«Солдатки»: каким женщинам на Руси разрешалось изменять мужьям

Солдатками» называли русских женщин, которые остались без мужей на долгие годы из-за их службы в армии. Они получали статус свободных гражданок и такие женщины имели возможность вести внебрачные связи.

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Из-за долгих разлук с мужьями, "солдатки" превращались в "соломенных вдов", то есть женщин, живущих без мужей из-за их временного отсутствия. Некоторые из них оставались верными своим мужьям на протяжении многих лет, в то время как другие, поддаваясь своим сексуальным желаниям, изменяли им.

Социум относился с пониманием к такому образу жизни солдаток, сожалея о том, что эти молодые женщины вынуждены вести монашескую жизнь. Они мало обращали внимание на связи солдаток с другими мужчинами и не осуждали их.

Однако церковь отрицательно относилась к внебрачным связям солдаток и не признавала их невенчанные браки, в которые они вступали в отсутствие своих законных мужей. Поэтому вдовы, имеющие живых мужей, сожительствовали с новыми партнерами без благословения церкви. Детей, рожденных от незаконных отношений, записывали на имя законного мужа, и даже солдаты, не видевшие своих жен на протяжении десятилетий, становились отцами многодетных семей.

Однако семьи мужей и окружающее общество солдаток видели в их повторных браках только благо, так как материальную и физическую поддержку оказывал новый супруг, а не семья солдатки. Повторное супружество солдатки было разрешено только в случае, если ее первый муж попал в плен или пропал без вести на войне. После 10 лет такого отсутствия, солдатка имела право на новый брак.