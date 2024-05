Как астрономам удалось приблизиться к черной дыре и доказать правоту Эйнштейна

Общая теория относительности Эйнштейна предсказывала, что так называемые «области погружения» вокруг черных дыр будут ускорять материю до скорости света. Новые рентгеновские наблюдения далекой черной дыры доказали его правоту. Астрономы наблюдали, как материя падает со скоростью света, сообщает Live science.

© Shutterstock

Команда, возглавляемая исследователями c физического факультета Оксфорда утверждает, что открытие может раскрыть некоторые фундаментальные загадки черных дыр и природы пространства-времени. Исследователи опубликовали свои выводы в журнале Monthly Notifications of the Royal Astronomical Society.

Черные дыры рождаются в результате коллапса звезд-гигантов и растут, поглощая газ, пыль, звезды и другие черные дыры. Космические монстры обладают настолько мощным гравитационным притяжением, что от них ничто не может вырваться. Области погружения расположены прямо у горизонта событий черных дыр — точки невозврата, где гравитация становится настолько сильной, что даже свет не может покинуть ее. Но это не значит, что черные дыры нельзя увидеть. Активные черные дыры окружены аккреционными дисками — огромными шлейфами материала, который нагревается в результате вращения по спирали.

Направив два космических телескопа на черную дыру под названием MAXI J1820+070, расположенную внутри двойной системы на расстоянии примерно 10 000 световых лет от Земли, исследователи зафиксировали рентгеновские лучи, испускаемые раскаленным материалом ее аккреционного диска. Поместив данные в математические модели, ученые обнаружили, что свет, исходящий от материи в области погружения, что подтверждает существование этого явления.