Стала известна предыстория пикантной фразы о дамах и гусарах

История с женой генерала и тремя офицерами стала ключевой для появления нового афоризма.

"Гусары с дам денег не берут". Автором этого афоризма вполне можно считать Павла I. Не все знают, что история появления фразы связана с именем жены генерала Лаврова, которая крутила роман с тремя офицерами Лейб-гвардии Конного полка.

Любопытную историю в своих записках рассказал генерал-майор Николай Александрович Саблуков, приближенный императора.

Как пишет Саблуков, в первый год царствования Павла I генерал-прокурором сената был граф Самойлов. Он являлся родственником некоего генерала Лаврова, который был женат на сестре известного богача Демидова.

Отмечается, что пара это была специфическая. Лавров отличался распутным нравом, тягой к азартным играм и накоплению долгов. Да и жена его, обладая большими деньгами, не была дамой стеснительной и даже находилась в связи с тремя офицерами Лейб-гвардии Конного полка.

"Оставшись чрезвычайно довольна усердием и вниманием своих обожателей, генеральша выдала каждому из них по векселю в 30 тысяч рублей", - отмечает в своих записках Саблуков.

Когда о щедрости жены узнал Лавров, то тут же, взбесившись, подал прошение в сенат. Дескать, жену обманули, и лишний ноль на каждом из векселей был прибавлен ее любовниками. В результате получилось 30 тысяч рублей вместо трех.

Сенат признал офицеров виновными в подлоге и приговорил к разжалованию. Когда же приговор был представлен на утверждение государя, дело застопорилось. Павел I велел созвать в полку военный суд. Все дошло до того, что госпожа Лаврова прислала письменное заявление, где сообщала, что никакого подлога не было. При этом мужа она назвала "лжецом", а трем офицерам призналась в любви. Сумма же в 30 тысяч рублей - была подарком, подчеркнула она.

В записках генерал-майор уточняет, что после этого "подал голос за то, чтобы офицеры были оправданы в подлоге, но были уволены из полка за поведение, недостойное дворянина". Решение принял военный суд и утвердил затем государь, добавив, что гвардейским офицерам не к лицу брать деньги за амурные утехи.

Как отмечает обозреватель радио Sputnik Владимир Бычков, позже эта история обросла легендами и слухами, запустив в обиход фразу: "Гусары с дам денег не берут".