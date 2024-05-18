Аисты-стримеры стали родителями

Аисты Стеша и Степа, из гнезда которых ведет трансляцию калужский орнитолог Дмитрий Покревский, в этом году снова станут многодетными родителями. Стеша отложила четыре яйца. Из двух яиц уже вылупились аистята. Родители окружили их заботой: по очереди добывают корм и высиживают оставшиеся два яйца.

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В этом году у аистов новый дом. Так как береза, на которой несколько поколений аистов вили гнезда, была признана аварийной, специально для этих птиц энергетики на участке Дмитрия Покревского установили высокий столб, а на нем - основу для гнезда. Туда аисты и заселились. Но за место под солнцем им пришлось побороться с другими аистами.