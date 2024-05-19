Секретное оружие: как в СССР хотели силой мысли сбивать ракеты США

В 1964 году, 60 лет назад, в СССР появился Институт научного атеизма. Он был напрямую связан с Институтом мозга, сотнями других организаций и спецслужбами. Сфера паранормального в Советском Союзе никогда не списывалась со счетов, но был сделан большой крен в сторону актуальной для XX века биоэнергетики. В это время параллельно разработке ядерного оружия Советы работали над психотронной бомбой и экстрасенсорными методами воздействия на противника. «Лента.ру» рассказывает о том, как разрабатывалось секретное оружие СССР и почему его так и не использовали.

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Парапсихология и войны шестого поколения

В 1967 году сотрудник штаба Службы разведки и безопасности США Джозеф Мак-Монигл служил во Вьетнаме, где столкнулись интересы двух сверхдержав. Он должен был под конвоем на джипе перевезти секретную аппаратуру через джунгли до точки назначения.

Машина без прикрытия — легкая цель для вьетконговцев, и поэтому Джозеф должен был ехать в колонне тяжелой техники. Но в тот день внутренний голос ему настойчиво шепнул: «Езжай один». Мак-Монигл всегда доверял интуиции, не ослушался и в этот раз. Он поехал один и благополучно доставил аппаратуру на базу. Вскоре выяснилось, что следовавшая за ним колонна тяжелой техники была расстреляна из минометов.

Через несколько лет Джозефа Мак-Монигла вызвали в отдел контрразведки и спросили, почему в тот роковой день он решил ехать один, без прикрытия, на что он ответил: «Интуиция подсказала». После этого ему показали несколько папок, начиная с секретных спутниковых снимков и заканчивая статьями о снежном человеке и экстрасенсорике в СССР.

Джозефа попросили ознакомиться с материалами, после чего спросили, видит ли он в советских экстрасенсорных изысканиях угрозу для США. Мак-Монигл, которого в будущем будут считать лучшим экстрасенсом-разведчиком, ответил:

Явной угрозы нет, но кому-то нужно все это изучать, чтобы серьезная угроза не возникла впоследствии.

Пока весь мир жил под бременем страха ядерной войны, СССР и США вполне серьезно изучали возможности психотронного и психотропного оружия. Один из вопросов, который волновал специалистов по обе стороны океана, звучал так: «Эффективно ли парапсихологическое оружие в войнах шестого поколения?»

От мозга Ленина до психокинеза

В 20-е годы XX века СССР однозначно был в авангарде мировой парапсихологии и экстрасенсорики. Те, кто считает, что формула Маркса «религия — опиум для народа», брошенная в массы, отрезала первое социалистическое государство от тонких материй, сильно заблуждаются. Случилось нечто противоположное. После революции и Гражданской войны для экспериментальной науки и эзотерики открылись бескрайние горизонты. И тут нужно обозначить несколько важных реперных точек.

В 1925-м на базе лаборатории по изучению мозга Ленина открылся Научно-исследовательский институт мозга АМН СССР. На его базе существует Музей эволюции мозга, а также своеобразный пантеон, в экспозицию которого, помимо мозга Ильича, попали мозги поэтов Багрицкого и Маяковского, режиссера Эйзенштейна, писателя Горького, Сталина, адепта советского бессмертия Богданова, первого наркома просвещения РСФР Луначарского, Клары Цеткин, селекционера Мичурина, космиста-эзотерика Циолковского и прочих гигантов эпохи.

На базе этого НИИ было проведено множество экспериментов с человеческой психикой, и данные по большинству из них до сих пор засекречены. Многие из экспериментов связаны с изменением сознания, высокими технологиями и патологиями мозга.

Независимо от этого, в начале 20-х на базе Института исследования мозга при Ленинградском государственном университете (ЛГУ) стартовали исследования телепатии.

Советы, похоже, были очарованы телепатией, которую они называли «биологической связью», как способом связи берега с кораблями и подводными лодками без использования электронного оборудования. Они также рассматривали возможность обучения своих космонавтов развитию и использованию способностей предвидения, чтобы «предвидеть аварии в космосе и избегать их» DARPA управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США.

Примечательно, что один из лучших потоков абитуриентов ЛГУ, пришедшийся на осень 1920 года, на 90 процентов состоял из убежденных антикоммунистов. В их число входила будущая писательница Айн Рэнд, автор бестселлеров «Атлант расправил плечи» и «Источник». Тогда она была известна как Алиса Розенбаум.

На тот момент советские ученые были смелее и прозорливее своих американских коллег в сфере паранормальных явлений. Именно в стенах Института исследования мозга при ЛГУ пришли к выводу, как теоретически, так и лабораторно, что паранормальное — производная «биоэнергетики», или энергии, выделяемой метаболическими процессами живых существ.

Развивая эти вводные, ученые пришли к выводу, что любой человек источает «биоплазму», или «теоретическое энергетическое поле», которая при определенных условиях способна испускать заряженное и упорядоченное во времени и пространстве излучение за пределы поверхности тела. Энергия движется в виде электронов и, возможно, протонов.

На этой базе разработали постулаты психокинеза, которые получат развитие уже в годы холодной войны.

К концу 20-х же эти исследования заморозили, а протоколы экспериментов засекретили. В 30-х многие сотрудники Института исследования мозга, так же как и коллектив ЛГУ в целом, подверглись репрессиям разной степени жесткости. Айн Рэнд эмигрировала за рубеж в 1925 году и вскоре стала гражданкой США. Это один аспект развития парапсихологии в СССР. Другой носит более авантюрный и масштабный характер.

Экспедиция в Шамбалу под патронатом НКВД

ЧК, так же как впоследствии и НКВД, привлекла в свои ряды множество незаурядных людей, среди которых встречались настоящие авантюристы. Один из них — потомственный аристократ и ветеран революционного движения Глеб Бокий. С 1921 по 1937 год Бокий возглавлял Спецотдел ВЧК и ее преемников ОГПУ и НКВД, или 9-й отдел ГУГБ НКВД СССР. Это криптоаналитическое подразделение, занимавшееся защитой секретной информации и ведавшее вопросами шифрования и дешифрования сообщений.

Но не это главное. Глеб Бокий также интересовался эзотерикой, мистикой и парапсихологией. Фанат Рерихов и Блаватской, покровитель оккультиста Александра Барченко, который работал в Бехтеревке, или НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева. Бокий и Барченко были из плеяды тех, кто намеревался объединить мистику и науку в алхимическом браке. Барченко в 20-е годы часто выступал с лекциями по телекинезу, продвигал идею Шамбалы.

По мнению Барченко и Бокия, Шамбала — древнее коммунистическое государство, которое следует искать в Гималаях. Другой сферой интересов Бокия и Барченко был феномен мерячения, психического расстройства народов Крайнего Севера, при котором люди впадают в особый вид транса. Под эгидой НКВД был организован ряд экспедиций на Кольский полуостров. В 1923 году при ВЧК была организована лаборатория нейроэнергетики, которую возглавил Барченко. Тогда же Барченко создал эзотерическое общество «Единое трудовое братство», куда одним из первых вошел Бокий.

Самым масштабным проектом Бокия и Барченко стала экспедиция по поиску «коммунистической Шамбалы».

Вопрос обсуждался на заседании коллегии ОГПУ. Экспедиция должна была проходить в несколько этапов. Сначала — Афганистан, затем — Индия. Предприятие поддержал Дзержинский, был выделен бюджет в 100 тысяч рублей. Однако экспедиция так и не состоялась. В 1937 году расстреляли Бокия, год спустя — Барченко.

Известно, что все материалы по тем событиям до сих пор засекречены, представляют собой государственную тайну и в обозримом будущем рассекречиванию не подлежат. Парапсихологические и эзотерические проекты СССР вплоть до 50-х годов прекратились. В это время пальма первенства была перехвачена Германией и США. Все возобновилось в 1958 году, и с этого момента две сверхдержавы шли ноздря в ноздрю.

Чтобы синхронизировать вышеприведенные данные с тем, что происходило в США, нужно на некоторое время сконцентрироваться на изысканиях американских специалистов.

Воспроизводство серийных маньяков как нового вида оружия

Историки отмечают, что импульс американской парапсихологии дало поражение Германии и утечка секретных материалов «Аненербе». По этому поводу немало спекуляций, и не хотелось бы заострять на этом внимание.

Но достоверно известно, что на основе секретных американских программ «Болтун» 1947 года, «Синяя птица» 1950 года и «Артишок» 1951 года по приказу директора ЦРУ Аллена Даллеса в 1953 году стартовал проект «МК-Ультра», возглавляемый Сидни Готлибом. Он пришелся на самое жаркое время маккартизма и охоты на ведьм, когда спецслужбы США с не меньшим, а подчас и большим рвением, чем сталинские чекисты, устраняли неугодных. «МК-Ультра» взаимодействовал с разведкой и контрразведкой, и задачи по устранению «пятой колонны» шли параллельно «парапсихологической холодной войне».

В рамках «МК-Ультра» использовался широкий спектр методик: гипноз, психотропные лекарственные препараты, проигрывание закольцованных шумов и так далее. Зачастую опыты проводились на людях, не подозревавших, что их сделали подопытными кроликами. На этот проект уходило до 6 процентов от оперативного бюджета ЦРУ, в нем было задействовано 44 американских университета и колледжа, 15 исследовательских фондов, химических и фармацевтических компаний, 12 госпиталей и как минимум 3 тюрьмы.

Лишь в 1976 году в США запретили проводить эксперименты на людях без ведома этих самых людей

Но никто не говорит, что это положило конец подобным опытам. Другое дело, что в США умели хранить секреты не хуже, чем в СССР.

Еще одно направление, которое всесторонне изучалось в США, — психотроника. Она стала центральной темой статьи, вышедшей в Newsweek 22 августа 1944 года, — там рассказывалось о секретной конференции в Арлингтоне, штат Вирджиния, где специалисты по поведенческому анализу из контртеррористического центра ФБР собрались, чтобы выслушать доклад некоего доктора Смирнова, охвату научных интересов которого позавидовал бы сам доктор Франкенштейн: «Смирнов измеряет электрическую активность мозга с помощью энцефалографа, после чего, используя компьютер, составляет карту подсознания, изображающую топологию разнообразных эмоциональных импульсов вроде гнева или полового влечения. Затем, воспроизводя пленку с записанным на ней сеансом внушения, он якобы может физически активировать нужные участки, полагаясь только на силу гипноза».

К середине 60-х ЦРУ достигло той же степени изощренности, что и доктор Смирнов с его энцефалограммами. В 70-х вовне просочились данные о массированном финансировании американским правительством операций по промывке мозгов, проводимых под контролем американских военных на Гавайях, и вершиной экспериментов стало создание серийных маньяков.

Существуют версии, что убийца Джона Леннона Марк Чепмен, убийца Джона Ф. Кеннеди Ли Харви Освальд, так же как и маньяк-сектант Чарльз Мэнсон, были подопытными ЦРУ и главное их предназначение — устранение неугодных системе.

В 1958 году первая в мире атомная субмарина USS Nautilus, пройдя в подводном положении подо льдами, достигла Северного полюса, став первым кораблем в истории человечества, пришедшим в эту точку Земли своим ходом. Это общеизвестный факт, но мало кто знает, что на «Наутилусе» проводились телепатические эксперименты.

Каким-то образом данные об эксперименте попали в руки советских специалистов. В целом они не удивились, ведь нечто подобное проворачивалось в СССР еще в 20-х, но именно это событие мобилизовало советскую парапсихологическую науку, и с этого момента началось ее возрождение.

Как сбить баллистическую ракету силой мысли

Уже в конце 1958 года в СССР появилась лаборатория по исследованию телепатии и психокинеза, которую возглавил Дмитрий Мурза. Через два года подполковник Игорь Полетаев подал рапорт министру обороны СССР маршалу Родиону Малиновскому, где подробно поведал об истории с USS Nautilus и дал справку о парапсихологических исследованиях, проводящихся в США. В 1961 году при Академии наук СССР создали Институт проблем передачи информации. С этого момента аналогичные исследования начались и в СССР.

Бессмысленно повторяться, и стоит сказать лишь о принципиально новых открытиях советских парапсихологов. Они носили прикладной характер и скорее развивали более ранние наработки.

По данным корпорации RAND, в 60-х в СССР работали над развитием концепции биоплазмы. Больше всего и правительство, и военных, и ученых привлекала возможность с помощью этой биоплазмы воздействовать на физические предметы, в том числе на ракеты, корабли и прочую технику. DARPA в докладе указывали, что «с конца 50-х [в СССР] начинается просто парапсихологический бум».

Что такое психокинез? Это специальный аспект телекинеза. Если каждый человек, а говоря шире — любое млекопитающее, излучает биоплазму, состоящую из протонов и нейтронов, то при тренировке этого качества он может стать биоэнергетическим оружием. Это похоже на истории про супергероев, но, как известно, совсем беспочвенной научной фантастики, которая бы цепляла многомиллионную аудиторию, не существует. По франшизам Marvel можно изучать историю развития американской и советской парапсихологии.

По словам редактора отдела технологий журнала Scientific American Ларри Гринмайера, советские специалисты рассматривали психокинез как способ воздействия на работу электрических систем, связанных с программой наведения межконтинентальной баллистической ракеты. Это выглядит как фантастика и сегодня.

Однако и специалисты DARPA не отрицают, что все полученные ими данные носят поверхностный характер и та крупица правды, что есть во всем этом, тонет в тоннах псевдонаучных спекуляций, которые захлестнули мир и территорию бывшего СССР после 1991 года. Либо реконструируется и приукрашивается креативными умами Голливуда.

Биолог, психолог, парапсихолог и популяризатор научной парапсихологии Дмитрий Соколов в своей книге «Мистика и философия спецслужб» утверждает, что на разработки, куда входили телепатия и психокинез, в СССР выделяли до 10 миллионов рублей в год.

Экспериментов проводилось очень много, но достоянием общественности стал «телекинетический опыт с кроликами», обнародованный в 1984 году в сборнике «Электромагнитные поля в биосфере».

Жестокое обращение с животными ради науки

Скорее всего, это был один из тысячи шагов, который должен был привести к созданию психокинетического оружия. Вряд ли бы Всемирный фонд дикой природы сегодня одобрил что-то подобное.

Так, в 60‑х годах в Новосибирском полузакрытом институте автоматики и электрометрии сибирского отделения АН СССР ученые взяли пару кроликов-родственников, одному из них в мозг вживили электроды, затем поместили животных на расстоянии семи километров друг от друга. Экспериментаторы отталкивались от рассказов работников зооферм, которые утверждали: если новорожденных крольчат бить током даже за сотню километров от крольчихи, та начинает беспокоиться. Кролика-индуктора периодически били током, и, что интересно, кролик-реципиент, который не подвергался таким истязаниям, испытывал боль за сородича. То есть это пример эмпатии на расстоянии, телекинетической эмпатии.

Ученые сделали вывод, что кролик, которого били током, посылал другому кролику психокинетические сигналы, которые тот принимал. Правда, повторный эксперимент провалился, и, соответственно, строить что-то более фундаментальное на этих основаниях было нельзя, а уж тем более разрабатывать психокинетическое оружие для сбивания баллистических ракет.

"Я уже не помню, сколько мы отправили на тот свет бедных животных, но результат был нулевой. Всем было ясно, что это — конец Кирилл Леонтович участник группы по изучению телепатических свойств у кроликов".

Тем не менее для каких-то менее масштабных разработок это пригодилось. Американцы в своих изысканиях действовали, может быть, и более приземленно, но достигли определенных результатов в работе с человеческим сознанием.

Осязаемыми же результатами работы DARPA по расширению границ науки и техники стали вьючные роботы, самонаводящиеся транспортные средства и авиационное топливо на растительной основе. Звучит, может быть, более скромно, чем боевой телекинез и психокинез, но тем не менее цель была достигнута.

Советские «Люди Х»

Еще один для многих спорный момент — загадочная войсковая часть 10003, существовавшая с 1989 по 2003 год и созданная генералом Алексеем Савиным. Началось с обращения нескольких экстрасенсов и парапсихологов к предпоследнему маршалу СССР Дмитрию Язову, в котором они предложили услуги по пеленгации вражеских субмарин, поиску исчезнувших кораблей, а также экстрасенсорному лечению людей. После некоторых размышлений и была создана эта часть. Известно о ней мало, больше домыслов и слухов.

Но есть опять же факт разработки торсионных полей, что по сей день вызывает споры. И если это все же кажется оторванным от реальности, нужно указать, что в качестве консультанта в/ч 10003 выступала Наталья Бехтерева, имя которой в 2009 году было присвоено Институту мозга человека в Санкт-Петербурге. То есть некая преемственность с начала 20-х годов в области экстрасенсорики, нейрофизиологии наблюдается. Это глобальный процесс, в котором одни институты закрываются, а другие открываются, и делать какие-либо далеко идущие выводы не стоит.

В начале нулевых деятельность в/ч 10003 подверглась критике со стороны председателя Комиссии по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований Эдуарда Круглякова, что, как считают историки, и привело к расформированию управления. В своем позднем интервью Савин подчеркнул, что в/ч 10003 занималась в первую очередь вопросами обороны, а не нападения.

Защите мы уделяли больше внимания. Необходимо было изобрести нечто универсальное, способное обеспечить защиту и солдата, и офицера, и высшего руководящего звена вооруженных сил. Этому были посвящены наши исследования в первую очередь. В них принимали участие и научные центры, и военные госпитали, НИИ, институты Академии медицинских наук, также институт психологии Алексей Савин командир в/ч 10003, генерал-лейтенант

Там же он отмечал, что многие достижения парапсихологии реальны, но имеют свои ограничения. И речь скорее шла об использовании некоторых неконтактных методик, включая систему Кадочникова, не в групповом, а единичном бою. Соответственно, и о психокинетическом воздействии на баллистические ракеты в этом интервью не было никаких оптимистических заявлений. Однако о том, что натренированный спецназовец способен воздействовать на технику, сбивать компьютерные программы, сжигать кристаллы в генераторах, говорилось как о чем-то вполне возможном.

***

По словам Дмитрия Соколова, третья мировая война, если она состоится, будет не ядерной, а психокинетической. И он же в своей книге «Мистика и философия спецслужб» приводит один интересный факт, согласно которому в 2009 году ветераны спецслужб США и СССР собрались в одном месте, чтобы обменяться опытом.

Российскую сторону представляли генерал-майор ФСО РФ запаса Борис Ратников и создатель войсковой части 10003 Алексей Савин, американскую — директор американской программы «Звездные врата» Эдвин Ч. Мэй. Кстати, так потом назовут фантастическую франшизу Роланда Эммериха. Но Stargate Project, родившийся в 1978 году в Форт-Миде, был реальным ответом на советские изыскания. Как стало известно позднее, в рамках «Звездных врат» специалисты ЦРУ и Управления военной разведки изучали потенциал психических явлений в военной и внутренней разведке.

И в 2009 году стало ясно, что и СССР, и США обладали громадным психокинетическим потенциалом, хотя большинство жителей Земли никогда не узнает о том, что творилось за лабораторными стенами. Но разрушительная сила разработок была действительно велика.

В результате встречи бывшие противники по невидимой войне сошлись во мнении, что во второй половине двадцатого века с обеих сторон океана хорошо понимали, что, столкнись обе стороны в прямой схватке, победителя не будет Дмитрий Соколов книга «Мистика и философия спецслужб».

Доказать или опровергнуть правдивость подобных историй невозможно. Единственное, что более-менее подводит черту под вышесказанным, — некая преемственность. В мировой истории немало примеров того, как власть использовала магов, звездочетов и юродивых в качестве консультантов — например, Бомелиуса, Распутина, Мессинга, Гурджиева.

Учитывая, что военное дело, согласно Клаузевицу, — это продолжение политики, в том, что экстрасенсорика и парапсихология проникли в высшие военные эшелоны, похоже, есть некая внутренняя логика.