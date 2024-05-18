Кожух, корзно, вотола: как называлась одежда русских

Русские всегда отличались разнообразием в одежде. Роскошные одеяния князей или скромное крестьянское – у наших предков выбор был всегда, вне зависимости от статуса и материального положения.

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Сорочица

Сорочица или сорочка (нательная рубаха) являлась основной частью костюма крестьян и горожан, мужчин и женщин, богатых и бедных. У мужчин она могла доходить до колен, а поэтому они носили её навыпуск, подпоясывая узким ремнём или тканным шнурком. У женщин же длина таких рубах порой достигала ступней.

Изначально ворота у сорочки не было. Его место «занимал» разрез, в который проходила голова при надевании. Позже же именно по воротнику стали различать повседневные рубахи от праздничных.

Кожух

Кожух был «завершающим элементом» русского костюма. Для его изготовления, как правило, использовались козлиные и овечьи шкуры. Так же как и сорочки, кожухи носили и женщины, и мужчины вне зависимости от достатка. Просто у более зажиточных русских они были сделаны из хорошо выделанной мягкой кожи, расшивались жемчугом и драгоценными нашивками из дорогих тканей. Крестьяне же довольствовались кожухами из грубо выделанной кожи.

Корзно

Корзно – это длинный плащ, который застёгивался на правом или левом плече запонкой с петлицами. Увидеть бедняка в таком плаще было нельзя, так как только его пошив стоил гривну.

Практичной такую деталь гардероба едва ли можно назвать, а поэтому использовался корзно скорее в качестве средства для демонстрации статуса. Носили его тоже не каждый день, а только в исключительных случаях, когда требовалось подчеркнуть своё положение в обществе.

Мятль

Мятль, ещё один вид плаща, накидывали на себя люди не столь зажиточные. Опять же, его могли себе позволить далеко не все, а поэтому тому, кто в драке разорвёт чей-то мятль, приходилось выплачивать внушительный штраф. Порой компенсация достигала трёх гривен. Распространены были тёмно-красные и чёрные мятли.

Вотола

Выбор в пользу вотолы, куска грубой шерстяной ткани, который накидывали на плечи в холодную погоды, делали крестьяне и небогатые горожане. Накидка завязывалась у шеи, иногда имела капюшон, а в длину достигала колен или икр.

Порты

Порты – узкие штаны, которые всегда носили заправленными в сапоги. Отличительной особенностью таких штанов являлось отсутствие карманов, а поэтому в придачу к ним шла специальная поясная сумка – калите, куда складывались все необходимые мелкие вещи.

Шапка

Русский человек практически никогда не выходил из дома с непокрытой головой. Чаще всего в качестве головного убора на Руси использовались, конечно же, шапки. Самая популярная модель – полусфера с меховой опушкой.

По одной из легенд, всем известная «шапка Мономаха» – это золотая тюбетейка бухарской работы, которую презентовал узбекский хан. Московские князья решили вещь усовершенствовать и велели приделать к ней соболью опушку.