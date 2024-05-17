Под землей возле комплекса пирамид Гизы в Египте лежат остатки древнего рукава Нила, который когда-то помогал древним египтянам строить свои великие памятники. Об этом говорится в новом исследовании, опубликованном в Communications Earth and Environment, об открытии сообщает служба новостей издательства Nature.

Самая высокая концентрация пирамид в Египте находится на участке пустыни между Гизой и деревней Лишт. Эти места сейчас находятся в нескольких десятках километров от Нила, но египтологи уже давно подозревали, что река когда-то могла находиться ближе к этому участку, чем сегодня.

На протяжении тысячелетий Нил и его пойма обеспечивали жителей Египта продовольствием и водой. Но река изменчива, например, за последние несколько сотен лет Нил сместился на несколько километров на восток, возможно, из-за тектоники плит.

На участках между Гизой и Лиштом есть остатки гаваней, однако было трудно определить масштабы и расположение этих исчезнувших водных путей. На спутниковых снимках авторы нового исследования заметили нечто похожее на высохшее речное русло в нескольких километрах к западу от Нила. Оно протянулось примерно на 60 километров через сельскохозяйственные районы и имел такую же глубину и ширину, как современный Нил.

Исследователи собрали образцы отложений из канала. Под влажной грязью полей они обнаружили слой гравия и песка, похожий на русло реки. Объединение этих данных со спутниковыми снимками позволило команде составить карту рукава. Они обнаружили, что он должен был протекать мимо более чем 30 пирамид Старого и Среднего царств, датируемых 2686-1649 гг. н.э. Именно поэтому было принято решение назвать его «Ахрамат» — арабское слово, обозначающее пирамиду.

«Храмы и дамбы в долинах ориентированы точно туда, где должна была быть вода», — говорит Сюзанна Онстайн, египтолог из Университета Мемфиса в Теннесси.

Эта теория согласуется с документами той эпохи, в которых говорится, что строительные материалы привозились на лодках.

В конце концов, движение Нила и песок, дующий из пустыни, высушили Ахрамат. Сегодня там, где он когда-то пролегал, осталось лишь несколько озер и каналов. Зная местоположения древней реки археологи попытаются обнаружить более древние египетские поселения.