Project Retro: как США собирались после начала ядерной войны остановить Землю

Что станет с Землей, если она вдруг прекратит вращаться? Фантазии на эту тему вы могли видеть в фильме «день, когда Земля остановилась» или в книге «Человек, который умел творить чудеса». И там, и там — последствия катастрофические. Тем не менее в 60-е годы прошлого века американские военные всерьез планировали остановить вращение Земли. Правда, таким образом он вовсе не думали уничтожить нашу планету, а рассчитывали спастись сами в случае ядерной войны.

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Project Retro

Именно такое название получила концепция, описанная в книге Дэниеля Эллсберга — военного аналитика, работавшего в Пентагоне. Проект предполагал размещение на огромном полигоне 1000 пусковых установок тяжелых ракет. В случае пуска советских ядерных ракет, двигатели американских установок должны были одновременно включиться. По расчетам реактивная тяга создавала бы такую силу, что Земля на несколько мгновений останавливалась. В итоге советские ракеты, летящие по инерции, пролетали бы мимо целей и падали дальше. А США получали возможность нанести ответный удар по СССР после того, как Земля снова начнет вращаться.

Полное безумие

Несмотря на то, что проект вроде бы базировался на физических и математических расчетах, он выглядит абсолютно безумным. Во-первых, остановка Земли привела бы к катастрофическим последствиям. Ведь все на ее поверхности было бы сброшено силой инерции, включая здания и людей, горы и леса, атмосферу и океаны.

Во-вторых, даже мощности 10 000 ракетных установок едва ли хватило, чтобы не то что остановить, а просто замедлить вращение такой «огромной каменюки», как Земля.

В-третьих, даже если бы Землю удалось остановить, советские ракеты все равно нанесли бы удар по своим целям, так как они уже находились в полете, а значит продолжили бы двигаться по инерции в намеченную точку.

Сам Эллсберг, осознав всю абсурдность Project Retro, считает, что реализация этой идеи привела бы к гибели как США, так и СССР, а также всего остального мира. Ну а чиновников Пентагона, одобривших Project Retro, он назвал не просто некомпетентными, а одержимыми безумием.

Стоит ли говорить, что Project Retro так и не был реализован? И, хочется сказать, слава Богу.