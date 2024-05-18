Ученые выяснили, у кого на самом деле больше генов неандертальцев

Неандертальцы, хоть и давно вымерли, оставили свое генетическое наследие в наших ДНК. Однако, как выяснили ученые, время играет ключевую роль в определении количества этого наследия у современных людей.

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Глобальное исследование

Исследование, проведенное на обширной выборке генетических данных европейцев и азиатов, позволило ученым разобраться в загадке, связанной с различием в количестве ДНК неандертальцев у этих двух этнических групп. Исключив внешние факторы, такие как современные миграционные потоки, исследователи сосредоточились на тех, чьи предки жили на территории своего региона многие поколения.

Генетическое замещение

Оказалось, что основной фактор, влияющий на количество ДНК неандертальцев, у европейцев и азиатов – время. Последние представители неандертальцев, хоть и жили преимущественно в Западной Европе, но именно здесь эволюционные процессы обусловили появление Homo Sapiens.

Таким образом, европейцы имеют значительно меньшее количество ДНК неандертальцев по сравнению с азиатами. Это объясняется тем, что эволюционные процессы в Западной Европе привели к более полному замещению генетического материала неандертальцев у Homo Sapiens.