческими учреждениями и другими заинтересованными сторонами для создания прибыльного и устойчивого рыболовного сектора.

Как отмечают День рыбака

День рыбака — это любимый летний праздник для всех, кто связал жизнь с такой нелегкой, но романтичной сферой, как рыбный промысел, и тех, для кого рыбалка является любимым хобби и способом слияния с природой.

По традиции во второе воскресенье июля во многих городах России проходят концерты и фестивали, застолья и ярмарки, гостей которых угощают рыбой и морепродуктами. Например, в 2022 году в поселке Охотск Хабаровского края отметили Праздник первой рыбы — важный обряд для коренного населения Севера.

В некоторых регионах проводятся командные соревнования по спортивному рыболовству с последующим приготовлением ухи. Победители получают награды в самых разных номинациях — за самое большое количество пойманной рыбы, за самую крупную или самую мелкую рыбу и так далее.

В России День рыбака отмечают тысячи людей — любители спокойной ловли на берегу реки, мастера спортивной рыбалки, работники рыбных заводов и комбинатов, предприниматели, сотрудники рыбной инспекции, члены экипажей рыболовецких судов и многие другие люди, причастные к рыбному промыслу.

Больше всего мероприятий на День рыбака проходит в тех регионах, где рыболовство — важная отрасль промышленности, и значительная часть населения занимается добычей или переработкой рыбы. Это, например, Астраханская и Мурманская области, города Севастополь, Керчь, Владивосток и другие

Профессия рыбака требует от человека большой выносливости, хорошей физической подготовки и умения работать в команде, поэтому День рыбака — отличный повод проявить внимание к мужчинам и женщинам, работающим в рыбной промышленности.

Что подарить на День рыбака

Если близкий человек профессионально занимается рыбной ловлей или просто любит рыбалку, выбрать ему подарок на День рыбака не составит труда.

Идеи для подарка на День рыбака для мужчин и женщин:

спиннинг или удилище;

рыболовецкие снасти:

катушки, лески, блесны, грузила и крючки, набор силиконовых приманок;

переносной ящик для хранения снастей;

набор профессиональных ножей для потрошения и разделки рыбы;

аккумуляторный карманный или налобный фонарь;

костюм для рыбалки;

вместительный рюкзак или сумка из водонепроницаемой ткани;

солнцезащитные очки с поляризационными линзами, устраняющие солнечные блики на воде;

панама или кепка;

специализированная непромокаемая обувь для рыбалки; термокружка или стакан;

эхолот;

надувная рыбацкая лодка.

Если нет уверенности, что выбранный подарок подойдет, то лучшим вариантом презента станет подарочный сертификат в рыболовный магазин.

Техника безопасности во время рыбалки

Если решите отметить День рыбака выездом на природу, например, на берег реки, не забывайте придерживаться правил безопасного поведения на воде.

Правила безопасного поведения на воде

Обязательно проверьте состояние плавательного средства перед выходом на воду. Лодка не должна протекать, весла должны быть исправны. Возьмите с собой спасательный круг и жилет, даже если умеете плавать. Также в лодке должно быть ведро или другая емкость для зачерпывания воды в случае повреждения судна. Не перегружайте лодку. Допустимое количество человек на маломерном судне — 12. Не оставляйте детей у воды без присмотра, не допускайте нахождения детей без спасательных жилетов на лодке. Не злоупотребляйте алкогольными напитками до и во время нахождения на воде.

Что делать, если лодка перевернулась?

Постарайтесь не суетиться и не поддаваться панике. Перевернитесь на спину, при необходимости выплюньте воду и начните глубоко дышать. Медленно и спокойно плывите в сторону берега. Снимите одежду и обувь, если они мешают свободно плыть. Оказавшись на берегу, при необходимости позовите на помощь. Если оказались слишком далеко от берега, постарайтесь доплыть до места, где сможете за что-нибудь ухватиться (за ветку, дерево, камень). Если течение уносит вниз, не тратьте силы на сопротивление. Держитесь на поверхности воды, глубоко дышите и ищите возможность ухватиться за что-нибудь или выбраться на мелководье.

Правила любительского рыболовства в России

В каждом рыбохозяйственном бассейне России действуют свои правила рыбной ловли, их устанавливает Министерство сельского хозяйства. В этих правилах указаны разрешенные для ловли орудия, а также периоды, когда действуют запреты на вылов определенных видов рыбы.

Каждую весну на некоторых водоемах страны начинает действовать нерестовый запрет, воспрещающий рыбную ловлю, включая любительскую рыбалку. В это время обитатели водоемов восстанавливают популяцию, откладывая икру.

С 2020 года на всей территории России во время любительской ловли запрещено добывать рыбу при помощи сетей, химии или взрывчатки. За нарушение правил рыбакам может грозить штраф до 300 тысяч рублей или лишение свободы сроком до трех лет.