Секретный остров: какие тайны охраняли чекисты на Селигере

Остров Городомля в разные периоды занимали разные «жильцы». Однако во все времена Городомля оставался уединенным местом, а в советские годы остров стал еще и секретным объектом. Территория была обнесена колючей проволокой и охранялась чекистами.

Остров до и после революции

Остров Городомля (Городовня), расположенный на озере Селигер, как указывает в своей книге «Селигер легендарный» Владимир Михайлец, имеет площадь всего около 3 кв. км. Остров покрыт хвойным лесом и «владеет» собственным озером под названием Дивное. Известно, что в XVI столетии Городомля был вотчиной боярина Богдана Яковлевича Бельского, затем в начале XVII века им владел боярин Борис Михайлович Лыков. В 1629 году Лыков подарил остров мужскому монастырю Нило-Столобенской пустыни. Впоследствии на берегу внутреннего озера был построен тихий Гефсиманский скит, где проживали старцы-иноки.

Несмотря на присутствие монахов, а также близость к городу Осташкову, остров Городомля оставался эдаким уединенным уголком. Евгений Вишняков в своей книге «Истоки Волги» писало том, что остров «стоит большею частью безлюдным, пустынным». После революции, согласно сохранившимся архивным документам, имущество Нило-Столобенской пустыни и остров Городомля были конфискованы и переданы Осташковскому уездному отделу здравоохранения. Эта передача отделу здравоохранения, а также географические особенности острова сыграли через несколько лет огромную роль в его дальнейшей судьбе.

Опасные и секретные институты

И.П. Минаков, автор издания «Селигерский край», опустевший и изолированный остров Городомля был выбран новой властью для строительства Ящурного института. Первый кирпич был заложен уже в 1930 году, а в 1932-м было объявлено об открытии института. Пресса тех лет писала: «Изучение этой болезни (ящура) вследствие быстрой распространяемости и острой заразительности должно протекать в условиях полной изолированности, лучше всего на островах. Подобные институты имеются в Германии на острове Римсе и в Дании – на острове Линдсхольме. В СССР наиболее удобным оказался остров Городомля».

Во второй половине 1930-х годов на остров «переселили» Биотехнический институт РККА, занимавшийся разработкой вакцин для нужд армии, а, возможно, и созданием биологического оружия. Так остров стал секретным объектом с соответствующими правилами посещения и охраной. Как пишет Лев Федоров в своей книге «Микроубийцы из пробирок», Городомля охранялся силами НКВД. Поначалу даже некоторые сотрудники института не понимали серьезность своего положения. Так, в 1936 году врачу И.М. Великанову был вынесен выговор «за недозволенный допуск постороннего лица на территорию острова Городомля». Приказ был подписан самим Климентом Ворошиловым. Позже институт от греха подальше был переведен в более отдаленный район.

Немецкая «оккупация»

Однако, как пишет в издании «"Шарашки". Инновационный проект Сталина» Валентин Симоненков, постройки на острове Городомля остались. Впоследствии в них заселились новые жильцы. После окончания Великой Отечественной войны в Советский Союз было доставлено множество специалистов по ракетной технике. По данным Симоненкова, только первая партия, прибывшая в страну, насчитывала 234 специалиста. Поначалу всех их вместе с семьями разместили в санаториях Подмосковья и каждый день отвозили на работу в ракетные институты. Однако подобное положение вещей возмутило Ивана Серова, заместителя наркома внутренних дел СССР. Именно по настоянию Серова немцев переселили на остров Городомля.

Такое решение было обусловлено секретностью проводимых работ. Если верить Александру Широкораду, автору издания «Россия и Германия: история военного сотрудничества», организация немецких специалистов на острове Городомля получила статус филиала No 1 НИИ-88, занимавшегося исследованиями ракет и космических аппаратов. В связи со спецификой данной деятельности, а также с бывшим статусом тех, кто их производил, на острове обосновались и сотрудники НКВД. В 1950-х годах филиал прекратил свое существование, а немцы были отправлены на родину. Сегодня здесь находится филиал предприятия космической отрасли ФГУП «Научно-производственный центр автоматики и приборостроения имени академика Н.А. Пилюгина».